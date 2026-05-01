Play-out SuperLiga, live blog etapa 7. Csikszereda – FCSB, primul meci al rundei

Runda a 7-a a play-out-ului din Superliga începe vineri, 1 mai. Csikszereda – FCSB este meciul de deschidere al acestei runde, în care vom avea parte și de alte dueluri interesante, precum Farul Constanța – FC Botoșani. La finalul acestei etape am putea avea deja conturat barajul pentru UEFA Conference League.

Rezultate complete din etapa 7 din play-out-ul SuperLigii

Necunoscutele din play-out încep să se contureze cu fiecare etapă care trece. Metaloglobus este prima echipă retrogradată matematic, iar FCSB este deja calificată pentru barajul de UEFA Conference League. Astfel, focusul ultimelor meciuri va fi pe locurile de baraj și pe al doilea loc direct retrogradabil. Prin urmare, meciurile Unirii Slobozia, ale lui FC Hermannstadt, Petrolul Ploiești, Farul Constanța și Csikszereda devin cele mai importante din acest final de play-out.

Meciurile etapei 7 din play-out-ul SuperLigii – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de a 7-a etapă din play-out-ul SuperLigii. Csikszereda – FCSB deschide runda vineri, 1 mai, de la ora 20:30. Partida care încheie etapa este Unirea Slobozia – FC Hermannstadt, programată luni, 4 mai, ora 17:30. Iată programul complet:

Vineri, 1 mai

Ora 20:30: Csikszereda – FCSB

Sâmbătă, 2 mai

Ora 15:00: Oțelul Galați – Metaloglobus București

Ora 17:30: Farul Constanța – FC Botoșani

Duminică, 3 mai

Ora 18:15: Petrolul Ploiești – UTA Arad

Luni, 4 mai

Ora 17:30: Unirea Slobozia – FC Hermannstadt

FCSB pare într-o formă foarte bună în acest moment. Roș-albaștrii au câștigat ultimele trei meciuri și au înscris nu mai puțin de 10 goluri. Totuși, în acest moment echipa patronată de Gigi Becali și-a obținut matematic prezența la baraj, în timp ce formația ciucană are nevoie de puncte pentru a fi sigură de evitarea locurilor de baraj.

Oțelul Galați – Metaloglobus

Meciul de la Galați dintre Oțelul și Metaloglobus ar putea aduce față-n față două echipe blazate. Gazdele nu pot juca la barajul pentru cupele europene și se află la o distanță liniștitoare de locurile retrogradabile, în timp ce , iar aceste aspecte ar putea dăuna nivelului de fotbal din această partidă.

Farul Constanța – FC Botoșani

Cu trei etape înainte de final, formația de la malul Mării Negre se află într-o situație destul de delicată. „Marinarii” nu au obținut decât un singur punct din ultimele patru meciuri din play-out, iar înainte de partida contra moldovenilor se află la un singur punct deasupra liniei roșii. De partea cealaltă, o victorie a formației lui Marius Croitoru i-ar putea asigura prezența la baraj, iar toți acești factori fac partida una de interes maxim.

Petrolul Ploiești – UTA Arad

Finalul acesta de sezon o găsește pe UTA liniștită, fără un obiectiv clar, în timp ce Mehmet Topal încearcă să o salveze pe Petrolul de la retrogradare. Prahovenii sunt o echipă destul de greu de bătut, însă în ultimul meci oficial au arătat dezastruos împotriva lui FCSB. Totuși, arădenii nu au mai înscris de două etape, iar „lupii galbeni” pot profita de această lipsă de inspirație în ofensiva formației lui Mihalcea.

Unirea Slobozia – FC Hermannstadt

Unirea Slobozia – FC Hermannstadt este cel mai important meci din această etapă de play-out. O înfrângere a oricăreia dintre cele două echipe ar putea însemna un bilet către Liga a II-a. Dorinel Munteanu ar putea bifa a doua retrogradare în două sezoane consecutive dacă nu va obține cel puțin un punct contra ialomițenilor. La egalitate de puncte cu orice altă competitoare, sibienii ar retrograda din cauza poziției pe care au avut-o la startul play-out-ului.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 7 de play-out din SuperLiga

Toate meciurile din etapa a 7-a de play-out din SuperLiga pot fi urmărite la televizor pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.

Cum poți să vezi online etapa a 7-a din play-out. Cum vizionează românii din diaspora

Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:

Digi Online: accesibilă abonaților Digi;

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport;

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

Clasament SuperLiga la startul etapei 7 din play-out

Ultima etapă a adus câteva aspecte importante în play-out. FCSB a devenit prima echipă calificată matematic la baraj, în timp ce Metaloglobus este prima echipă care retrogradează în Liga a II-a. Totuși, cu trei meciuri înainte de final, suspansul continuă.

Programul următoarei etape din play-out-ul SuperLigii

Următoarea rundă din play-out, cea cu numărul 8, se va desfășura în intervalul 8-11 mai. Iată ce meciuri se vor juca în etapa la finalul căreia am putea cunoaște a doua echipă retrogradată direct.

Vineri, 8 mai

Ora 18:00: UTA Arad – Csikszereda

Sâmbătă, 9 mai

Ora 18:00: Oțelul Galați – Farul Constanța

Duminică, 10 mai

Ora 16:00: FC Botoșani – Petrolul Ploiești

Luni, 11 mai