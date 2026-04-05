Play-out SuperLiga, live blog etapa 3. Farul Constanța – Unirea Slobozia 0-1. Pas uriaș către salvarea de la retrogradare pentru ialomițeni. Cum arată clasamentul

Play-out-ul din SuperLiga prezintă de asemenea interes pentru microbiștii din România. Meciurile din primele două runde au fost spectaculoase, iar suspansul continuă cu etapa cu numărul 3. Vezi pe toate detaliile.

În urma victoriei cu Farul, Unire Slobozia continuă să spere chiar la salvarea directă de la retrogradare. Ialomițenii au venit la un singur punct de Csikszereda, care va înfrunta Petrolul Ploiești în această etapă. De partea cealaltă, Farul rămâne la patru puncte de locurile de baraj și îi va fi extrem de greu să mai prindă un loc.

Min. 90 +6: Final de meci!

Min. 90 +5: Ocazie uriașă pentru Ișfan! Atacantul „marinarilor” trimite cu talpa spre poarta lui Popa, însă execuția sa nu are destulă putere, iar portarul prinde mingea fără probleme.

Min. 54: GOOOOL Unirea Slobozia! Ialomițenii arată o altă față în repriza a doua și deschid scorul, în ciuda faptului că au fost dominați categoric în prima repriză. Espinosa este cel care înscrie

Min. 46: Partida s-a reluat!

Min. 45+3: Final de primă repriză!

Min. 44: Popa iese foarte bine la o fază ce se putea solda cu deschiderea scorului! Ișfan nu are destul timp să-l lobeze pe portarulul Sloboziei

Min. 34: Șut superb al lui Denis Alibec din lovitură liberă! Mingea trece la o palmă de vinclu

Min. 33: O nouă bară pentru marinari! Lovitura de cap a lui Dican dă din nou emoții Unirii Slobozia

Min. 20: Ocazie bună pentru Denis Alibec! Mingea trimisă de veteranul „marinarilor” lovește bara porții lui Popa.

Min. 3: Farul are prima ocazie a meciului! Cristi Ganea primește o minge în marginea careului și încearcă să-l execute pe Popa, însă mingea trece la 3 metri de paorta ialomițenilor

Min. 1: Partida a început!

Farul : R. Munteanu – D. Maftei, Larie (cpt.), Gustavo, Pereira – Vînă, Dican, Ganea – Tănasă – Alibec, Ișfan. Rezerve : Buzbuchi, Al. Duțu, Țîru, Sîrbu, Banu, Ramalho, Radaslavescu, Grigoryan, Vojtus, Markovic, N. Constantinescu. Antrenor : Ianis Zicu.

Unirea Slobozia : R. Popa – Ibrian (cpt.), Garutti, Safronov, Dragu – T. Lungu, Antoche, V. Pop – Yanakov, R. Torres, P. Dulcea. Rezerve : D. Rusu, Dorobanțu, I. Dinu, Orozco, Șerbănică, Lemnaru, Carnat, Bărbuț, Al. Albu, L. Vlăsceanu, Dahan, Ponde. Antrenor : Claudiu Niculescu.

Final: Horațiu Feșnic fluieră pentru ultima oară în acest duel. UTA predă o adevărată lecție de fotbal și se impune cu 5-1. În urma acestui rezultat, arădenii urcă peste FCSB în clasament. La finalul meciului de la Arad, numele lui Mihalcea a fost scandat de galerie. Antrenorul s-a întors și a răspuns aprecierilor fanilor din peluză.

Min. 90+1: GOOOOOOL UTA! Pospelov profită de ieșirea eronată a lui Gavrilaș și reușește să marcheze pentru a doua oară.

Min. 84: GOOOOOOL Metaloglobus! Zakir se demarcă în marginea careului, primește de la un coleg și îl învinge pe Gorcea cu un șut bun cu șpițul.

Min. 82: GOOOOOOL UTA! Coman se înșurubează superb după pasa primită de la Abdallah și reușește să marcheze.

Min. 62: GOOOOOOL UTA! Țîrlea îl trage în careu pe Alomerovic, iar Horațiu Feșnic dictează penalty. Abdallah își asumă responsabilitatea și marchează cu o execuție în plasa laterală.

Min. 44: GOOOOOOL UTA! Alin Roman îl găsește ideal pe Flavius Iacob în careu, fundașul își pregătește balonul și îl bate pe Gavrilaș cu un șut puternic la colțul lung.

Min. 38: Gol anulat UTA! Abdallah trimite spectaculos dintr-un unghi greu și îl învinge pe Gavrilaș. Din nefericire pentru arădeni, arbitrul asistent ridică fanionul și penalizează o poziție în afara jocului.

Min. 27: GOOOOOOL UTA! Același Pospelov se desprinde un adversar, trimite balonul cu capul în bara transversală, profită de revenirea mingii și marchează în poarta lăsată liberă de Gavrilaș.

Min. 22: Pospelov sare bine la centrarea lui Alin Roman și reia spre poartă. Un adversar deviază și gazdele vor beneficia de încă un corner.

Min. 1: Fluier de start la Arad.

Adrian Mihalcea și Florin Bratu și-au ales garniturile de start pentru duelul dintre UTA și Metaloglobus. Iată cum arată echipele trimise pe teren de cei doi antrenori:

UTA Arad: Gorcea – Iacob, Pospelov, Benga, Alomerovic – Mino, Van Durmen – Abdallah, Al. Roman, Țăroi – M. Coman. Rezerve: Tordai – Țuțu, Poulolo, Stolnik, Ov. Popescu, Hrezdac, L. Mihai, Odada, Ciubăncan, Tolcea. Antrenor: Adi Mihalcea.

Metaloglobus : Gavrilaș – Țîrlea, Camara, Pasagic, Sava – Carvalho, Sabater – Abbey, Purece, Ghimfuș – D. Popa. Rezerve: Soare – Celaj, Liș, Zakir, Ely Fernandes, G. Dumitru, D. Irimia, Neacșu, A. Gheorghe, Huiban. Antrenor: Florin Bratu.

FINAL DE MECI. Oțelul și-a luat revanșa după înfrângerea din urmă cu o lună. Gălățenii au câștigat cu același scor, 2-0, în duelul de pe teren propriu cu Hermannstadt. Lameira și Andrei Ciobanu, direct din lovitură liberă, au rezolvat partida pentru elevii lui Stjepan Tomas. Iată cum arată clasamentul:

Min. 54: GOOOOL Oțelul! Andrei Ciobanu a marcat fantastic, la colțul scurt, în meciul cu Hermannstadt. Mingea s-a dus la vinclu și l-a surprins total pe Lazar.

Min. 29: Oțelul Galați a reușit să înscrie din nou, de această dată prin Andrezinho. Portughezul a scăpat singur și a marcat după ce s-a distrat cu apărarea adversă. Doar că fanionul a fost ridicat de la margine de asistent pentru o poziție corectă de ofsaid.

Min. 5: GOOOL Oțelul Galați! Joao Lameira, rămas singur în fața porții, a avut de îndeplinit o formalitate. Mijlocașul portughez a marcat după o respingere nefericită în careul sibienilor. Apărarea lui Dorinel Munteanu a fost depășită.

Min. 1: Start de meci la Galați! Este a doua confruntare în mai puțin de o lună între Oțelul și Hermannstadt. Sibienii au câștigat duelul de pe 8 martie, în etapa a 30-a din SuperLiga, scor 2-0. Florin Andrei este „centralul” meciului

Oțelul : Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu – Lameira, A. Ciobanu – Bană, Andrezinho, Luan – Patrick. Rezerve : I. Popescu, A. Rus, D. Neicu, Conrado, Chira, Paz, D. Sandu, Bordun, Cr. Neicu, Debeljuh. Antrenor : Stjepan Tomas.

FC Hermannstadt : Lazar – Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Stancu – Dr. Albu, Ivanov, Jair – Simba, Buș, Neguț. Rezerve : Muțiu, Pop, I. Stoica, Issah, Ciubotaru, Zargari, Politic, Bârstan, Balaure, Afalna, Gjorgjievski. Antrenor : Dorinel Munteanu.

Final de meci! FC Botoșani învinge FCSB după ce a fost condusă de două ori de campioana României, echipă evaluată în prezent de Transfermarkt la aproape 36 de milioane de euro.

Min. 90: Din lovitura liberă rezultată, Bodișteanu a trimis în bara transversală!

Min. 88: Cartonaș roșu primit de Lixandru, după un fault comis în situație de ultim apărător asupra lui Dumiter!

Min. 83: Ocazie uriașă de gol pentru FC Botoșani! Bordeianu a șutat în transversală din afara careului!

Min. 82: Andre Duarte a fost scos de pe teren! În locul lui a intrat Stoian, iar Lixandru a fost trecut în centrul liniei defensive.

Min. 80: Mailat, aproape de 4-2! L-a driblat din nou pe Popa, dar a alunecat când se pregătea să finalizeze!

Min. 78: GOL FC BOTOȘANI! Andre Duarte pasează slab în spate, mingea este interceptată de Mailat, care intră în posesie, îl driblează pe portarul Popa și marchează lejer în poarta rămasă goală!

Min. 68: GOL FC BOTOȘANI! Ongenda a făcut dubla cu o execuție superbă cu piciorul stâng, din întoarcere, din centrul careului! Mingea s-a dus direct în vinclul porții lui Popa!

Min. 63: Din cornerul rezultat, Aldair a trimis puțin pe lângă poartă cu o lovitură de cap!

Min. 61: O nouă ocazie pentru gazde! Joao Paulo a intervenit excelent în fața lui Mailat, cu prețul unei accidentări, și a acordat astfel corner pentru FC Botoșani.

Min. 60: Enriko Papa scapă de cartonașul roșu! Avertizat deja anterior, mijlocașul de la Botoșani l-a faultat destul de dur pe Tănase, dar nu a primit al doilea cartonaș galben.

Min. 59: Moldovenii continuă atacurile! Popa îl blochează excelent pe Ongenda, care a încercat o „scăriță” de efect! Ulterior însă, a fost semnalizată de la margine o poziție de offside.

Min. 58: Ocazie mare de gol pentru FC Botoșani! Mingea trimisă de Mitrov direct dintr-un corner de pe partea stângă s-a dus puțin pe lângă poartă.

Min. 54: Popa reține fără emoții la șutul trimis de Papa din cădere.

Min. 46: Partida s-a reluat!

Min. 45+5: Final de primă repriză!

Min. 42: GOOOOL FCSB! Florin Tănase îl execută pe Kukic cu o „Panenka”!

Min. 36: FCSB beneficiază de un penalty scos de Juri Cisotti! Arbitrul a verificat timp de cinci minu te dacă poziția italianului a fost regulamentară

Min. 35: GOOOOOL FC Botoșani! Ongenda restabilește egalitatea meritat, după ce campioana a căzut complet după ce a deschis scorul

Min. 13: Ongenda lovește bara transversală din lovitură liberă! Emoții pentru Matei Popa

Min. 4: GOOOOOL FCSB! Darius Olaru înscrie printr-o execuție de chinogramă! Portarul moldovenilor nu a avut nicio șansă!

Min. 1: Partida a început!

FC BOTOȘANI (4-2-3-1): Kukic – Suta, Miron (cpt.), Diaw, Creț – Papa, Petro – Adams, Ongenda, Mitrov – Mailat; Rezerve: Tomache – Țigănașu, Ilaș, Bordeianu, E. David, Pănoiu, Aldair, Bota, Limas, Bodișteanu, Dumiter; Absenți: Kovtaliuk (suspendat), Anestis (accidentat); Antrenor: Marius Croitoru

FCSB (4-3-3): M. Popa – Pantea, Duarte, Dawa, J. Paulo – F. Tănase, Lixandru, Olaru (cpt.) – Miculescu, Thiam, Cisotti; Rezerve: Târnovanu, Zima – V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Chiricheș, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, D. Popa; Absenți: Arad, Cercel, Bîrligea (accidentați); Antrenor: Mirel Rădoi

. Astfel, Mirel Rădoi s-a văzut nevoit să apeleze la varianta Mamadou Thiam atacant central.

Rezultate complete din etapa 3 din play-out-ul SuperLigii

Lupta pentru evitarea retrogradării, dar și cea pentru barajul care se va da pentru a obține prezența în preliminariile Conference League, sunt în plină desfășurare în actuala ediție de play-out din acest sezon de SuperLiga. Fanii fotbalului românesc sunt cu ochii și pe Mirel Rădoi, noul tehnician de la FCSB, Înaintea rundei cu numărul 3, campioana en-titre e lider în play-out. Are 27 de puncte, cu două mai multe decât UTA și cu trei peste FC Botoșani, adversara din etapa a 3-a.

Meciurile etapei 3 din play-out-ul SuperLigii – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de a 3-a etapă din play-out-ul SuperLigii. FC Botoșani – FCSB deschide runda vineri, 3 aprilie, de la ora 20:30. Partida care încheie etapa este Petrolul – Csikszereda, programată luni, 6 aprilie, ora 17:30. Iată programul complet:

Vineri, 3 aprilie

Ora 20:30: FC Botoșani – FCSB (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 4 aprilie

Ora 15:00: Oțelul Galați – Hermannstadt (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Duminică, 5 aprilie

Ora 15:00: UTA – Metaloglobus (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 17:30: Farul Constanța – Unirea Slobozia (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Luni, 6 aprilie

Ora 17:30: Petrolul Ploiești – Csikszereda (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

FC Botoșani – FCSB

FCSB caută nu doar a doua victorie în mandatul lui Mirel Rădoi, ci și revanșa în fața moldovenilor. Campioana en-titre a pierdut ultimele două meciuri disputate la Botoșani. Ultimul chiar în turul sezonului regulat, scor 1-3. Cu o victorie, FCSB își poate consolida primul loc de play-out, mai ales că echipa lui Marius Croitoru e una dintre cele patru echipe care au aplicat pentru licența de Europa. pentru Conference League.

Oțelul Galați – Hermannstadt

Dacă Hermannstadt a luat o gură de oxigen după victoria cu FC Botoșani, scor 3-0, Oțelul Galați tremură. Noua echipa a lui Stjepan Tomas nu a obținut nicio victorie în play-out. În mod cert, ambele formații au nevoie de puncte. Sibienii sunt pe locul 9, cu 15 puncte, cu unul mai puțin decât Petrolul, prima echipă aflată pe loc de baraj. În schimb, Oțelul e pe 5, cu 21 de puncte.

UTA – Metaloglobus

UTA pare salvată de orice griji în acest moment. Chiar dacă a pierdut cu FCSB, scor 0-1, echipa lui Adrian Mihalcea e pe locul 2, cu 25 de puncte, la două lungimi de lider. Totuși, arădenii sunt în concordat preventiv și nu pot lua licența de participare în Europa. De cealaltă parte, Metaloglobus e pe ultimul loc, cu 10 puncte, la șase lungimi de primul loc de baraj.

Farul Constanța – Unirea Slobozia

Farul pornește cu prima șansă, fiind una dintre echipele care au obiectiv calificarea la barajul de Conference League. Înaintea meciului de la Ovidiu, fotbaliștii lui Ianis Zicu sunt pe locul 4, cu 23 de puncte, cu patru mai puține decât liderul FCSB. În schimb, ialomițenii sunt pe locul 7, la patru lungimi de salvarea directă.

Petrolul Ploiești – Csikszereda

Petrolul – Csikszereda este meciul care trage cortina peste etapa cu numărul 3 din play-out. Va fi meciul de debut al lu . Turcul l-a înlocuit pe Neagoe și are obiectiv salvarea de la retrogradare. Înaintea rundei, Petrolul e pe locul 8, cu 16 puncte, cu patru mai puține decât Csikszereda, prima echipă aflată în afara „nisipurilor mișcătoare”.

Cine transmite la TV SuperLiga

Toate meciurile din etapa a 3-a de play-out din SuperLiga pot fi urmărite la televizor pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.

Cum poți să vezi online etapa a 3-a din play-out. Cum vizionează românii din diaspora

Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:

Digi Online: accesibilă abonaților Digi;

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport;

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

Clasament SuperLiga la startul etapei 3 din play-out

Clasamentul s-a modificat după prima etapă din play-out, FCSB și-a recăpătat statutul de lider Suspansul crește din nou, iar fiecare meci devine crucial pentru toate echipele. Iată clasamentul înaintea celei de-a 3-a runde din play-out:

Cote și ponturi pariuri în etapa 3 din play-out-ul SuperLigii

FANATIK vine din nou în ajutorul celor care vor să realizeze bilete la pariuri cu ocazia acestei etape din play-out. Iată câteva pronosticuri pe care le puteți avea în seamă pentru a doua rundă:

FC Botoșani – FCSB: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.80;

UTA – Metaloglobus: „1 solist” – cotă 1.43;

Petrolul – Csikszereda: „X2” – cotă 1.52.

Programul următoarei etape din play-out-ul SuperLigii

Următoarea rundă din play-out, cea cu numărul 4, se va desfășura în intervalul 10-13 aprilie. Iată ce meciuri se vor juca în etapa care se joacă în weekendul cu Paștele Ortodox:

Vineri, 10 aprilie

Ora 19:00: Hermannstadt – Farul Constanța

Sâmbătă, 11 aprilie

Ora 17:15: UTA – FC Botoșani

Ora 20:00: FCSB – Oțelul Galați

Duminică, 12 aprilie

Ora 18:15: Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești

