Play-out SuperLiga, live blog etapa 8. UTA – Csikszereda 0-0. Ocazie mare pentru arădeni!

ADVERTISEMENT

Runda a 8-a a play-out-ului din Superliga începe vineri, 8 mai. Etapa debutează cu meciul dintre UTA și Csikszereda, două dintre cele mai tari formații ale acestei părți din campionatul României. Meciul care trage cortina peste penultima rundă este FCSB – Unirea Slobozia, luni, 11 mai. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate detaliile despre situația din play-out, de la scoruri, la clasament, până la cele mai tari reacții.

Min. 35: Iacob trage la poartă din careu, Pap este la post și respinge în corner.

Min. 1: A început partida de la Arad.

UTA: Gorcea – F. Iacob, Pospelov, Benga, Alomerovic – Odada, Mino Sota – Abdallah, A. Roman, Țăroi – M. Coman. Rezerve: Tordai – Poulolo, Ov. Popescu, Van Durmen, Hrezdac, L. Mihai, Tzionis, Tolcea, Ciubăncan, Ile. Antrenor: Adrian Mihalcea.

Csikszereda: Pap – Bloj, Csuros, Palmeș, Trif – Bodo – Anderson Ceara, Vereș, Dusinszki, Szalay – Eppel. Rezerve: Simon – Nagy, Dolny, Bencze, Bota, Gustavinho, Hegeduș, Brugger, Tajti, Kleinheisler, Loeper, Vegh. Antrenor: Robert Ilyeș.

Rezultate complete din etapa 8 din play-out-ul SuperLigii

Penultima rundă din play-out-ul acestui sezon aduce noi meciuri importante, unele chiar pe viață și pe moarte pentru formațiile aflate în lupta pentru salvarea de la retrogradare. , în timp ce echipe precum Slobozia, Hermannstadt, Petrolul și chiar . Rămâne de văzut cine va lua puncte importante în această rundă.

ADVERTISEMENT

Meciurile etapei 8 din play-out-ul SuperLigii – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de a 8-a etapă din play-out-ul SuperLigii. Iată programul complet al penultimei runde din acest sezon competițional:

Vineri, 8 mai

Ora 18:00: UTA Arad – Csikszereda

Sâmbătă, 9 mai

Ora 18:00: Oțelul Galați – Farul Constanța

Duminică, 10 mai

Ora 16:00: FC Botoșani – Petrolul Ploiești

Luni, 11 mai

Ora 18:00: Metaloglobus București – FC Hermannstadt

Ora 21:00: FCSB – Unirea Slobozia

Cine transmite la TV meciurile din etapa 8 de play-out din SuperLiga

Toate meciurile din etapa a 8-a de play-out din SuperLiga pot fi urmărite la televizor pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.

ADVERTISEMENT

Cum poți să vezi online etapa a 8-a din play-out. Cum vizionează românii din diaspora

Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:

Digi Online: accesibilă abonaților Digi;

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport;

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

ADVERTISEMENT

Clasament SuperLiga la startul etapei 8 din play-out

FCSB a devenit prima echipă calificată matematic la baraj, în timp ce Metaloglobus este prima echipă care retrogradează în Liga 2. Totuși, suspansul continuă pentru restul echipelor situate între lider și ultima clasată. Iată cum arată ierahia:

ADVERTISEMENT

Cote și ponturi pariuri în etapa 8 din play-out-ul SuperLigii

FANATIK vine din nou în ajutorul celor care vor să realizeze bilete la pariuri cu ocazia acestei etape din play-out. Iată câteva pronosticuri pe care le puteți avea în seamă pentru a opta rundă:

UTA – Csikszereda: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.90

Oțelul – Farul Constanța: „1X” / cotă 1.40

Metaloglobus – Oțelul: „2 solist” / cotă 1.48

FCSB – Unirea Slobozia: „peste 2.5 goluri” / cotă 1.58

Programul următoarei etape din play-out-ul SuperLigii

Următoarea rundă din play-out, cea cu numărul 9, va fi ultima din acest sezon. Aceasta se va desfășura la finalul săptămânii 11-17 mai. Iată ce meciuri se vor juca în runda care decide clasamentul final, de la primele poziții, până la retrogradate:

ADVERTISEMENT