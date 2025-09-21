Pleacă Charalambous? Marius Șumudică așteaptă măsuri radicale la FCSB: „Trebuie un șoc la echipă! E jucăria domnului Becali”. Exclusiv

FCSB nu reușește să iasă din criza pe care o traversează în campionat. Picătura care aproape a umplut paharul în tabăra roș-albaștrilor . Marius Șumudică așteaptă un șoc la FCSB pentru ca echipa să redreseze corabia.

Marius Șumudică a comentat criza prin care trece FCSB: „E prea mult”

FCSB surprinde neplăcut în startul acestui sezon de SuperLiga. Campioana ultimelor două ediții a pierdut 5 meciuri din 10 în întrecerea internă și se află în zona locurilor de retrogradare. Marius Șumudică, antrenor cu experiență în fotbalul românesc, consideră că , iar soluția ar fi producerea unui șoc care să-i trezească pe jucători.

„Este o atmosferă tensionată în momentul de față, se vede clar, din cauza rezultatelor care nu vin. Știți cum e clișeul ăla, victoriile aduc victorii și, din păcate, ei erau învățați într-un anumit fel și dominau campionatul.

Iată că echipele au simțit miros de sânge și știu că nu mai este un meci cine știe ce cu FCSB. Își respectă adversarul prin ceea ce au făcut anul trecut, dar la un moment dat și echipele se autodepășesc și doresc să demonstreze. Nu se poate să ai 5 înfrângeri în 10 meciuri la FCSB. Nu se poate, indiferent de ce s-ar întâmpla la FCSB.

„Cea mai mare problemă pe care o are FCSB e la under”

Este foarte mult, peste două etape vor juca cu Universitatea Craiova. Despre ce vorbim, meci greu. Le vine Oțelul acasă acum, meci de 6 puncte. Între cele două meciuri, cu Craiova și Oțelul, ei au meciuri în cupele europene. Ei au mare probleme în campionatul intern la under. O mare problemă, cea mai mare problemă pe care o are. Eu nu știu de ce nu s-a realizat transferul lui Tudose.

L-am văzut în Argeș – U Cluj, un jucător cu un potențial extraordinar de creștere. Cred că asta va atârna foarte mult, mai ales până la următoarea perioadă de transferuri pentru că nu mai poți să pui nimic în loc. Să ajungi să joci fundaș dreapta cu Toma și fundal stânga cu Pantea, care este o improvizație. Este tragic ce se întâmplă la FCSB.

Nu știu dacă Bîrligea a fost supărat pentru că a început în dreapta. Din punctul meu de vedere, Bîrligea nu poate niciodată să joace bandă. În fișa postului, el este număr 9 clasic. Dacă mă puneți să compar între Thiam și Bîrligea, cine poate să joace număr 9, de la Intercontinental, de la ultimul etaj, se vede că Bîrligea este mai număr 9 decât Thiam. E clar. Thiam, peste tot, a fost folosit în bandă. Sunt improvizații care se fac. Este treaba domnului Becali, este ‘jucăria dânsului’. Știe cel mai bine ce are de făcut”, a declarat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Pleacă Charalambous?! Ce spune Marius Șumudică: „Trebuie să se întâmple ceva la FCSB”

Pe fondul crizei de la FCSB, s-a tot pus problema plecării lui Elias Charalambous. , însă Marius Șumudică este de părere că echipa campioană are nevoie de un șoc.

„Are niște antrenori acolo cu care a mers și cu care a făcut performanță. Din punctul meu de vedere, la FCSB trebuie să se întâmple ceva în momentul de față. Nu mă întrebați ce, nu știu ce. (n.r. un șoc?) Nu vorbesc despre antrenor, e colegul meu”, a fost analiza lui „Șumi”.