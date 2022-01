De ce încă nu poți să cumperi un PlayStation 5, deși consola s-a lansat acum mai bine de un an. Bișnițarii de ocazie pot face profituri de mii de euro

PlayStation 5 este o consolă de jocuri video care nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru fanii Sony. Ajunsă la a cincea generație, consola a fost mai anticipată ca niciodată, atât datorit popularității brandului în sine, cât și pe fondul faptului că, respectând restricțiile impuse de fiecare stat în parte, oamenii au avut mult mai puține activități de făcut în afara casei, astfel că s-au reorientat pentru entertainment în interior.

Astfel, o consolă PS5 a devenit numai bună pentru a te distra în confortul propriei case, cu prieteni aflați la distanță, jucându-vă cele mai noi jocuri destinate platformei. Doar că lucrurile n-au arătat chiar atât de bine pentru majoritatea doritorilor de console, iar mulți încă așteaptă să își poată cumpăra una, cu toate că a trecut mai bine de un an de la momentul lansării oficiale. Un astfel de dezechilibru în ceea ce privește oferta disponibilă și cererea existentă pentru o consolă de jocuri video n-a mai existat, așa că e bine să înțelegi ce și de ce se întâmplă în prezent cu PlayStation 5.

Pe scurt, despre consola PlayStation 5

Deși despre consola PS5 s-a speculat încă de acum ani buni că este în lucru (și era evident că dezvoltarea va începe mai devreme sau mai târziu), abia în aprilie 2019 a fost descrisă public, într-un interviu acordat de Mark Cerny, arhitect-șef al PlayStation 5.

Sony a dezvăluit ulterior detalii despre consolă, specificațiile hardware, designul și logoul, iar data de 12 noiembrie 2020 a fost aleasă drept dată de lansare oficială pentru câteva piețe (SUA, Australia, Japonia, Coreea de Sud și Noua Zeelandă), urmând ca lansarea globală să vină o săptămână mai târziu. Sony a respectat, astfel, tradiția de a lansa noua sa consolă la timp pentru sărbătorile de iarnă – singura excepție a făcut-o PS2-ul, lansat în martie 2000.

Noua consolă a reprezentat un upgrade important care a deschis noi orizonturi pasionaților de jocuri pe consolă. Existența unui SSD ca dotare standard pentru PS5 face ca jocurile să se încarce de până la 19 ori mai rapid decât în cazul unui HDD clasic.

Consola are un procesor AMD Zen 2, cu 8 nuclee, iar placa video RDNA 2 dezvoltă nu mai puțin de 10,28 TFLOPs de putere de procesare, mai mult decât dublu față de PS4 Pro și de peste 5 ori mai mult decât PS4 clasic.

PlayStation 5 are, astfel, suficient de multă putere încât să ruleze jocuri la rezoluție 4K și la 60 fps, în timp ce unele merg chiar până la 120 fps. Există și capacitatea tehnică de suport pentru rezoluții 8K, însă aceasta nu este utilă momentan și va putea fi implementată cu un update de software de către Sony.

Cu astfel de specificații, e lesne de înțeles că PS5 a fost o consolă foarte anticipată încă de la primele anunțuri.

De ce a apărut această criză de console PS5?

sunt cauzate de ambele părți. În primul rând, vorbim despre o problemă de ofertă cauzată de deficiențele din lanțul de aprovizionare, iar în al doilea rând, vorbim de probleme date de popularitatea în sine a consolei, cât și de anumite persoane care fac ”scalping” sau, într-un cuvânt ceva mai cunoscut nouă, ”bișniță.” Vom vorbi despre toate acestea pe rând.

Problemele din lanțul de aprovizionare sunt cu adevărat serioase pentru Sony, însă compania japoneză este departe de a fi singura care se confruntă cu asta. Ba chiar a devenit o normă începând cu 2020 ca o companie care fabrică produse cu semiconductori să fie nevoită să își ajusteze producția din cauza lipsei acestor prețioase componente.

Dacă nu te-ai preocupat prea mult de ce se întâmplă în afara țării, e suficient să privești în România, către cea mai mare companie autohtonă, Automobile Dacia. , deoarece a rămas, efectiv, fără componente pentru asamblarea mașinilor.

Factori decizionali în apariția unui deficit de circuite integrate

Criza de semiconductori este încă foarte vizibilă și nu dă semne că s-ar ameliora în viitorul apropiat. Astfel, din ce în ce mai multe companii sunt nevoite să ia pauze de zile sau chiar săptămâni, pentru că nu au semiconductorii necesari pentru produsele pe care le asamblează. Nu mai puțin de 169 de industrii sunt în prezent afectate de această penurie de circuite integrate.

Sigur, pandemia a jucat un rol important în apariția acestei crize. Din ce în ce mai mulți oameni au lucrat sau au învățat de acasă, iar cererea de laptopuri și PC-uri a crescut. În paralel, multe fabrici au fost închise temporar din cauza carantinelor, iar asta a dus la dispariția stocurilor extra de circuite.

Războiul economic dintre China și SUA a dus și el la afectarea ofertei, după ce americanii au impus restricții împotriva SMIC, cel mai mare producător chinez de circuite integrate. Companiile americane care făceau anterior afaceri cu SMIC s-au reorientat către TSMC (din Taiwan) și (din Coreea de Sud), care însă lucrau deja la capacitate maximă.

Nici vremea n-a fost de partea companiilor din industria circuitelor integrate. Două fabrici americane au avut programul dat peste cap timp de câteva luni din cauza unui viscol puternic, ce a dus la închiderea activității. În Taiwan, 2021 a adus cea mai puternică secetă din ultimii 50 de ani, iar fabricile de semiconductori au fost foarte afectate. Acestea folosesc apă ultra-pură pentru a curăța echipamentele de lucru – apă purificată la standarde speciale – iar, TSMC, de exemplu, avea nevoie de 63.000 de tone de apă zilnic, consumând peste 10% din totalul oferit de două rezervoare din regiune.

Consola și popularitatea sa înainte și după lansare

PlayStation 5 a fost cea mai anticipată consolă produsă până acum de japonezii de la Sony. Cu siguranță, o parte din această popularitate a venit și pe fondul contextului social global, care ne-a făcut pe toți să păstrăm distanța și să ne rezumăm la activități desfășurate online.

Cererea pentru calculatoare și laptopuri a atins noi cote maxime de la debutul pandemiei. În trimestrul 4 din 2020, de exemplu, a fost înregistrată o creștere a cererii cu 26,1% față de aceeași perioadă din 2019, când pandemia încă nu dusese la impunerea unor restricții drastice.

Această creștere este, într-adevăr, una extrem de însemnată. 2010 a fost ultimul an în care piața mondială de PC-uri s-a mai bucurat de o creștere importantă, iar atunci vorbeam de un procentaj de doar 13,7%.

Iar această cerere crescută pentru astfel de dispozitive se reflectă și în cererea pentru console de jocuri video. Un , unul dintre principalii furnizori de servicii de internet din SUA, a relevat că PlayStation 5 a fost cel mai căutat cadou de către oameni în anticiparea sărbătorilor de iarnă din 2021. În comparație, Xbox Series X, consola rivală lansată de Microsoft, nici măcar nu a ajuns pe lista celor mai râvnite obiecte.

”Scalping”, un termen elegant pentru mult mai cunoscuta ”bișniță”

Am menționat ceva mai devreme și despre fenomenul de ”scalping.” Cu siguranță, acest aspect îți este deja cunoscut, chiar dacă nu îl cunoști sub acest nume.

Scalpingul se referă la acțiunea unei persoane de a cumpăra mai multe exemplare din același obiect, în speranța că le va putea vinde ulterior la un preț mai mare, crescut artificial. Asta se întâmpla îndeosebi la biletele pentru concerte în trecut, însă vânzătorii au început să impună diverse limite pentru a împiedica astfel de activități să aibă loc pe platformele lor.

La fel a început acum să se întâmple și cu alte obiecte, fie că vorbim de plăci video sau de consolele PlayStation 5. Diferența este, însă, că în cazul plăcilor video, vorbim de cumpărători care achiziționează aceste componente pentru propriul beneficiu, de cele mai multe ori plăcile ajungând să fie folosite pentru mineritul de Bitcoin sau de alte monede virtuale. Firește, și în această zonă se cumpără ieftin și mult ca apoi să se vândă scump.

Oferta de PlayStation 5 a fost afectată și de acești ”scalperi”, care de regulă folosesc programe automate pentru a efectua comenzi în doar câteva secunde, timp insuficient pentru un om de rând să poată să cumpere același obiect. Ulterior, aceștia vând consolele pe bani mult mai buni. Dacă termenul de ”scalper” nu îți era familiar, poate că cel de ”bișnițar” ți se pare mai potrivit, tipul acțiunii întreprinse fiind în mare, același.

Știm cu toții vorba românească despre faptul că ”nu e prost cine cere, e prost cine dă” – din păcate bișnițarii de console PlayStation 5 au toate motivele să facă astfel de cumpărături, deoarece vor găsi oameni care să cumpere consola, chiar și la un preț cu 50% mai mare sau chiar dublu față de prețul de listă.

Ce se întâmplă cu prețurile PlayStation 5 în România?

Prețurile sunt încă departe de a fi ajuns la normal, iar pentru asta este suficient să verificăm ce se întâmplă prin ”bazarurile” online locale.

eMAG, spre exemplu, nu are la momentul publicării acestui articol, console PS5 pe care să le vândă din stocul propriu. Singurele modele disponibile sunt de la vânzători care activează în Marketplace, iar prețurile sunt de la ”umflate” la ”obscene”, în funcție de produsul disponibil.

Digital Edition (care nu are unitate optică și care este vândută mai ieftină decât consola PS5 obișnuită), vândută de un partener la 3.949 de lei. Urmează o consolă PS5 clasică, disponibilă la 4.712 RON.

Dacă vrei să cumperi un pachet care are consola, trei jocuri, un abonament PS Plus de 365 de zile și 100 de lei credit pe PSCard, vei avea de plătit nu mai puțin de 6.188 de lei!

Altex nici măcar nu are consola în stocul magazinului online, fiind disponibile doar accesorii.

Flanco a avut un preț bun pentru consolă + un joc, 2.799 de lei, însă evident stocul este epuizat. Nici acest magazin nu mai are altceva în stoc decât accesorii și jocuri pentru PlayStation 5. Situația se repetă și la PC Garage, sau Quickmobile – ambii retaileri având stoc inexistent pentru consolă.

Găsești, însă, console PlayStation 5 la Evomag, doar că și aici vorbim de o bișniță. Una care, din păcate, se realizează direct de către un vânzător ”mare” și nu de către un oportunist din marketplace-ul eMAG sau de pe OLX. Aici poți cumpăra consola cu ”frumoasa” sumă de 4.999 de lei, dublu față de prețul de listă.

Prețurile de listă pentru consola PlayStation 5 au fost, la lansare, de 1.999 de lei pentru varianta digitală și de 2.499 de lei pentru varianta cu disc Blu-Ray.

Vânzările ”la privat”, raiul speculanților care pot face mii de euro într-un caz bun

Pe OLX situația este la fel de tragicomică precum în cazul magazinelor online de mai sus. Se remarcă pe prima pagină de rezultate doi vânzători care vor fiecare 5.000 de lei pe consolă. S-ar putea ca aceștia să mai aibă mult de așteptat până să le cumpere cineva consolele, cu toate că unul dintre ei oferă destule accesorii suplimentare.

Asta deoarece sunt și console mai ieftine, chiar dacă totuși scumpe raportate la prețul de bază, disponibile pe OLX. Un vânzător cere 3.199 de lei pentru o consolă în format digital, Alții vând console similare, însă folosite, la 2.699 de lei. Un alt vânzător are la vânzare 21 de console sigilate, 12 cu disc la 3.900 de lei bucata și 9 digitale, la 3.200 de lei exemplarul.

Vedem, astfel, că bișnița este în floare și că unii încearcă să tragă tare pe această consolă, chiar și la mai bine de un an de la lansarea oficială. Referitor la ultimul anunț descris, dacă respectivul reușește să vândă consolele respective, presupunând că le-a cumpărat la prețul de listă, scoate un profit de 27.600 de lei, sau 5.500 de euro. Nu-i rău deloc pentru niște bani făcuți fără efort, ci cu niște capital inițial de investiție. Și din nou, revenim la vorba de mai devreme, ”nu e prost cine cere, e prost cine dă.”

Consola este, în continuare, de negăsit la magazinele mari, care au reușit să o dea în bară chiar la momentul lansării din iarna lui 2020. Altex, de exemplu, a ”omis” să-i anunțe pe cei care plăteau 2.000 sau 2.500 de lei pe o consolă că, de fapt, și-au cumpărat participarea la o tombolă și nu consola mult-râvnită. eMAG n-a făcut o tombolă, dar i-a ținut lipiți de ecrane pe doritorii de console timp de jumătate de zi, deschizând comenzile la o oră oarecare de la amiază. Toate s-au vândut aproape instantaneu, având în vedere că eMAG n-a avut nici măcar 1.000 de bucăți în stoc. Nici Altex n-a avut mai mult de 700, astfel că cei mai ghinioniști au fost cei care au picat în ”tombola” organizată fără ca ei să-și dea seama.

Ce urmează pentru doritorii unei console PlayStation 5?

Încă nu e foarte clar ce se va întâmpla de acum încolo, însă veștile venite din direcția companiei japoneze sunt departe de a fi îmbucurătoare. Lipsa circuitelor integrate disponibile pentru diverse gadgeturi va continua și în acest an, astfel că, implicit, stocurile de PlayStation 5 vor fi și ele afectate pe parcursul anului 2022, poate chiar și în 2023.

Veștile vin chiar de la Pat Gelsinger, CEO-ul companiei Intel. Acesta a discutat despre chiar la finalul lui 2021, în timpul unui discurs în Malaezia. ”Deficitul de semiconductori la nivel general este foarte semnificativ, având în vedere că industria creștea cu 5% pe an înainte de Covid. Pandemia a perturbat lanțurile de aprovizionare, astfel că s-a ajuns la o descreștere a pieței, în timp ce cererea a explodat cu 20% de la an la an, iar perturbările au dus la lipsuri foarte mari în lanțul de aprovizionare. Iar această explozie a creșterii s-a păstrat ulterior.”

E foarte posibil ca acest dezechilibru între cerere și ofertă să se agraveze chiar în 2022. Sony și-a revizuit deja cifrele pentru anul fiscal care se va încheia în martie. Dacă inițial spera să producă 16 milioane de console PS5 până atunci, cifra a fost redusă drastic, la 15 milioane de unități.

Fenomenul cauzat în piață de PlayStation 5 este, momentan, unic în istoria vânzării produselor de acest fel. De regulă, te aștepți ca după o perioadă inițială de ofertă redusă, lucrurile să revină la normal. Însă după primele precomenzi și lansări oficiale, situația stocurilor de PS5 pare să fi devenit chiar mai gravă, vânzătorii neavând răspunsuri cu privire la când vor avea din nou console în stoc.

Având în vedere asta, putem afirma că PlayStation 5 este cea mai populară consolă de jocuri video de până acum, prin prisma cererii. Privind cifrele vânzărilor înregistrate de PS5 și PS4, observăm că cele două au vândut cam 15 milioane de vânzări în primele 13 luni după lansare. Mai exact, 15.473.440 de console PS4 și 15.276.602 console PlayStation 5. Iar având în vedere că PS5 a vândut atât de mult și are probleme uriașe de aprovizionare, putem doar să intuim cât de mari ar fi fost, de fapt, vânzările în lipsa acestor probleme.

După mai bine de un an de la lansarea oficială în întreaga lume, PlayStation 5 este încă de negăsit la prețuri normale în magazine. Problemele din lanțul de aprovizionare sunt încă departe de rezolvare, în vreme ce bișnița este un fenomen care continuă să afecteze vânzările și așa dificile. Astfel, putem doar să sperăm că se va schimba ceva la nivelul capacităților de producție ale marilor jucători din industria circuitelor integrate, fără de care multe alte industrii vor bate pasul pe loc.