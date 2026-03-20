Play-out SuperLiga, live blog etapa 2. FCSB – UTA deschide runda vineri, 20 martie, de la 19:00

Play-out-ul din SuperLiga prezintă de asemenea interes pentru microbiștii din România. Meciurile din prima rundă au fost spectaculoase, iar suspansul continuă cu cea de-a doua etapă.
Lupta pentru evitarea retrogradării, dar și cea pentru marele baraj care se va da pentru a obține prezența în preliminariile Conference League, sunt în plină desfășurare în actuala ediție de play-out din acest sezon de SuperLiga.
Microbiștii așteaptă să vadă și ce va reuși Mirel Rădoi, noul antrenor al FCSB-ului, în scurta perioadă pe care o are la dispoziție să revitalizeze campioana României după un sezon extrem de modest, mai ales că debutul său la echipă a fost o remiză „albă” contra lui Metaloglobus.
FANATIK îți aduce toate detaliile legate de a doua etapă din play-out-ul SuperLigii. FCSB – UTA deschide runda vineri, 20 martie, de la ora 19:00. Partida care încheie etapa este Unirea Slobozia – Oțelul, programată luni, 23 martie, ora 20:30. Iată programul complet:
Vineri, 20 martie
Sâmbătă, 21 martie
Duminică, 22 martie
Luni, 23 martie
După meciul „rușinos” cu Metaloglobus, FCSB are de luat o revanșă, mai ales dacă vrea să participe în barajul pentru Conference League. Gigi Becali l-a sunat la miezul nopții pe Mirel Rădoi și i-a spus ce vrea să vadă la echipă. Rămâne de văzut ce se va întâmpla la meciul contra arădenilor.
Un duel facil la prima vedere pentru oaspeți, însă micuța formație din cartierul bucureștean Pantelimon va opune din nou rezistență, mai ales după ce a arătat că poate asta la primul meci cu Florin Bratu pe banca tehnică.
Ambele echipe au un joc imprevizibil și ambele vor să joace în barajul pentru Conference League. „Ciucanii” vor încerca să profite de avantajul terenului propriu, însă rămâne de văzut dacă va fi suficient.
Meci crucial pentru sibienii lui Dorinel Munteanu pentru salvarea de la retrogradare. Botoșani vine însă să ia alte 3 puncte după meciul spectaculos făcut împotriva Unirii Slobozia, pe care l-a câștigat cu 3-2 după ce a fost condusă.
Un alt duel interesant, mai ales după ce oaspeții au rămas fără antrenorul Laszlo Balint. Gălățenii au decis să meargă pe mâna tehnicianului dat afară de formația lui Șumudică. Rămâne de văzut în ce parte vor merge punctele.
Toate meciurile din prima etapă de play-out din SuperLiga pot fi urmărite la tv pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.
Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:
Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.
Clasamentul s-a modificat după prima etapă din play-out, FCSB pierzându-și statutul de lider. Suspansul crește din nou, iar fiecare meci devine crucial pentru toate echipele. Iată clasamentul înaintea celei de-a doua runde din play-out:
FANATIK vine din nou în ajutorul celor care vor să realizeze bilete la pariuri cu ocazia acestei etape din play-out. Iată câteva pronosticuri pe care le puteți avea în seamă pentru a doua rundă:
Următoarea rundă din play-out, cea cu numărul 3, se va desfășura în intervalul 3-6 aprilie. Iată ce meciuri se vor juca în etapa ce succedă pauza alocată echipelor naționale:
Vineri, 3 aprilie
Sâmbătă, 4 aprilie
Duminică, 5 aprilie
Luni, 6 aprilie