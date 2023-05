Pleacă Alex Chipciu după ce U Cluj a ratat Cupa României Betano? Amintiri de coșmar din perioada FCSB: „Noi, oamenii, suntem răi”

Alex Chipciu a fost foarte cerebral după ce , după ce „șepcile roșii” au trimis și de două ori mingea în bară.

Alex Chipciu consideră că U Cluj merita să câștige Cupa României Betano: „Am fost acolo, aproape. Am fost superiori din punct de vedere al jocului”

Alex Chipciu a comentat în stilul său caracteristic : „Am fost foarte aproape să câștigăm. Eu nu sunt dezamăgit, am fost acolo, aproape. Am fost superiori din punct de vedere al jocului, asta este. De-asta nu sunt dezamăgit. Momentele astea ne întăresc. Sperăm să mai ajungem o dată aici”.

Îmi părea rău de ocaziile pe care le-am avut. Viața e făcută și din momente grele, 10% momente frumoase. N-au fost cu noi astăzi. Am avut un plus că am jucat ca acasă, suporterii au fost…”, a mai spus mijlocașul despre cei 7.000 de fani prezenți la Sibiu.

Jucătorul în vârstă de 34 de ani a explicat și ce s-a întâmplat la loviturile de departajare și și-a adus aminte de una dintre cele mai mari drame din carieră: „Inițial ne-au zis că trebuie să tragem penalty-urile la poarta lor, că sunt mai multe camere. N-am fost de acord, dar am avut ghinion și cu moneda.

Noi, oamenii, suntem și răi. Tindem să dăm vina pe jucătorii care ratează. Dar am ratat și eu la penalty-uri… am ratat și cu Ludogorets, când eram la Steaua”.

Alex Chipciu își anunță plecarea de la U Cluj după ratarea Cupei României? „Am avut ceva discuții”

Chipciu a încercat să îi consoleze pe colegii săi, deși nu știe dacă va mai continua la Universitatea Cluj: „Asta e viața, chiar nu avem ce face. Le-am și zis, nu ca un lider sau ca un căpitan, doar să ne gândim să dăm gol.

Ce a venit a venit. Viața n-a vrut să ne dea trofeul acum. Nu pot să vorbesc despre sezonul viitor, mie mi se termină contractul. Am avut ceva discuții”.

Dan Nistor i-a pus la zid pe colegii săi de echipă: „Pe unii îi înțeleg că nu mai au contracte și se gândesc în altă parte”

care își încheie contractele la finalul sezonului și a declarat: „E dezamăgire, suntem frustrați. Am meritat să câștigăm, am avut ocazii. Tratăm unele faze prea ușor, pe unii îi înțeleg că nu mai au contracte și se gândesc în altă parte. Dar e păcat pentru suporteri. Îmi doream foarte mult acest trofeu, dar din păcate atât s-a putut.

Asta este, trebuie să învățăm și sperăm să fim mai puternici pe viitor. Foarte mulți jucători își termină contractele, probabil vor veni alții. Trebuie făcute niște eforturi măricele pentru acești suporteri, dacă nu, ne luăm geamantanele și plecăm unde se dorește performanță”.