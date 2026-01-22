Pleacă Charalambous de la FCSB după eșecul cu Dinamo Zagreb?! Antrenorul și-a „mitraliat” jucătorii: „Cu atitudinea asta putem şi retrograda. Ceva trebuie să se schimbe!”

ADVERTISEMENT

Antrenorul cipriot și-a criticat public jucătorii pentru că nu au avut o și a dat de înțeles că ar putea să ia în calcul inclusiv o plecare .

Vrea Elias Charalambous să plece de la FCSB? Antrenorul, extrem de nervos după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Ceva trebuie să se schimbe”

Elias Charalambous a fost dezamăgit de modul în care jucătorii de la FCSB au abordat partida, la nivel de atitudine, și a spus că este nevoie de schimbări. Cipriotul a părut că dă de înțeles și că ar lua în calcul o despărțire de echipă, asta dacă ar ajuta la o schimbare a atitudinii pe care fotbaliștii au.

„Oponentul nu a trebuit să facă multe pentru a câștiga. Nu avem spirit, nu avem aici să luptăm. Sunt foarte dezamăgit, ceva trebuie să se schimbe. Vreau jucători care să fie dornici să joace, așa cum a fost Olaru astăzi. Dacă nu avem dorință nu contează ce adversar avem. Această atitudine nu mă mulțumește deloc. Poate că atunci când vor veni jucătorii noi o să fie un spirit schimbat.

Nu am făcut nimic să oprim adversarul, am intrat în meci și i-am lăsat să ne bată. A fost clar că nu am avut motivație. Faptul că primim gol repede arată că nu suntem concentrați. Nu știu dacă ne-am pierdut spiritul de luptă Astăzi nu am fost o echipă. Dacă reușim să ne îmbunătățim jocul putem să ne gândim la calificare”, a spus Elias Charalambous.

Avertismentul dur dat de Charalambous înainte de meciul cu CFR Cluj

FCSB urmează să aibă un duel ce s-ar putea dovedi crucial, în SuperLiga, pe teren propriu, contra celor de la CFR Cluj, duminică. Antrenorul bucureștenilor chiar a făcut o declarație șocantă și a spus că atitudinea jucătorilor săi ar putea duce echipa la niște rezultate dezastruoase. FCSB are de recuperat în acest moment 4 puncte până la locul 6, ocupat de UTA, însă și CFR Cluj rămâne în această cursă.

„Trebuie să ne trezim pentru meciul cu CFR Cluj. Cu această atitudine ne bătea și o echipă de Liga 2 sau Liga 3. Dacă ne schimbăm atitudinea, atunci o să fie diferite lucrurile. Cu această atitudine putem şi retrograda”, a mai spus Elias Charalambous.