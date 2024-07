Pleacă Angelescu de la Rapid? „Acolo nu mai este o singură tabără”. Discursul acționarului, analizat la Fanatik SuperLiga

Victor Angelescu a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre relația cu Dan Șucu, dar și viitorul său la Rapid București. Andrei Vochin a analizat discursul acționarului din Giulești și a ajuns la o concluzie clară.

Pleacă Angelescu de la Rapid? „Acolo nu mai este o singură tabără”. Andrei Vochin a analizat discursul acționarului

Andrei Vochin a rămas cu multe semne de întrebare de la FANATIK SUPERLIGA. Totuși, consilierul lui Răzvan Burleanu a găsit și răspunsuri pentru situația de la Rapid București.

ADVERTISEMENT

Specialistul FANATIK este de părere că la s-au format mai multe tabere. Andrei Vochin știe cum pot să treacă giuleștenii peste situația din prezent și are un sfat pentru Victor Angelescu.

„Am impresia că la Rapid nu e o singură tabără, dacă e să fac un translate la ce am auzit acum. Eu cred că acolo se întâmplă niște lucruri și astfel nu toată lumea este pe aceeași lungime de undă. Asta se va răsfrânge întotdeauna împotriva clubului.

ADVERTISEMENT

Din cei 10 ani în care sunt în interior am constatat că sunt perioade și perioade. Perioade în care ești sus și perioade în care ești jos, sunt perioade în care cuvântul tău contează și perioade în care cuvântul tău nu contează.

Dacă poți să păstrezi echilibrul pentru binele locului în care ești este lucrul pe care poți să îl faci și să te uiți în oglindă și să spui: asta e situația, așa trebuie făcute lucrurile. Sunt momente în care vrei să ieși, așa cum l-am simțit pe domnul Angelescu, care spune că acum e acolo, dar nu se știe”, a spus Vochin.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu, tot mai aproape de plecarea: „Poate se gândește așa”

„Poate că în momentul ăsta domnul Angelescu spune că «parcă mi-aș vinde acțiunile, pentru că nu mai am putere în club. Nu mai am aceeași putere pe care o aveam când am promovat în Liga 3, Liga 2 și Liga 1, până să vină domnul Șucu, am constatat că au fost vreo două măriri de capital care mi-au micșorat acțiunile».

Poate se gândește așa: «Dacă nu vând acțiunile și vin două măriri de capital cu cât la sută mai rămân din chestia asta, eu am pus suflet și bani aici». Lucrurile trebuie rezolvate cu echilibru în astfel de momente.

ADVERTISEMENT

Asta e partea din acționarat, dar nici Săpunaru nu joacă. E un rapidist, e extraordinar. Îl mai vezi și pe Pepe că joacă pe la 41 de ani și face sprinturi de 100 de metri și s-ar putea să zici: «Stai așa, oricât de rapidist sunt eu, dacă nu joc nu e la fel ca înainte».

Atmosfera ușor, ușor e posibil să se deterioreze. Ăsta este cel mai rău lucru într-un club de fotbal, rezultatele pot fi legate cu lipsa liniștii din cadrul clubului. Atâta vreme cât mediul din jurul unei echipe este alterat, șansele ca rezultatele proaste să se vină sunt foarte mari”, a mai spus Andrei Vochin.