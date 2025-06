„Pleacă acum sau nu?”. Gigi Becali a dat ultimele detalii despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB: „Am convenție cu el”

Florin Tănase, a fost un jucător extrem de important pentru campioana României în ultimul sezon. Gigi Becali, , a oferit noi detalii despre viitorul său.

Gigi Becali, detalii de ultim moment despre soarta lui Florin Tănase la FCSB

Florin Tănase a revenit la FCSB în vara anului trecut și a reușit să câștige campionatul alături de bucureșteni. Contribuțiile sale au fost deosebit de importante atât în campionat, cât și în Europa League.

Tot mai tentat să câștige bani în străinătate, jucătorul ar putea pleca din nou de la FCSB. Gigi Becali a dezvăluit cea mai recentă discuție purtată cu jucătorul său, spunând ce urmează să se întâmple.

„Aduc altul în loc. Am convenție cu el, să plece când vrea”

„Cu Tănase vorbeam când m-ați sunat. I-am spus că mai are un an contract. I-am spus ‘bă, dacă vrei să pleci, spune, ca eu să știu. Într-o lună de zile spune, ca să aduc altul în loc’.

I-am zis ‘Tu nu mai ai un an contract. Tu poți pleca când vrei. Cu alte cuvinte, contractul tău expiră când vrei tu, doar să-mi spui înainte’. Am convenție cu el, să plece când vrea.

„El a luat un milion de euro”

(n.r. pleacă acum sau nu?) El a luat un milion de euro la FCSB. Dacă are performanța și probabil o să o avem mai mare anul ăsta, ia tot așa. Îi dă cineva lui Tănase un milion de euro? Normal că n-ar pleca, el n-ar pleca nici pentru 1,3 milioane de euro, nu? Anul trecut a luat un milion, grupă de Europa League.

Anul ăsta nu mai are bonus de titlu, doar de Europa. Sau poate are. Știu că anul ăsta s-ar putea să aibă un contract, anul trecut, venind liber, a primit mai mulți bani la premiere. Anul ăsta e al doilea an. Dar tot acolo, 700-800.000 de euro bate”, a declarat Gigi Becali la TV