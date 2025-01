Pleacă Dan Petrescu de la CFR Cluj? Balaj: „E supărat și pe mine. Dar așa se întâmplă când nu citești tot. Nu puteam face așa ceva”

Apele sunt agitate la CFR Cluj. în finalul anului trecut şi chiar dacă a făcut pregătirea de iarnă, pericolul plana asupra tehnicianului şi după primul meci din 2025: 1-1 cu FC Botoşani.

Pleacă Dan Petrescu de la CFR Cluj? Balaj: „E supărat și pe mine. Dar așa se întâmplă când nu citești tot

Cristi Balaj a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre “saga” plecării lui Dan Petrescu de la CFR Cluj. Preşedintele clubului a explicat şi că Dan Petrescu e supărat pe el pentru că nu a luat atitudine, dar Balaj e de părere că situaţia trebuia rezolvată de Neluţu Varga, ceea ce s-a şi întâmplat:

“Suporterii au strigat «Demisia!» şi la ultimul meci acasă din decembrie. Cu toate acestea, s-a decis să continuăm pregătirea, el este antrenorul echipei şi domnul Varga a intervenit la scurt timp după acele discuţii.

A spus că Dan Petrescu rămâne antrenorul echipei, el va decide dacă şi când este momentul pentru o schimbare. Dan Petrescu a vrut să lămurească situaţia. Probabil se aştepta ca eu să ies şi să spun că nu mă interesează ce vor suporterii şi Dan Petrescu va rămâne.

Nu puteam să fac aşa ceva şi era o situaţie în care era nevoie de finanţatorul echipei. I-am transmis acest lucru şi a intervenit imediat. , restul este can-can.

“Să nu ne imaginăm că putem să câştigăm ceva, atâta timp cât avem o stare tensionată sau un război cu suporterii sau cu presa”

Să nu ne imaginăm că putem să câştigăm ceva, atâta timp cât avem o stare tensionată sau un război cu suporterii sau cu presa. N-ai cum să câştigi. Porneşti pe un drum în care nu vei fi niciodată învingător.

Porneşti pe un drum şi sunt convins că problemele vor fi rezolvate. Dan Petrescu e supărat şi pe mine. Voia să spun mai mult decât am spus. Eu am zis clar, nu am cum să rezolv singur situaţia.

Era nevoie de patron şi nu avea relevanţă ce vreau eu, ci decizia finanţatorului principal. Domnul Varga a reacţionat imediat şi mesajul a fost cât se poate de clar. Decizia îi aparţine lui şi în acest moment are încredere totală în Dan Petrescu.

“Atât timp cât nu citeşti o intervenţie integrală sau nu citeşti tot…”

Mai e o problemă. Există sincope şi apar nemulţumiri, dar atâta timp cât nu citeşti o intervenţie integrală sau nu citeşti tot, doar primele două rânduri sau titlul, atunci pot să apară supărări.

Dacă nu am învăţat după atâta timp că important este ce este între ghilimele, ce s-a declarat, şi mai puţin important este ce opinie are jurnalistul şi ce a pus în titlu, care vrea să facă articolul cât mai citit, să fie interesant”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

