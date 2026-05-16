Sport

Play-out SuperLiga, live blog etapa 9. Luptă strânsă în ultima rundă a campionatului. Echipele de start la Csikszereda – Botoşani. Moldovenii se pregătesc pentru barajul cu FCSB

Ultima rundă din play-out-ul SuperLigii din acest sezon se va desfășura în acest weekend. Află totul despre: program complet, rezultate în timp real, marcatori, clasament actualizat și reacții după meciuri.
Iulian Stoica
16.05.2026 | 17:38
Playout SuperLiga live blog etapa 9 Lupta stransa in ultima runda a campionatului Echipele de start la Csikszereda Botosani Moldovenii se pregatesc pentru barajul cu FCSB
SPECIAL FANATIK
Echipele de start la Csikszereda - Botoşani
ADVERTISEMENT

Runda a 9-a a play-out-ului din Superliga va începe sâmbătă, 16 mai. Etapa va debuta cu meciul dintre Csikszereda și FC Botoșani, două dintre formațiile cu licență pentru cupele europene. Totodată, nu mai puțin de patru dueluri vor trage cortina peste această ediție a părții a doua a clasamentului. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate detaliile despre situația din play-out, de la scoruri, la clasament, până la cele mai tari reacții.

UPDATE: Echipele de start la Csikszereda – Botoşani

Csikszereda: Pap – Palmeş, Hegeduş, Kabashi, Trif – Csuros, Vereş – Ceara, Kleinheisler, Boţa – Eppel
Rezerve: Nyitra, Simon, Bloj, Bodo, Nagy, Dolny, Cabral, Dusinszki, Brugger, Tajti, Szalay, Loeper
Antrenor: Robert Ilyes

ADVERTISEMENT

FC Botoşani: Anestis – Suta, Miron, Ţigănaşu, F. Adams – Petro, Aldair – Mitrov, Bota, Mailat – Bodişteanu
Rezerve: Kukic, Filote, Diaw, Creţ, David, A. Dumitru, D. Ştefan, Ongenda, Dumitru, Lopez, Dumiter, Kovtaliuk
Antrenor: Marius Croitoru

Toate meciurile din etapa 9 din play-out-ul SuperLigii

Utlima rundă din play-out-ul acestui sezon aduce noi meciuri importante, unele chiar pe viață și pe moarte pentru formațiile aflate în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Liderul FCSB este preocupată de aducerea unui nou antrenor principal, în timp ce echipe precum Slobozia, Hermannstadt, Petrolul și chiar Farul tremură la retrogradare. Rămâne de văzut cine va lua puncte importante în această rundă și cine se va salva de la picajul în Liga a 2-a.

ADVERTISEMENT
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Digi24.ro
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante

Meciurile etapei 9 din play-out-ul SuperLigii – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de a 9-a etapă din play-out-ul SuperLigii. Interesant este că nu mai puțin de patru meciuri se vor desfășura luni, 18 mai, de la aceeași oră, în contextul în care lupta pentru salvarea de la retrogradarea este încă deschisă. Iată programul complet al ultimei runde din acest sezon competițional:

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Șoc în lumea fotbalului": Jose Mourinho a decis primul transfer de la Real Madrid!

Sâmbătă, 16 mai

  • Ora 18:30: Csikszereda – FC Botoșani

Luni, 18 mai

  • Ora 20:30: Farul – Metaloglobus
  • Ora 20:30: Hermannstadt – FCSB
  • Ora 20:30: Petrolul – Oțelul
  • Ora 20:30: Unirea Slobozia – UTA

Cum arată lupta la retrogradare

Înainte de startul etapei a 9-a din play-out, o singură echipă este retrogradată matematic: Metaloglobus. În schimb, FC Hermannstadt și Unirea Slobozia tremură serios, aflându-se la egalitate de puncte. Totuși, sibienii au o misiune mult mai dificilă, jucând contra FCSB în ultima etapă a stagiunii. Calculele sunt extrem de complicate, Slobozia neprimind licența pentru participarea în sezonul viitor.

ADVERTISEMENT

Cele mai mari emoții la are Farul Constanța pe finalul de sezon. „Marinarii” se află pe loc de baraj și depind de rezultatul înregistrat de Petrolul în ultima etapă. Dacă „găzarii” vor câștiga în meciul contra Oțelul, atunci formația de la malul mării va merge la barajul de menținere în SuperLiga. Spectacolul este garantat în ultima rundă a play-out-ului, situația din clasament fiind una complicată.

Clasament SuperLiga la startul etapei 9 din play-out

clasament (6)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 9 de play-out din SuperLiga

Toate meciurile din etapa a 9-a de play-out din SuperLiga pot fi urmărite la televizor pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România. Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:

ADVERTISEMENT
  • Digi Online: accesibilă abonaților Digi;
  • PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport;
  • Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

Cote și ponturi pariuri în etapa 9 din play-out-ul SuperLigii

FANATIK vine din nou în ajutorul celor care vor să realizeze bilete la pariuri cu ocazia acestei etape din play-out. Iată câteva pronosticuri pe care le puteți avea în seamă pentru a noua rundă:

  • Hermannstadt – FCSB: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.87
  • Csikszereda – FC Botoșani: „1X” / cotă 1.47
  • Unirea Slobozia – UTA : „2 solist” / cotă 3.15
  • Farul – Metaloglobus: „peste 2.5 goluri” / cotă 1.55
Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa...
Fanatik
Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa pe jucătorul de 18 ani
Daniel Oprița și-a anunțat plecarea de la Steaua: ”Nu poate fi vorba de...
Fanatik
Daniel Oprița și-a anunțat plecarea de la Steaua: ”Nu poate fi vorba de prelungire”. Înțepături la adresa conducerii. Video
Celtic a câștigat dramatic campionatul în Scoția! VAR-ul a validat un gol după...
Fanatik
Celtic a câștigat dramatic campionatul în Scoția! VAR-ul a validat un gol după o greșeală uriașă de arbitraj
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fostul jucător din Ștefan cel Mare a spus că 'adevărata' Dinamo nu e...
iamsport.ro
Fostul jucător din Ștefan cel Mare a spus că 'adevărata' Dinamo nu e echipa din SuperLiga: 'Când jucam acolo, nici nu îmi venea să cred'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!