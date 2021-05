Pleacă Andrea Pirlo de la Juventus?! Anunțul italianului după umilința cu AC Milan

Juventus a suferit o nouă înfrângere umilitoare pe propriul teren, scor 0-3, în fața eternei rivale AC Milan, la capătul unui meci în care nu a reușit cu niciun chip să găsească drumul spre poarta lui Donnarumma. Chiar dacă își asumă responsabilitatea pentru forma slabă pe care o traversează echipa sa, Andrea Pirlo nu intenționează să demisioneze.

„Nu voi face un pas în spate. Mi-am asumat acest rol cu mare entuziasm. Momentul este dificil, dar trebuie să privim înainte”, a reacționat tehnicianul „Bătrânei Doamnei” la flash-interviu.

Cu doar 69 de puncte acumulate în actuala stagiune, campioana en-titre se află pe poziția a cincea și este în pericol să rateze următoarea ediție a Ligii Campionilor. În plus, pentru că nu renunță la proiectul Superligii Europei, va ajunge, alături de Barcelona și Real Madrid, în fața comisiilor de disciplină și trebuie să se aștepte la sancțiuni dure din partea UEFA.

În ciuda umilinței cu Milan, Andrea Pirlo nu se gândește să demisioneze de la Juventus

„În timpul săptămânii am văzut bine echipa, ne-am antrenat cu concentrare și mentalitate, am văzut o echipă plină de viață, hotărâtă sa facă un meci grozav.

Din păcate acest lucru nu s-a întâmplat și este dificil de explicat acum, sunt multe lucruri pe care nu le faci bine dacă pierzi un meci atât de important cu 3-0. Înseamnă că multe lucruri nu au funcționat.

Să demisionez? Nu, nu voi face un pas în spate. Mi-am asumat acest rol cu mare entuziasm. Eu sunt la dispoziția clubului, mai sunt trei meciuri de jucat, așa că îmi voi duce munca la bun sfârșit atât timp cât îmi este permis.

Am avut un proiect diferit în minte și am crezut că voi avea un grup diferit la dispoziție. Am mizat pe niște idei, dar apoi a trebuit să fac niște schimbări pentru a mă adapta.

Dacă n-am reușit să scot maximum cu acești jucători, înseamnă că e vina mea. Momentul este dificil, dar trebuie să privim înainte”, a declarat Andrea Pirlo la finalul meciului.

Cristiano Ronaldo, cel mai slab om de pe teren: „A fost zero”

Dincolo de înfrângerea suferită în fața eternei rivale AC Milan, cel mai mult a dezamăgit evoluția lui Cristiano Ronaldo. De altfel, portughezul a fost inexistent pe teren și a primit nota 4, cea mai mică dintre toți jucătorii, deși putea înscrie golul cu numărul 100 în tricoul „Bătrânei Doamne”.

„A fost zero. În cursa pentru golul 100 în tricoul alb-negru, el nu s-a apropiat de așa ceva. Joc prost”, au scris cei de la Goal.com imediat după meciul pierdut fără drept de apel pe propriul teren, scor 0-3.