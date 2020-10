Pleacă Alex Mitriţă de la New York City? Ce a răspuns antrenorul echipei din Major League Soccer

Alex Mitriţă a revenit în lotul echipei naţionale pentru meciul atât de important de joi, de la Reykjavik, cu Islanda, în semifinala barajului de calificare la turneul final al EURO 2020.

Cel supranumit “Piticul atomic”, datorită vitezei lui extraordinare, se află într-o formă excelentă, reuşind să înscrie în ultimele două meciuri din SUA câte două goluri, unul absolut senzaţional, după o cursă începută din propriul teren.

Alex Mitriţă nu a mai apărut printre „tricolori” după încheierea preliminariilor pentru EURO 2020, el fiind autorul unui supergol în meciul de la Bucureşti, cu Norvegia, terminat nedecis, 1-1.

Alex Mitriță, posibil transfer la Al Ahli

Pandemia a dat peste cap, ca peste tot în lume, şi sportul din SUA, campionatul încheindu-se printr-un play-off jucat în bula de la Orlando, după care la foarte scurt timp a pornit la drum un nou sezon.

În ultimele zile de mercato s-a scris despre faptul că internaţionalul român ar putea pleca de la New York City în Arabia Saudită, la Al Ahli, sub formă de împrumut. Mitriţă are jucate în MLS, din iarna lui 2019, când a fost cedat de Craiova pentru 8 milioane de euro, 49 de meciuri.

Antrenorul său recunoaşte existenţa negocierilor

În aceste 49 de apariţii, a reuşit să înscrie 18 goluri şi a oferit şapte pase decisive, cifre destul de bune, iar evoluţiile sale l-au adus repede şi printre preferinţele suporterilor, care apreciază tehnicitatea şi execuţiile, inclusiv din lovituri libere, ale românului.

Despre posibila despărţire, fie şi temporară, a lui Mitriţă de New York City, a vorbit chiar antrenorul său, care a recunoscut faptul că românul ar putea pleca curând, dacă se va găsi un agreement între cluburi.

”Au existat anumite discuții pentru Alex Mitriță, dar nu este nimic finalizat. El încă este jucătorul nostru”, a declarat Ronny Deila. Deocamdată transferul rămâne în stand-by, dar el s-ar putea realiza după revenirea „tricolorului” de la acţiunea echipei naţionale.

Cum a obţinut Mitriţă acordul americanilor pentru a veni la lot

Venirea lui Mitriţă la lot a stat mult sub semnul întrebării, deoarece FIFA a permis cluburilor să decidă dacă sunt de acord cu plecarea jucătorilor lor la acţiunile echipelor naţionale, în condiţiile speciale create de pandemie, care obligă sportivii să intre în carantină timp de 14 zile de la revenirea la echipă.

Fostul jucător al Craiovei şi-a dorit însă enorm să fie prezent la meciul cu Islanda, nu se ştie dacă va rămâne şi la următoarele două partide din Liga Naţiunilor şi a reuşit să obţină undă verde de la club motivând existenţa unor probleme personale.

„Credem că este în interesul sănătății și siguranței jucătorilor să evităm călătoriile internaționale în acest moment și să respectăm protocoalele stricte din MLS. Lui Mitriță i s-a permis să călătorească deoarece avea circumstanțe unice, trebuia să ajungă să își rezolve și niște probleme personale”, a declarat David Lee, directorul sportiv al lui New York City, citat de Front Row Socer.