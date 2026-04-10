Play-out SuperLiga, live blog etapa 4. Hermannstadt – Farul Constanța deschide runda chiar în Vinerea Mare

Runda a 4-a a play-out-ului din Superliga debutează pe 10 aprilie, chiar în Vinerea Mare, cu meciul dintre Hermannstadt și Farul Constanța. Este o nouă etapă cu meciuri interesante, mai ales pentru salvarea de la retrogradare. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre aceste partide, dar și situația din clasament după fiecare dispută.

Rezultate complete din etapa 4 din play-out-ul SuperLigii

Lupta pentru evitarea retrogradării, dar și cea pentru barajul care se va da pentru a obține prezența în preliminariile Conference League, sunt în plină desfășurare în actuala ediție de play-out din acest sezon de SuperLiga. Cea mai mare atenție este îndreptată către FCSB, prezența neobișnuită în această fază a campionatului.

Campioana en-titre continuă să aibă probleme după , iar misiunea lui Mirel Rădoi este tot mai complicată, mai ales după ce Rămâne de văzut și cine sunt formațiile care nu vor mai putea scăpa de retrogradarea directă sau de barajele de menținere.

Meciurile etapei 4 din play-out-ul SuperLigii – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de a 4-a etapă din play-out-ul SuperLigii. Hermannstadt – Farul Constanța deschide runda vineri, 10 aprilie, de la ora 19:00. Partida care încheie etapa este Metaloglobus – Csikszereda, programată luni, 13 aprilie, ora 15:30. Iată programul complet:

Vineri, 10 aprilie

Ora 19:00: Hermannstadt – Farul Constanța

Sâmbătă, 11 aprilie

Ora 17:15: UTA – FC Botoșani

Ora 20:00: FCSB – Oțelul Galați

Duminică, 12 aprilie

Ora 18:15: Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești

Luni, 13 aprilie

Ora 15:30: Metaloglobus – Csikszereda

Hermannstadt – Farul Constanța

Două echipe „rănite” după ultima etapă. Sibienii sunt supuși unei presiuni și mai mari, fiind implicați direct în lupta de la retrogradare. Rămâne de văzut dacă Dorinel Munteanu va reuși să scoată 3 puncte acasă în fața lui Ianis Zicu.

UTA – FC Botoșani

Două formații aflate pe val, ambele reușind victorii importante în runda precedentă. UTA a administrat un 5-1 celor de la Metaloglobus, acasă, iar Botoșani a revenit în fața celor de la FCSB și i-a învins cu 3-2. Meciul dintre cele două va fi unul extrem de interesant.

FCSB – Oțelul Galați

FCSB vrea în Conference League, pentru a salva acest sezon execrabil făcut. Bucureștenii primesc vizita Oțelului, pe care au învins-o cu 4-1 la ultima confruntare, de pe terenul formației moldave.

Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești

Din nou două echipe ce luptă să scape de retrogradare. Claudiu Niculescu are o misiune dificilă, mai ales după ce Mehmet Topal a revenit la cârma prahovenilor și a reușit încă o dată să schimbe fața echipei.

Metaloglobus – Csikszereda

Cele două echipe care au jucat în premieră în SuperLiga în acest sezon se reîntâlnesc. Formația din Pantelimon pare condamnată să revină în eșalonul secund, însă nu se știe niciodată ce surpriză poate produce, mai ales pe teren propriu.

Cine transmite la TV SuperLiga

Toate meciurile din etapa a 4-a de play-out din SuperLiga pot fi urmărite la televizor pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.

Cum poți să vezi online etapa a 4-a din play-out. Cum vizionează românii din diaspora

Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:

Digi Online: accesibilă abonaților Digi;

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport;

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

Clasament SuperLiga la startul etapei 4 din play-out

Clasamentul s-a modificat din nou după runda cu numărul 3 din play-out, FCSB pierzând statutul de lider. Suspansul crește din nou, iar fiecare meci devine crucial pentru toate echipele. Iată clasamentul înaintea celei de-a 4-a runde din play-out:

Cote și ponturi pariuri în etapa 3 din play-out-ul SuperLigii

FANATIK vine din nou în ajutorul celor care vor să realizeze bilete la pariuri cu ocazia acestei etape din play-out. Iată câteva pronosticuri pe care le puteți avea în seamă pentru a patra rundă:

UTA – FC Botoșani – „ambele echipe marchează: Da” / cotă 2.10

FCSB – Oțelul Galați – „sub 3.5 goluri” / cotă 1.33

Metaloglobus – Csikszereda – „2 solist” / cotă 2.15

Programul următoarei etape din play-out-ul SuperLigii

Următoarea rundă din play-out, cea cu numărul 5, se va desfășura în intervalul 17-20 aprilie. Iată ce meciuri se vor juca în etapa care are drept cap de afiș Farul Constanța – FCSB:

Vineri, 17 aprilie

Ora 17:30: Oțelul – UTA

Sâmbătă, 18 aprilie

Ora 14:30: Csikszereda – Unirea Slobozia

Duminică, 19 aprilie

Ora 18:15: Petrolul – Hermannstadt

Luni, 20 aprilie