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Assad Al Hamlawi (26 de ani) s-a aflat într-o formă extraordinară în prima parte a acestui sezon, iar atacantul Universității Craiova este dorit de mai multe formații. În contexul în care palestinianul se află pe lista unor grupări din Egipt, tatăl fotbalistului, Ghassan Al Hamlawi, a dezvăluit că fiul său ar dori să își continue cariera în vestul Europei în cazul în care ar pleca de la Craiova.

Tatăl lui Assad Al Hamlawi, anunț despre viitorul fotbalistului de la Craiova

Ghassan Al Hamlawi a precizat că fiul său și-ar dori să plece în Spania, Italia sau Franța în cazul în care ar pleca de la Universitatea Craiova. „Încă înainte de a semna cu Universitatea Craiova, Assad a fost abordat de Zamalek și de Al-Ahly Cairo. Dar clubul din România i-a oferit cele mai bune condiții. Acum, e sub contract cu această echipă până pe 30 iunie 2028.

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În ultimele săptămâni, băiatul meu a fost ofertat și de Pyramids din Egipt. Acum însă vrea să se concentreze doar asupra meciurilor pe care le are de jucat, la Craiova. Nu spun că nu l-ar interesa să joace în Egipt, dar prioritatea lui, în cazul plecării de la Craiova, e să ajungă la o echipă din Spania, Italia sau Franța“, a afirmat acesta în presa arabă.

Assad Al Hamlawi, pe lista lui Getafe

De transferul lui este interesată o formație din Spania, Getafe, grupare pe care a întâlnit-o în faza principală din UEFA Conference League. Atacantul palestinian a reușit să marcheze în meciul contra spaniolilor, disputat pe „Ion Oblemenco”, înainte ca oaspeții să egaleze prin Nemanja Gudelj, scorul final al întâlnirii fiind 1-1.

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Gică Craioveanu, fost jucător atât la Universitatea Craiova, cât și la Getafe, a dezvăluit că Jose Bordalas, antrenorul formației din La Liga, „l-a plăcut foarte mult” pe Assad Al Hamlawi. Cu toate acestea, fostul internațional român, un apropiat al lui Mihai Rotaru, e de părere că patronul Universității Craiova nu va accepta ca Assad să plece de la echipă în această iarnă.