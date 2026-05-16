Play-out SuperLiga, live blog etapa 9. Luptă strânsă în ultima rundă a campionatului. Echipele de start la Csikszereda – Botoşani. Moldovenii se pregătesc pentru barajul cu FCSB

Runda a 9-a a play-out-ului din Superliga va începe sâmbătă, 16 mai. Etapa va debuta cu meciul dintre Csikszereda și FC Botoșani, două dintre formațiile cu licență pentru cupele europene. Totodată, nu mai puțin de patru dueluri vor trage cortina peste această ediție a părții a doua a clasamentului. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate detaliile despre situația din play-out, de la scoruri, la clasament, până la cele mai tari reacții.

Csikszereda: Pap – Palmeş, Hegeduş, Kabashi, Trif – Csuros, Vereş – Ceara, Kleinheisler, Boţa – Eppel

Rezerve: Nyitra, Simon, Bloj, Bodo, Nagy, Dolny, Cabral, Dusinszki, Brugger, Tajti, Szalay, Loeper

Antrenor: Robert Ilyes

FC Botoşani: Anestis – Suta, Miron, Ţigănaşu, F. Adams – Petro, Aldair – Mitrov, Bota, Mailat – Bodişteanu

Rezerve: Kukic, Filote, Diaw, Creţ, David, A. Dumitru, D. Ştefan, Ongenda, Dumitru, Lopez, Dumiter, Kovtaliuk

Antrenor: Marius Croitoru

Toate meciurile din etapa 9 din play-out-ul SuperLigii

Utlima rundă din play-out-ul acestui sezon aduce noi meciuri importante, unele chiar pe viață și pe moarte pentru formațiile aflate în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Liderul FCSB este preocupată de aducerea unui nou antrenor principal, în timp ce echipe precum Slobozia, Hermannstadt, Petrolul și chiar Farul tremură la retrogradare. .

Meciurile etapei 9 din play-out-ul SuperLigii – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de a 9-a etapă din play-out-ul SuperLigii. Interesant este că nu mai puțin de patru meciuri se vor desfășura luni, 18 mai, de la aceeași oră, în contextul în care lupta pentru salvarea de la retrogradarea este încă deschisă. Iată programul complet al ultimei runde din acest sezon competițional:

Sâmbătă, 16 mai

Ora 18:30: Csikszereda – FC Botoșani

Luni, 18 mai

Ora 20:30: Farul – Metaloglobus

Ora 20:30: Hermannstadt – FCSB

Ora 20:30: Petrolul – Oțelul

Ora 20:30: Unirea Slobozia – UTA

Cum arată lupta la retrogradare

Înainte de startul etapei a 9-a din play-out, o singură echipă este retrogradată matematic: Metaloglobus. În schimb, FC Hermannstadt și Unirea Slobozia tremură serios, aflându-se la egalitate de puncte. Totuși, sibienii au o misiune mult mai dificilă, jucând contra FCSB în ultima etapă a stagiunii. Calculele sunt extrem de complicate, Slobozia neprimind licența pentru participarea în sezonul viitor.

. „Marinarii” se află pe loc de baraj și depind de rezultatul înregistrat de Petrolul în ultima etapă. Dacă „găzarii” vor câștiga în meciul contra Oțelul, atunci formația de la malul mării va merge la barajul de menținere în SuperLiga. Spectacolul este garantat în ultima rundă a play-out-ului, situația din clasament fiind una complicată.

Clasament SuperLiga la startul etapei 9 din play-out

Cine transmite la TV meciurile din etapa 9 de play-out din SuperLiga

Toate meciurile din etapa a 9-a de play-out din SuperLiga pot fi urmărite la televizor pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România. Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:

Digi Online: accesibilă abonaților Digi;

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport;

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

FANATIK vine din nou în ajutorul celor care vor să realizeze bilete la pariuri cu ocazia acestei etape din play-out. Iată câteva pronosticuri pe care le puteți avea în seamă pentru a noua rundă: