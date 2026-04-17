Play-out SuperLiga, live blog etapa 5. Oțelul Galați – UTA se joacă acum. Arădenii ratează prima mare ocazie

Runda a 5-a a play-out-ului din Superliga debutează vineri, pe 17 aprilie. Meciul Oțelul – UTA deschide această nouă rundă, iar microbiștii au parte încă din start de o partidă extrem de interesantă. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciurile programate, dar și situația din clasament după fiecare dispută.
Min. 9 – Coman trece pe lângă deschiderea scorului, șutul său de la 18 metri lovind bara transversală.
Start în partida de la Galați.
Lupta pentru evitarea retrogradării, dar și cea pentru barajul care se va da pentru a obține prezența în preliminariile Conference League, sunt în plină desfășurare în actuala ediție de play-out din acest sezon de SuperLiga. Fiecare meci aduce o doză mare de suspans, iar rezultatele de la final nu doar că sunt surprinzătoare, ci modifică și clasamentul.
Runda trecută, FCSB a învins acasă Oțelul cu 4-0. Acum, bucureștenii vor închide etapa luni seară, de la 20:30, în deplasarea cu Farul, echipa care l-a instalat pe banca tehnică pe Flavius Stoican după demisia lui Ianis Zicu.
FANATIK îți aduce toate detaliile legate de a 5-a etapă din play-out-ul SuperLigii. Oțelul – UTA deschide runda vineri, 17 aprilie, de la ora 17:30. Partida care încheie etapa este Farul – FCSB, programată luni, 20 aprilie, ora 20:30. Iată programul complet:
Vineri, 17 aprilie
Sâmbătă, 18 aprilie
Duminică, 19 aprilie
Luni, 20 aprilie
Cele două echipe vin după rezultate total opuse în runda precedentă. Oțelul a cedat cu 0-4 pe terenul FCSB-ului, în timp ce UTA a câștigat cu 3-1 în fața Botoșaniului. Rămâne de văzut cine se va impune în acest duel ce se anunță unul cu multe goluri.
Csikszereda luptă cu toate puterile pentru salvarea de la retrogradare, reușind etapa trecută o victorie la limită cu Metaloglobus care a ridicat-o în clasament. Unirea Slobozia vrea și ea să scape de retrogradare, doar că ultimele rezultate nu au ajutat-o prea mult. Rămâne de văzut cine va lua toate cele 3 puncte.
Un meci imprevizibil din partea ambelor formații. Petrolul pare că și-a revenit de la întoarcerea lui Mehmet Topal pe banca tehnică. Sibienii lui Dorinel Munteanu au avut un parcurs inconstant, însă amenințarea retrogradării îi împinge către acumularea de puncte.
Botoșani a fost la un pas de calificarea în play-off, dar a ratat acest obiectiv. Moldovenii luptă acum pentru accederea la barajul de Conference League. Metaloglobus pare deja condamnată să revină în eșalonul secund, însă surpriza poate apărea oricând.
Farul a schimbat antrenorul, urmând să bifeze primul meci sub comanda lui Flavius Stoican. FCSB vrea cu orice preț în Conference League, astfel că nu își mai permite niciun pas greșit.
Toate meciurile din etapa a 5-a de play-out din SuperLiga pot fi urmărite la televizor pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.
Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:
Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.
Clasamentul s-a modificat din nou după runda cu numărul 4 din play-out, FCSB ținând aproape de liderul UTA. Suspansul crește din nou, iar fiecare meci devine crucial pentru toate echipele. Iată clasamentul înaintea celei de-a 5-a runde din play-out:
Următoarea rundă din play-out, cea cu numărul 6, se va desfășura în intervalul 24-27 aprilie. Iată ce meciuri se vor juca în etapa care are drept cap de afiș FC Botoșani – Oțelul:
Vineri, 24 aprilie
Sâmbătă, 25 aprilie
Duminică, 26 aprilie
Luni, 27 aprilie