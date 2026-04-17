Play-out SuperLiga, live blog etapa 5. Oțelul Galați – UTA se joacă acum. Arădenii ratează prima mare ocazie

ADVERTISEMENT

Runda a 5-a a play-out-ului din Superliga debutează vineri, pe 17 aprilie. Meciul Oțelul – UTA deschide această nouă rundă, iar microbiștii au parte încă din start de o partidă extrem de interesantă. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciurile programate, dar și situația din clasament după fiecare dispută.

Min. 9 – Coman trece pe lângă deschiderea scorului, șutul său de la 18 metri lovind bara transversală.

Start în partida de la Galați.

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Kazu – A. Ciobanu, Lameira – Bană, Andrezinho, L. Campos – Patrick. Rezerve: I. Popescu, A. Rus, Holz, Lopes, Neicu, Cristian Chira, Bordun, B. Paz, Nuno, Debeljuh, Sandu. Antrenor: Stjepan Tomas.

UTA: Gorcea – F. Iacob, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Odada, S. Mino – Abdallah, A. Roman, D. Țăroi – M. Coman. Rezerve: Tordai, Țuțu, Ciubăncan, Tolcea, L. Mihai, Hrezdac, Van Durmen, Stolnik, Benga. Antrenor: Adrian Mihalcea.

Rezultate complete din etapa 5 din play-out-ul SuperLigii

Lupta pentru evitarea retrogradării, dar și cea pentru barajul care se va da pentru a obține prezența în preliminariile Conference League, sunt în plină desfășurare în actuala ediție de play-out din acest sezon de SuperLiga. Fiecare meci aduce o doză mare de suspans, iar rezultatele de la final nu doar că sunt surprinzătoare, ci modifică și clasamentul.

ADVERTISEMENT

Runda trecută,

Meciurile etapei 5 din play-out-ul SuperLigii – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de a 5-a etapă din play-out-ul SuperLigii. Oțelul – UTA deschide runda vineri, 17 aprilie, de la ora 17:30. Partida care încheie etapa este Farul – FCSB, programată luni, 20 aprilie, ora 20:30. Iată programul complet:

ADVERTISEMENT

Vineri, 17 aprilie

Ora 17:30: Oțelul – UTA

Sâmbătă, 18 aprilie

Ora 14:30: Csikszereda – Unirea Slobozia

Duminică, 19 aprilie

Ora 18:15: Petrolul – Hermannstadt

Luni, 20 aprilie

ADVERTISEMENT

Ora 17:30: FC Botoșani – Metaloglobus

Ora 20:30: Farul Constanța – FCSB

Oțelul – UTA

Cele două echipe vin după rezultate total opuse în runda precedentă. Oțelul a cedat cu 0-4 pe terenul FCSB-ului, în timp ce UTA a câștigat cu 3-1 în fața Botoșaniului. Rămâne de văzut cine se va impune în acest duel ce se anunță unul cu multe goluri.

ADVERTISEMENT

Csikszereda – Unirea Slobozia

Csikszereda luptă cu toate puterile pentru salvarea de la retrogradare, reușind etapa trecută o victorie la limită cu Metaloglobus care a ridicat-o în clasament. Unirea Slobozia vrea și ea să scape de retrogradare, doar că ultimele rezultate nu au ajutat-o prea mult. Rămâne de văzut cine va lua toate cele 3 puncte.

Petrolul – Hermannstadt

Un meci imprevizibil din partea ambelor formații. Petrolul pare că și-a revenit de la întoarcerea lui Mehmet Topal pe banca tehnică. Sibienii lui Dorinel Munteanu au avut un parcurs inconstant, însă amenințarea retrogradării îi împinge către acumularea de puncte.

ADVERTISEMENT

FC Botoșani – Metaloglobus

Botoșani a fost la un pas de calificarea în play-off, dar a ratat acest obiectiv. Moldovenii luptă acum pentru accederea la barajul de Conference League. Metaloglobus pare deja condamnată să revină în eșalonul secund, însă surpriza poate apărea oricând.

Farul Constanța – FCSB

Farul a schimbat antrenorul, urmând să bifeze primul meci sub comanda lui Flavius Stoican. FCSB vrea cu orice preț în Conference League, astfel că nu își mai permite niciun pas greșit.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 5 de play-out din SuperLiga

Toate meciurile din etapa a 5-a de play-out din SuperLiga pot fi urmărite la televizor pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.

Cum poți să vezi online etapa a 5-a din play-out. Cum vizionează românii din diaspora

Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:

Digi Online: accesibilă abonaților Digi;

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport;

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

Clasament SuperLiga la startul etapei 5 din play-out

Clasamentul s-a modificat din nou după runda cu numărul 4 din play-out, FCSB ținând aproape de liderul UTA. Suspansul crește din nou, iar fiecare meci devine crucial pentru toate echipele. Iată clasamentul înaintea celei de-a 5-a runde din play-out:

Cote și ponturi pariuri în etapa 5 din play-out-ul SuperLigii

FANATIK vine din nou în ajutorul celor care vor să realizeze bilete la pariuri cu ocazia acestei etape din play-out. Iată câteva pronosticuri pe care le puteți avea în seamă pentru a cincea rundă:

Oțelul – UTA: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.80

Csikszereda – Unirea Slobozia: „1 solist” / cotă 2.12

Petrolul – Hermannstadt: „peste 1.5 goluri” / cotă 1.50

Farul – FCSB: „PsF 2” / cotă 1.55

Programul următoarei etape din play-out-ul SuperLigii

Următoarea rundă din play-out, cea cu numărul 6, se va desfășura în intervalul 24-27 aprilie. Iată ce meciuri se vor juca în etapa care are drept cap de afiș FC Botoșani – Oțelul:

Vineri, 24 aprilie

Hermannstadt – Csikszereda

FCSB – Petrolul

Sâmbătă, 25 aprilie

FC Botoșani – Oțelul

Duminică, 26 aprilie

UTA – Farul

Luni, 27 aprilie