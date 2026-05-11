Pleacă Alex Dobre şi Andrei Borza de la Rapid? Anunţ frontal al lui Victor Angelescu

Victor Angelescu a dezvăluit care e situaţia lui Alex Dobre şi Andrei Borza, fotbalişti despre care s-a vorbit în spaţiul public că este posibil să plece în vară de la Rapid.
Marian Popovici
11.05.2026 | 09:00
Continuă play-off-ul dezastruos pentru Rapid. Giuleştenii şi-au dinamitat şi ultimele şanse de a prinde barajul de Conference League după ce au pierdut cu 0-1 în faţa celor de la U Cluj. La două puncte de Dinamo şi cu un meci mai puţin disputat, echipa lui Gâlcă mai are doar şanse teoretice de a termina pe locul 4.

Pleacă Alex Dobre la vară?! Anunţul lui Victor Angelescu

În Giuleşti se pregăteşte deja sezonul viitor. Victor Angelescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA care e situaţia lui Alex Dobre, care şi-a anunţat agentul să îi găsească echipă după conflictul cu antrenorul Costel Gâlcă. Angelescu spune că decizia va fi luată de antrenor şi directorul sportiv, împreună cu jucătorul:

Nu am avut nicio discuţie cu Dobre că ar vrea să plece în vară. O să vedem la finalul sezonului. Nu l-a scos nimeni ţap ispăşitor pe Dobre, cel puţin noi, intern. Are o perioadă mai slabă, dar este golgheterul echipei. N-ai cum să îl scoţi doar pe el ţap ispăşitor. Pe partea sportivă vor decide directorul sportiv şi antrenorul. Avem un director sportiv nou şi vom vedea cine va fi antrenor. Aşa mi se pare normal. Ei vor decide, cu girul conducerii. Vom vedea ce îşi doreşte şi Dobre”, a spus Angelescu.

Situaţia lui Andrei Borza la Rapid: „Există posibilităţi să plece”

Andrei Borza este principalul produs de export al Rapidului. Oricine îl doreşte pe fundaşul stânga trebuie să plătească 4.000.000 de euro, clauză stipulată în contract. Giovanni Becali a dezvăluit că sunt şanse mari ca Borza să plece în această vară, iar Victor Angelescu a declarat că e liber să plece în condiţiile în care se achită clauza:

„Dacă va exista ofertă pentru Borza şi toată lumea ştie care e situaţia lui, da, există posibilităţi să plece. O să vedem. La cum am jucat nu avem ce să facem decât să băgăm capul în pământ şi să muncim. Fanii au fost alături de echipă până la un anumit moment, dar îşi doresc şi ei anumite performanţe. Poate nu să câştigi titlul, dar să arăţi un fotbal bun şi să mergi în cupele europene. E clar că i-am dezamăgit”, a spus şeful Rapidului.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
