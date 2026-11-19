Assad Al Hamlawi (26 de ani) s-a aflat într-o formă extraordinară în prima parte a acestui sezon, iar atacantul Universității Craiova este dorit de mai multe formații. În contexul în care palestinianul se află pe lista unor grupări din Egipt, tatăl fotbalistului, Ghassan Al Hamlawi, a dezvăluit că fiul său ar dori să își continue cariera în vestul Europei în cazul în care ar pleca de la Craiova.
Ghassan Al Hamlawi a precizat că fiul său și-ar dori să plece în Spania, Italia sau Franța în cazul în care ar pleca de la Universitatea Craiova. „Încă înainte de a semna cu Universitatea Craiova, Assad a fost abordat de Zamalek și de Al-Ahly Cairo. Dar clubul din România i-a oferit cele mai bune condiții. Acum, e sub contract cu această echipă până pe 30 iunie 2028.
În ultimele săptămâni, băiatul meu a fost ofertat și de Pyramids din Egipt. Acum însă vrea să se concentreze doar asupra meciurilor pe care le are de jucat, la Craiova. Nu spun că nu l-ar interesa să joace în Egipt, dar prioritatea lui, în cazul plecării de la Craiova, e să ajungă la o echipă din Spania, Italia sau Franța“, a afirmat acesta în presa arabă.
De transferul lui Assad Al Hamlawi este interesată o formație din Spania, Getafe, grupare pe care Universitatea Craiova a întâlnit-o în faza principală din UEFA Conference League. Atacantul palestinian a reușit să marcheze în meciul contra spaniolilor, disputat pe „Ion Oblemenco”, înainte ca oaspeții să egaleze prin Nemanja Gudelj, scorul final al întâlnirii fiind 1-1.
Gică Craioveanu, fost jucător atât la Universitatea Craiova, cât și la Getafe, a dezvăluit că Jose Bordalas, antrenorul formației din La Liga, „l-a plăcut foarte mult” pe Assad Al Hamlawi. Cu toate acestea, fostul internațional român, un apropiat al lui Mihai Rotaru, e de părere că patronul Universității Craiova nu va accepta ca Assad să plece de la echipă în această iarnă.