Pleacă Andrei Nicolescu de la Dinamo? Decizia stă în mâinile acționarilor din Ștefan cel Mare: „Astea sunt planurile”

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După ce și-a șocat fanii cu prezentarea siglei noi, Dinamo le-a mai oferit o lovitură dură acestora prin anunțul despărțirii de antrenorul Zeljko Kopic. O mare parte dintre critici au curs la adresa lui Andrei Nicolescu (50 de ani) după cele întâmplate. Președintele „câinilor” a lămurit care este situația sa la club, dar și ce și-a propus Dinamo pentru sezonul viitor.

În ce condiții pleacă Andrei Nicolescu de la Dinamo

, Andrei Nicolescu a ținut să le răspundă tuturor celor care l-au contestat recent. El a explicat că poate pleca oricând de la Dinamo dacă acționarii consideră că, în urma rapoartelor întocmite la jumătatea și finalul sezonului, echipa nu s-a aflat în target-ul propus. „Cred că am niște prieteni acolo în studioul în care mai merge domnul Andrei Vochin. Înainte erau doar unul, doi, dar acum cred că-s mai mulți. Face parte din crema asta a zvonisticii presei. Ce pot să spun? E o chestie la care n-are rost să răspund. Deci nu este un subiect pentru noi acesta…

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Mecanismul prin care aș putea pleca este clar. La sfârșitul fiecărui sezon facem un raport, abordăm exact tot ce s-a făcut anul ăsta, ce am crezut că facem, ce nu am atins, ce am atins. Și anul trecut, și cu un an înainte, mandatul meu e tot timpul pe masa acționarilor, adică din perspectiva asta nu e o nu e o noutate. Și când facem în planul, plecăm la drum. Că planul se mai poate schimba, asta e o altă discuție, dar deocamdată planurile sunt să mergem la drum înainte. Decizia este a acționarilor. Sunt perspectiva sportivă și cea financiară, care nu e controlată 100% de mine, dar cumva intră în aria și a mea de responsabilitate”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

Ce plan are Dinamo pentru sezonul viitor

Ulterior, Nicolescu a vorbit despre ce intenționează să facă la Dinamo din noul sezon. El a spus că principala preocupare este micșorarea deficitului operațional astfel încât acesta să ajungă la o valoare de patru ori mai mică decât precedentul. „(n.r. – dacă pentru anul viitor, Dinamo are un target de Cupă Europeană, ținând cont de raportul financiar pe 2025) Da. Avem un target să micșorăm deficitul operațional până la o valoare de vreo patru ori mai mică decât cea de anul acesta. (n.r. – nu se bat cap în cap cele două? performanță cu micșorarea?) Înțeleg, dar la noi deficitul operațional a venit și din niște niște eforturi și o campanie de transferuri care la noi au însemnat o valoare destul de mare anul trecut.

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Noi ne-am asumat sume de transfer care într-adevăr n-au fost plătite toate la momentul realizării actelor. Sume de transfer care au trecut de 3 milioane de euro. Zvonul ăsta că Dinamo nu face, nu investește, că acționarii nu pun bani, sunt lansate pe piață de oameni binevoitori care nu au în spate nicio realitate. Totuși Dinamo a investit în transferuri anul trecut destul de mult. Nu știu dacă s-au înmulțit dușmanii mei, să fie sănătoși!”, a mai spus Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

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