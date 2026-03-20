Play-out SuperLiga, live blog etapa 2. FCSB – UTA deschide runda vineri, 20 martie, de la 19:00

Play-out-ul din SuperLiga prezintă de asemenea interes pentru microbiștii din România. Meciurile din prima rundă au fost spectaculoase, iar suspansul continuă cu cea de-a doua etapă. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Rezultate complete din etapa 2 din play-out-ul SuperLigii

Lupta pentru evitarea retrogradării, dar și cea pentru marele baraj care se va da pentru a obține prezența în preliminariile Conference League, sunt în plină desfășurare în actuala ediție de play-out din acest sezon de SuperLiga.

Microbiștii așteaptă să vadă și ce va reuși Mirel Rădoi, noul antrenor al FCSB-ului, în scurta perioadă pe care o are la dispoziție să revitalizeze campioana României după un sezon extrem de modest.

Meciurile etapei 2 din play-out-ul SuperLigii – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de a doua etapă din play-out-ul SuperLigii. FCSB – UTA deschide runda vineri, 20 martie, de la ora 19:00. Partida care încheie etapa este Unirea Slobozia – Oțelul, programată luni, 23 martie, ora 20:30. Iată programul complet:

Vineri, 20 martie

Ora 19:00: FCSB – UTA (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 21 martie

Ora 15:00: Metaloglobus – Petrolul (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 17:30: Csikszereda – Farul (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Duminică, 22 martie

Ora 19:00: Hermannstadt – Botoșani (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Luni, 23 martie

Ora 20:30: Unirea Slobozia – Oțelul (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

FCSB – UTA

După meciul „rușinos” cu Metaloglobus, FCSB are de luat o revanșă, mai ales dacă vrea să participe în barajul pentru Conference League. și i-a spus ce vrea să vadă la echipă. Rămâne de văzut ce se va întâmpla la meciul contra arădenilor.

Metaloglobus – Petrolul

Un duel facil la prima vedere pentru oaspeți, însă micuța formație din cartierul bucureștean Pantelimon va opune din nou rezistență, mai ales după ce a arătat că poate asta la primul meci cu Florin Bratu pe banca tehnică.

Csikszereda – Farul

Ambele echipe au un joc imprevizibil și ambele vor să joace în barajul pentru Conference League. „Ciucanii” vor încerca să profite de avantajul terenului propriu, însă rămâne de văzut dacă va fi suficient.

Hermannstadt – Botoșani

Meci crucial pentru sibienii lui Dorinel Munteanu pentru salvarea de la retrogradare. Botoșani vine însă să ia alte 3 puncte după meciul spectaculos făcut împotriva Unirii Slobozia, pe care l-a câștigat cu 3-2 după ce a fost condusă.

Unirea Slobozia – Oțelul

Un alt duel interesant, mai ales după ce . Gălățenii au decis să meargă pe mâna . Rămâne de văzut în ce parte vor merge punctele.

Cine transmite la TV SuperLiga

Toate meciurile din prima etapă de play-out din SuperLiga pot fi urmărite la tv pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.

Cum poți să vezi online prima etapă din play-out. Cum vizionează românii din diaspora

Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:

Digi Online: accesibilă abonaților Digi.

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport.

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

Clasament SuperLiga la startul etapei 2 din play-out

Clasamentul s-a modificat după prima etapă din play-out, FCSB pierzându-și statutul de lider. Suspansul crește din nou, iar fiecare meci devine crucial pentru toate echipele. Iată clasamentul înaintea celei de-a doua runde din play-out:

Programul următoarei etape din play-out-ul SuperLigii

Următoarea rundă din play-out, cea cu numărul 3, se va desfășura în intervalul 3-6 aprilie. Iată ce meciuri se vor juca în etapa ce succedă pauza alocată echipelor naționale:

Vineri, 3 aprilie

Ora 20:30: FC Botoșani – FCSB

Sâmbătă, 4 aprilie

Ora 15:00: Oțelul – Hermannstadt

Duminică, 5 aprilie

Ora 15:00: UTA – Metaloglobus

Ora 17:00: Farul – Unirea Slobozia

Luni, 6 aprilie