Play-out SuperLiga, live blog etapa 6. Hermannstadt – Csikszereda deschide runda de la 17:30

Live blog play-out SuperLiga, etapa 6. Află totul despre: program complet, rezultate în timp real, marcatori, clasament actualizat și reacții după meciurile din lupta pentru barajul de Conference League și evitarea retrogradării.
24.04.2026 | 15:40
Play-Out SuperLiga, etapa 6: Hermannstadt - Csikszereda, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Runda a 6-a a play-out-ului din Superliga trage un semnal important pentru echipele componente, întrucât sezonul se va încheia peste doar 3 runde. Formațiile care luptă pentru barajul de Conference League vor da totul, în timp ce echipele care caută să evite retrogradarea trebuie să fie extrem de precaute. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate meciurile, clasamentul actualizat și cele mai tari reacții.

Rezultate complete din etapa 6 din play-out-ul SuperLigii

Play-out-ul este la fel de spectaculos precum play-off-ul, chiar dacă titlul se dispută acolo. A doua parte din campionatul României are parte de lupte pe viață și pe moarte pentru ocuparea locurilor care duc la barajul de Conference League, dar mai ales pentru evitarea retrogradării. FCSB trebuie să treacă peste șocul plecării lui Mirel Rădoi, în timp ce Slobozia, Hermannstadt, Farul și chiar Petrolul trag cu dinții să scape chiar și de barajul pentru salvare.

ADVERTISEMENT

Meciurile etapei 6 din play-out-ul SuperLigii – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de a 6-a etapă din play-out-ul SuperLigii. Hermannstadt – Csikszereda deschide runda vineri, 24 aprilie, de la ora 17:30. Partida care încheie etapa este Metaloglobus – Unirea Slobozia, programată luni, 27 aprilie, ora 17:30. Iată programul complet:

Vineri, 24 aprilie

  • Ora 17:30: Hermannstadt – Csikszereda
  • Ora 20:30: FCSB – Petrolul

Sâmbătă, 25 aprilie

  • Ora 15:00: FC Botoșani – Oțelul

Duminică, 26 aprilie

  • Ora 14:00: UTA – Farul

Luni, 27 aprilie

ADVERTISEMENT
  • Ora 17:30: Metaloglobus – Unirea Slobozia

Hermannstadt – Csikszereda

Sibienii lui Dorinel Munteanu traversează o perioadă extrem de delicată, în timp ce ciucanii lui Robert Ilyeș fac, cu fiecare etapă, pași către menținerea în primul eșalon al României. Rămâne de văzut cine se va impune și va spera până la capăt că va rămâne în SuperLiga.

ADVERTISEMENT
FCSB – Petrolul

Abia se liniștiseră apele la FCSB după ratarea play-off-ului, că bucureștenii trec printr-o nouă criză. Mirel Rădoi a plecat la Gaziantep și a lăsat banca tehnică a campioanei României într-o mare incertitudine. Prahovenii conduși de Mehmet Topal pot profita și pot da astfel o lovitură extrem de importantă.

ADVERTISEMENT

FC Botoșani – Oțelul

Două echipe încă rănite după ce au ratat play-off-ul, mai ales formația moldavă, care s-a aflat la un moment dat chiar pe podium. Rămâne de văzut cine va lua toate cele 3 puncte și va rămâne pe pozițiile fruntașe.

UTA – Farul

Arădenii au arătat foarte bine în acest sezon, fiind de asemenea aproape de o calificare în play-off. Trupa lui Adrian Mihalcea întâlnește o echipă rănită, chiar la debutul lui Flavius Stoican pe bancă. Rămâne de văzut dacă „marinarii” au forța de a produce o surpriză.

ADVERTISEMENT

Metaloglobus – Unirea Slobozia

Dacă Metaloglobus nu mai poate emite nicio pretenție la salvarea de la retrogradare, ialomițenii au motive în continuare să lupte. Deși echipa lui Florin Bratu pare victimă sigură, asta nu înseamnă neapărat că se vor preda înaintea unei lupte de 90 de minute.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 6 de play-out din SuperLiga

Toate meciurile din etapa a 6-a de play-out din SuperLiga pot fi urmărite la televizor pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.

Cum poți să vezi online etapa a 6-a din play-out. Cum vizionează românii din diaspora

Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:

  • Digi Online: accesibilă abonaților Digi;
  • PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport;
  • Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

Clasament SuperLiga la startul etapei 6 din play-out

Clasamentul s-a modificat din nou după runda cu numărul 5 din play-out, FCSB redevenind liderul play-out-ului. Suspansul crește din nou, iar fiecare meci devine crucial pentru toate echipele. Iată clasamentul înaintea celei de-a 6-a runde din play-out:

Flavius Stoican debut Farul clasament play-out SuperLiga

Cote și ponturi pariuri în etapa 6 din play-out-ul SuperLigii

FANATIK vine din nou în ajutorul celor care vor să realizeze bilete la pariuri cu ocazia acestei etape din play-out. Iată câteva pronosticuri pe care le puteți avea în seamă pentru a cincea rundă:

  • Hermannstadt – Csikszereda: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.95
  • FCSB – Petrolul: „PsF: 1” / cotă 1.34
  • FC Botoșani – Oțelul: „peste 1.5 goluri” / cotă 1.37
  • Metaloglobus – Unirea Slobozia: „2 solist” / cotă 2.30

Programul următoarei etape din play-out-ul SuperLigii

Următoarea rundă din play-out, cea cu numărul 7, se va desfășura în intervalul 1-4 mai. Iată ce meciuri se vor juca în etapa care are drept cap de afiș Farul – FC Botoșani:

Vineri, 1 mai

  • Ora 20:30: Csikszereda – FCSB

Sâmbătă, 2 mai

  • Ora 15:00: Oțelul – Metaloglobus
  • Ora 17:30: Farul – FC Botoșani

Duminică, 3 mai

  • Ora 18:15: Petrolul – UTA

Luni, 4 mai

  • Ora 17:30: Unirea Slobozia – Hermannstadt
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!