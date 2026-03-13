Play-out SuperLiga, live blog etapa 1. UTA – Hermannstadt, primul meci al rundei. Programul complet: FCSB – Metaloglobus, în prime-time

ADVERTISEMENT

Fanii fotbalului din România prezintă interes și pentru play-out-ul acestui sezon de SuperLiga. FCSB este numele surpriză apărut în această parte a clasamentului în actuala stagiune. Prima rundă se deschide cu meciul dintre UTA și Hermannstadt. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Rezultate complete din etapa 1 din play-out-ul SuperLigii

Componența play-off-ului și a play-out-ului s-a stabilit încă din etapa a 29-a a sezonului regular. Acum, echipele care au ocupat locurile între 7 și 16 vor lupta pentru evitarea retrogradării, dar și pentru marele baraj care se va da pentru a obține prezența în preliminariile Conference League.

Microbiștii așteaptă să vadă și ce va reuși în scurta perioadă pe care o are la dispoziție să revitalizeze campioana României după un sezon extrem de modest.

Meciurile etapei 1 din play-out-ul SuperLigii – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de prima etapă din play-out-ul SuperLigii. . Partida care încheie etapa este FC Botoșani – Unirea Slobozia, programată luni, 16 martie, ora 17:30. Iată programul complet:

Vineri, 13 martie

Ora 17:30: UTA – FC Hermannstadt

Sâmbătă, 14 martie

Ora 18:15: Farul Constanța – Petrolul Ploiești

Duminică, 15 martie

Ora 15:00: Oțelul Galați – Csikszereda

Ora 20:30 FCSB – Metaloglobus

Luni, 16 martie

Ora 17:30: FC Botoșani – Unirea Slobozia

UTA – FC Hermannstadt

UTA vrea să facă repede uitat faptul că a ratat și în acest an play-off-ul, chiar dacă a avut un parcurs bun în sezonul regular. Arădenii vor să stea cât mai departe de zona retrogradabilă, însă sibienii conduși de Dorinel Munteanu luptă fix pentru a scăpa de căderea în eșalonul secund.

Farul Constanța – Petrolul Ploiești

Și Farul vrea să treacă cât mai repede peste încă un sezon în care a ratat prezența în primele 6. „Marinarii” încep play-out-ul pe teren propriu în compania Petrolului, o altă formație care vrea să scape de emoțiile retrogradării.

Oțelul Galați – Csikszereda

Gălățenii au prestat un fotbal încântător în acest sezon și au avut speranțe la play-off până la final de sezon regular. Prima etapă din play-out le aduce un duel dificil contra lui Csikszereda.

FCSB – Metaloglobus

O ediție atipică de play-out în care FCSB va juca pentru prima dată. Fiecare meci împotriva bucureștenilor va aduce lume pe stadioanele din țară. Mirel Rădoi vrea un succes încă de la debut și speră să învingă Metaloglobusul lui Florin Bratu.

FC Botoșani – Unirea Slobozia

Botoșani a fost sigură multă vreme de prezența în play-off, ocupând preț de câteva etape chiar primul loc în clasament. Totul s-a năruit pentru moldoveni, care au schimbat antrenorul. Play-out-ul începe pentru ei pe teren propriu contra Unirii Slobozia.

Cine transmite la TV SuperLiga

Toate meciurile din prima etapă de play-out din SuperLiga pot fi urmărite la tv pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.

Cum poți să vezi online prima etapă din play-out. Cum vizionează românii din diaspora

Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:

Digi Online: accesibilă abonaților Digi.

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport.

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

Clasament SuperLiga la startul etapei 1 din play-out

După finalul sezonului regular, punctele se înjumătățesc. Suspansul crește din nou, iar fiecare meci devine crucial pentru toate echipele. Iată clasamentul înaintea primei runde din play-out:

Cote și ponturi pariuri în etapa 1 din play-out-ul SuperLigii

FANATIK vine din nou în ajutorul celor care vor să realizeze bilete la pariuri cu ocazia acestei etape din play-out. Iată câteva pronosticuri pe care le puteți avea în seamă pentru această rundă:

UTA – FC Hermannstadt: „1X” – cotă 1.39

Oțelul Galați – Csikszereda: „peste 1.5 goluri” – cotă 1.31

FCSB – Metaloglobus: „1 solist” – cotă 1.17

Programul următoarei etape din play-out-ul SuperLigii

Următoarea rundă din play-out, cea cu numărul 2, se va desfășura în intervalul 20-23 martie. Iată ce meciuri se vor juca în etapa viitoare:

Vineri, 20 martie

Ora 19:00: FCSB – UTA

Sâmbătă, 21 martie

Ora 15:00: Metaloglobus – Petrolul

Ora 17:30: Csikszereda – Farul

Duminică, 22 martie

Ora 19:00: Hermannstadt – Botoșani

Luni, 23 martie