Adrian Iencsi, dat afară de la Rapid! Prima reacție a conducerii și cine l-a înlocuit. Update

Antrenorul Adrian Iencsi va pleca de la Rapid București, după un start de sezon mult sub așteptări.

Giuleștenii au anunțat pe site-ul oficial numirea unui antrenor interimar pentru o perioadă scurtă de timp, dar nu precizează ce se va întâmpla cu Iencsi.

Adrian Iencsi l-a înlocuit în vară pe Dan Alexa, care a ratat în sezonul trecut promovarea în prima ligă, dar în ultima perioadă nu a putut sta pe banca tehnică după ce a fost testat cu coronavirus.

UPDATE 27 octombrie, ora 9:48 / Victor Angelescu, unul dintre finanțatorii Rapidului, a explicat motivele despărțirii de antrenorul Adrian Iencsi, înfrângerile de la Craiova și cu Progresul Spartac din Cupa României contribuind decisiv la decizia luată de conducerea clubului giuleștean.

„Decizia a fost luată după meciul cu Progresul, dar am mai așteptat ca Adi să iasă din izolare și să îi comunicăm în față. Dar pentru că a ieșit din nou pozitiv și la al doilea test, nu am mai putut să așteptăm şi i-am comunicat că îl demitem pentru rezultatele catastrofale din ultimele meciuri. Suntem în negocieri cu câțiva antrenori, însă momentan domnul Iosif a fost numit antrenor principal interimar. Înfrângerea categorică din fața Craiovei și eliminarea din Cupa României nu am putut să le digerăm”, a declarat Angelescu.

Adrian Iencsi pe picior de plecare de la Rapid

Surprinzător, clubul Rapid București a anunțat marți dimineață numirea unui antrenor interimar, Mihai Iosif, până la angajarea unui antrenor principal, fără a anunța însă ce se întâmplă cu Adrian Iencsi.

”Începând de astăzi, pentru o perioadă scurtă de timp, conducerea interimară a băncii tehnice va fi asigurată de către Mihai Iosif şi staff-ul său de la formaţia secundă, până la numirea unui nou antrenor principal.

Situaţia echipei şi strategia pentru viitor vor fi discutate şi analizate în perioada următoare de către conducerea clubului, împreună cu Adrian Iencsi şi staff-ul său, astfel încât să fie găsită cea mai bună soluţie pentru clubul nostru.

La Rapid, Mihai Iosif a promovat în prima ligă, din postura de antrenor secund (2016), a fost secund şi în Liga 4, reuşind promovarea şi Cupa României pe Bucureşti (2018). El a mai antrenat formaţia U17 a Rapidului, cu care a câştigat un Campionat Judeţean (2018), iar de la începutul acestui sezon conduce echipa a doua.

Pentru Rapid urmează două meciuri dificile, cu doi adversari puternici, CS Mioveni (joi) şi Universitatea Cluj (luni), partide ce se vor desfăşura la Centrul FRF de la Buftea”, se arată în comunicatul giuleştenilor.

Rapidul a fost eliminată săptămâna trecută din Cupa României de Progresul Spartac, în turul 4, lucru care l-a enervat teribil pe patronul Victor Angelescu. Acesta a anunțat încă de atunci că se vor lua măsuri drastice la echipă.