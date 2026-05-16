Play-out SuperLiga, live blog etapa 9. Luptă strânsă în ultima rundă a campionatului. Echipele de start la Csikszereda – Botoşani. Moldovenii se pregătesc pentru barajul cu FCSB

Runda a 9-a a play-out-ului din Superliga va începe sâmbătă, 16 mai. Etapa va debuta cu meciul dintre Csikszereda și FC Botoșani, două dintre formațiile cu licență pentru cupele europene. Totodată, nu mai puțin de patru dueluri vor trage cortina peste această ediție a părții a doua a clasamentului. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate detaliile despre situația din play-out, de la scoruri, la clasament, până la cele mai tari reacții.
Csikszereda: Pap – Palmeş, Hegeduş, Kabashi, Trif – Csuros, Vereş – Ceara, Kleinheisler, Boţa – Eppel
Rezerve: Nyitra, Simon, Bloj, Bodo, Nagy, Dolny, Cabral, Dusinszki, Brugger, Tajti, Szalay, Loeper
Antrenor: Robert Ilyes
FC Botoşani: Anestis – Suta, Miron, Ţigănaşu, F. Adams – Petro, Aldair – Mitrov, Bota, Mailat – Bodişteanu
Rezerve: Kukic, Filote, Diaw, Creţ, David, A. Dumitru, D. Ştefan, Ongenda, Dumitru, Lopez, Dumiter, Kovtaliuk
Antrenor: Marius Croitoru
Utlima rundă din play-out-ul acestui sezon aduce noi meciuri importante, unele chiar pe viață și pe moarte pentru formațiile aflate în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Liderul FCSB este preocupată de aducerea unui nou antrenor principal, în timp ce echipe precum Slobozia, Hermannstadt, Petrolul și chiar Farul tremură la retrogradare. Rămâne de văzut cine va lua puncte importante în această rundă și cine se va salva de la picajul în Liga a 2-a.
FANATIK îți aduce toate detaliile legate de a 9-a etapă din play-out-ul SuperLigii. Interesant este că nu mai puțin de patru meciuri se vor desfășura luni, 18 mai, de la aceeași oră, în contextul în care lupta pentru salvarea de la retrogradarea este încă deschisă. Iată programul complet al ultimei runde din acest sezon competițional:
Sâmbătă, 16 mai
Luni, 18 mai
Înainte de startul etapei a 9-a din play-out, o singură echipă este retrogradată matematic: Metaloglobus. În schimb, FC Hermannstadt și Unirea Slobozia tremură serios, aflându-se la egalitate de puncte. Totuși, sibienii au o misiune mult mai dificilă, jucând contra FCSB în ultima etapă a stagiunii. Calculele sunt extrem de complicate, Slobozia neprimind licența pentru participarea în sezonul viitor.
Cele mai mari emoții la are Farul Constanța pe finalul de sezon. „Marinarii” se află pe loc de baraj și depind de rezultatul înregistrat de Petrolul în ultima etapă. Dacă „găzarii” vor câștiga în meciul contra Oțelul, atunci formația de la malul mării va merge la barajul de menținere în SuperLiga. Spectacolul este garantat în ultima rundă a play-out-ului, situația din clasament fiind una complicată.
Toate meciurile din etapa a 9-a de play-out din SuperLiga pot fi urmărite la televizor pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România. Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:
Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.
