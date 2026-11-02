Pleacă Adrian Mazilu de la Dinamo? „Asta ar fi prima variantă la care ne gândim”

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În sezonul 2026 – 2027 de SuperLiga, aproape toți jucătorii ofensivi din lotul lui Nuno Campos (51 de ani) de la Dinamo au confirmat și au avut evoluții bune sau foarte bune. Excepție a făcut Adrian Mazilu (21 de ani). Mare speranță a fotbalului autohton în perioada Farul, tânărul atacant s-a stins treptat, iar în „Ștefan cel Mare” nu reușește să se impună. Conducerea alb-roșilor a anunțat care e planul cu fotbalistul.

Care este situația lui Adrian Mazilu la Dinamo. Planurile liderului din SuperLiga cu atacantul

Transferat de Dinamo în vara lui 2025, Adrian Mazilu încă este extrem de departe de atacantul care rupea plasele porților adverse în perioada Farul Constanța. Acesta nu și-a făcut loc în echipa „câinilor” nici în mandatul lui Zeljko Kopic și nici în cel al lui Nuno Campos. În actualul sezon, Mazilu are un singur gol marcat, în campionat, cu FC Voluntari, scor 4-0, pe 8 august. În rest, a prins puține minute și nu a reușit să arate mai nimic.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, direct dacă liderul se mai bazează pe jucător în acest sezon. Oficialul din „Groapă” apreciază modul în se pregătește Mazilu, însă recunoaște că atacantul duce clar lipsă de realizări acolo unde contează cel mai mult: în meciurile oficiale.

„(n.r. Pe Mazilu vă mai bazați din iarnă încolo?) Mai așteptăm până în iarnă. E destul de complicată situația lui. Adică eu chiar îl felicit pentru dăruirea și ambiția pe care le arată la antrenamente. Asta e atitudinea care e cea corectă. (n.r. Doar că n-are realizări) N-are realizări în meciuri. Se pare că intră încă timorat atunci când primește minute și asta îl afectează un pic și pe el, dar afectează și imaginea lui despre ce poate să realizeze.

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Și vedem până în iarnă. Eu sper să apară ferestre de oportunitate, iar din iarnă să demonstreze că poate sta cu noi”, spune Nicolescu. În cazul în care Mazilu nu se va transforma radical în perioada scurtă de timp până la mercato-ul din iarnă, acesta cel mai probabil va pleca împrumut. Andrei Nicolescu dezvăluie planul lui Dinamo. „(n.r. Va fi pe lista de transferuri?) Prima variantă la care ne gândim este să meargă șase luni să joace constant, ca el să reintre într-un circuit”.

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Ce echipe din SuperLiga l-au dorit pe Mazilu

La doar două echipe din România . Înainte de transferul la Brighton a fost un fotbalist de bază la Farul Constanța (fosta Viitorul), iar din 2025 a bifat prezențe la Dinamo. Din iarnă, tânărul ar putea reveni la Constanța sau la un alt club din prima ligă. Același Andrei Nicolescu a venit cu detalii. „(n.r. L-ați da împrumut pe Mazilu în SuperLiga?) Da. Suntem deschiși la orice discuție. Și Sepsi și Farul l-au dorit, din câte știu eu. Vom vedea. E foarte important ca el să joace mai mult. Din decembrie decidem. Noi suntem deschiși și vedem interesul primordial al jucătorului”.

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Care este situația unui om de bază de la Dinamo, Alberto Soro

Tot la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a oferit detalii și despre situația lui Alberto Soro (27 de ani). Fotbalistul spaniol, punct fix în echipa lui Nuno Campos, va intra în ultimele șase luni de contract iarna aceasta. Teoretic, începând cu luna ianuarie, el poate semna cu orice club. Șefii din „Ștefan cel Mare” nu vor să îl piardă pe fotbalistul spaniol și se află în pline negocieri cu acesta și cu reprezentanții. Momentan, cele două părți nu pot ajunge la un numitor comun.

Președintele „câinilor” a recunoscut acest lucru și a spus care este mărul discordiei: „(n.r. Cu Soro ați rezolvat prelungirea?) Nu. Dar până după pauza competițională trebuie să închidem. Problema e clauza de reziliere: el vrea să fie sub 500.000 de euro, iar noi 1.000.000 de euro”.