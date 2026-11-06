Pleacă Adrian Mihalcea de la UTA după 0-1 cu Petrolul? „Am avut o discuție”

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UTA a suferit primul eșec pe teren propriu din acest sezon, 0-1 contra Petrolului în etapa 15 din SuperLiga. Arădenii au avut mai multe ocazii, însă nu au reușit să profite, iar oaspeții au dat lovitura în repriza secundă prin Mario Ioniță. Antrenorul UTA-ei, Adrian Mihalcea (50 de ani), a analizat partida și a vorbit despre viitorul său la formația „roș-albă”. Și omologul său, Ricardo Sousa, a tras concluziile la final.

Adrian Mihalcea a reacționat după UTA – Petrolul 0-1

Adrian Mihalcea a vorbit despre eșecul suferit de UTA contra Petrolului. „O partidă bună, un meci deschis, cu ocazii de ambele părți. Ca de fiecare dată, am avut un aplomb destul de bun ofensiv. N-am atins de multe ori ținta, dar au fost foarte multe șuturi spre poartă. Jocul s-a decis printr-un moment.

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Noi o dăm în bară din 2 metri (n.r. se referă la ), iar ei, pe o acțiune bine conturată, dar greșită pozițional de noi, reușesc să înscrie. Mi-a plăcut intensitatea și jocul băieților, altă dată am câștigat cu mai puține ocazii și un joc mai slăbuț, astăzi am pierdut contra unei echipe bune. Petrolul este o echipă solidă, care se propune serios pentru play-off”, a afirmat antrenorul arădenilor la după .

Ce a declarat Adrian Mihalcea despre viitorul său la UTA după înfrângerea cu Petrolul

Adrian Mihalcea a avut mai multe dezacorduri în ultimele luni cu cei din conducerea UTA-ei, iar FANATIK a dezvăluit că că va pleca de la echipă în cazul în care situația nu se schimbă. „Am avut o discuție doar eu cu domnul Meszar, am văzut că au apărut unele informații. Dacă domnul Meszar dorește să le spună, să le spună”, a precizat antrenorul UTA-ei.

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Adrian Mihalcea a vorbit și despre atmosfera de pe arena „Francisc Neuman”: „N-am fost foarte atent la ce s-a întâmplat în tribune, dar le mulțumim ca de fiecare dată celor care au venit și ultrașilor care sunt mereu aproape de echipă. De când sunt eu aici, nu am avut niciun fel de problemă, de a nu încuraja echipa pe parcursul meciului. Astăzi, din păcate, n-am reușit să le dăm această satisfacție”.

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Reacția lui Ricardo Sousa după UTA – Petrolul 0-1

Petrolul a obținut un nou succes în SuperLiga și a urcat pe locul 4 în clasament. „Este o victorie mare, știam că UTA e un adversar dificil. Știam că dacă avem același caracter pe care l-am avut, putem să câștigăm. Este o victorie de caracter, nu a fost o victorie a fotbalului prestat. Am arătat că putem lupta cu orice echipă. Sunt cel mai fericit antrenor din lume, pentru că am cei mai buni jucători la dispoziție. Sunt fericit, avem 27 de puncte, suntem pe drumul cel bun.

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UTA are un lot bun, un joc dificil, dar am încercat să jucăm. A fost dificil să ne punem planul în aplicare, dar sunt fericit că am luptat și am câștigat. (n.r. despre o posibilă depunctare) Eu sunt antrenor, mă interesează antrenamentele, rezultatele și sper ca totul să se clarifice și să nu pierdem niciun punct. Luptăm pentru acest club. Sunt foarte fericit că sunt antrenorul Petrolului”, a spus lusitanul pentru sursa menționată.