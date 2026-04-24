Play-out SuperLiga, live blog etapa 6. Hermannstadt – Csikszereda deschide runda de la 17:30

Runda a 6-a a play-out-ului din Superliga trage un semnal important pentru echipele componente, întrucât sezonul se va încheia peste doar 3 runde. Formațiile care luptă pentru barajul de Conference League vor da totul, în timp ce echipele care caută să evite retrogradarea trebuie să fie extrem de precaute. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate meciurile, clasamentul actualizat și cele mai tari reacții.
Play-out-ul este la fel de spectaculos precum play-off-ul, chiar dacă titlul se dispută acolo. A doua parte din campionatul României are parte de lupte pe viață și pe moarte pentru ocuparea locurilor care duc la barajul de Conference League, dar mai ales pentru evitarea retrogradării. FCSB trebuie să treacă peste șocul plecării lui Mirel Rădoi, în timp ce Slobozia, Hermannstadt, Farul și chiar Petrolul trag cu dinții să scape chiar și de barajul pentru salvare.
FANATIK îți aduce toate detaliile legate de a 6-a etapă din play-out-ul SuperLigii. Hermannstadt – Csikszereda deschide runda vineri, 24 aprilie, de la ora 17:30. Partida care încheie etapa este Metaloglobus – Unirea Slobozia, programată luni, 27 aprilie, ora 17:30. Iată programul complet:
Vineri, 24 aprilie
Sâmbătă, 25 aprilie
Duminică, 26 aprilie
Luni, 27 aprilie
Sibienii lui Dorinel Munteanu traversează o perioadă extrem de delicată, în timp ce ciucanii lui Robert Ilyeș fac, cu fiecare etapă, pași către menținerea în primul eșalon al României. Rămâne de văzut cine se va impune și va spera până la capăt că va rămâne în SuperLiga.
Abia se liniștiseră apele la FCSB după ratarea play-off-ului, că bucureștenii trec printr-o nouă criză. Mirel Rădoi a plecat la Gaziantep și a lăsat banca tehnică a campioanei României într-o mare incertitudine. Prahovenii conduși de Mehmet Topal pot profita și pot da astfel o lovitură extrem de importantă.
Două echipe încă rănite după ce au ratat play-off-ul, mai ales formația moldavă, care s-a aflat la un moment dat chiar pe podium. Rămâne de văzut cine va lua toate cele 3 puncte și va rămâne pe pozițiile fruntașe.
Arădenii au arătat foarte bine în acest sezon, fiind de asemenea aproape de o calificare în play-off. Trupa lui Adrian Mihalcea întâlnește o echipă rănită, chiar la debutul lui Flavius Stoican pe bancă. Rămâne de văzut dacă „marinarii” au forța de a produce o surpriză.
Dacă Metaloglobus nu mai poate emite nicio pretenție la salvarea de la retrogradare, ialomițenii au motive în continuare să lupte. Deși echipa lui Florin Bratu pare victimă sigură, asta nu înseamnă neapărat că se vor preda înaintea unei lupte de 90 de minute.
Toate meciurile din etapa a 6-a de play-out din SuperLiga pot fi urmărite la televizor pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.
Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:
Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.
Clasamentul s-a modificat din nou după runda cu numărul 5 din play-out, FCSB redevenind liderul play-out-ului. Suspansul crește din nou, iar fiecare meci devine crucial pentru toate echipele. Iată clasamentul înaintea celei de-a 6-a runde din play-out:
Următoarea rundă din play-out, cea cu numărul 7, se va desfășura în intervalul 1-4 mai. Iată ce meciuri se vor juca în etapa care are drept cap de afiș Farul – FC Botoșani:
Vineri, 1 mai
Sâmbătă, 2 mai
Duminică, 3 mai
Luni, 4 mai