Pleacă Biliboc? Ce bani dorește Neluțu Varga pentru transferul jucătorului lui CFR Cluj

Lorenzo Biliboc (19 ani) a reușit să impresioneze în acest sezon de SuperLiga în tricoul celor de la CFR Cluj și astfel ar putea să facă în viitorul apropiat obiectul unui transfer de răsunet în străinătate. Recent, în spațiul public a început să fie vehiculată informația conform căreia Neluțu Varga i-ar fi fixat prețul jucătorului născut în Italia, la Torino, și crescut de Juventus la 2.5 milioane de euro.

Giovanni Becali crede că prețul de 2.5 milioane de euro pentru Lorenzo Biliboc de la CFR Cluj este unul corect

Întrebat în legătură cu această chestiune, Giovanni Becali a apreciat că este vorba despre o sumă corectă în contextul dat. „Biliboc are contract acolo. Nu prea a jucat bine în ultimele două-trei meciuri, dar se vede că e un copil rafinat, crescut bine, de Juventus. Nu ies toți, dar la Juventus primești o civilizație, o direcție în fotbal. Cred că are un manager italian. Cam știu cu cine poate să fie. Ce preț ar avea el acum? Da, 2.5 milioane de euro e o cifră bună pentru un copil de 20 de ani (n.r. 19 ani). A jucat la început (n.r. pentru îndeplinirea criteriului U21), până să îl vadă antrenorii, până să își dea seama conducătorii cine e.

Și acum a devenit aproape un titular de bază. A și marcat goluri. Cu Federico Pastorello cred că a semnat el. El are o marjă de a-și îmbunătăți propria lui valoare. Depinde de Cluj, el e cumpărat definitiv, are contract până în 2029. Clujul poate să joace un as pe care îl doresc ei. Au un as în mânecă cu Biliboc. Acum e normal că, dacă ei vor să mai aducă 5, 6, 7 jucători, că nu o să le dea drumul la toți jucătorii, decât în anumite oferte de nerefuzat”, a spus Ioan Becali în direct la Giovanni Show.

Cum a ajuns Lorenzo Biliboc la CFR Cluj

Destul de recent, , fostul președinte al clubului din Gruia, : „Mă bucur pentru ei când câștigă, pentru că sunt jucători care au venit în perioada mea, adică Biliboc. Biliboc este un jucător pentru care noi ne-am chinuit, împreună cu colegii mei…Ne-am chinuit să-l aducem cu un an înainte de a veni. Și este un jucător care va fi under (n.r. jucător eligibil pentru regula Under 21) patru ani de zile. Peste patru ani, Biliboc va fi încă under.

Vă dați seama ce înseamnă pentru o echipă în SuperLiga să aibă asigurat un jucător de nivelul lui care juca la Primavera la Juventus, colegii lui fiind cu 3 ani mai mare decât el. Și a fost căpitan de echipă. A costat. Sunt multe bonusuri. Sunt plăți etapizate, în funcție de numărul de meciuri, de participarea în cupele europene. (n.r. A plătit CFR vreo sumă celor de la Juventus?) Da, au și plătit. Sunt și bani suplimentari. Noi am insistat atunci foarte mult să vină”.

