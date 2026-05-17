Pleacă Dan Șucu de la Rapid? Robert Niță, discurs manifest: „Nu va plăti la infinit mediocritatea! Doamne fereşte să nu-şi piardă entuziasmul…”

ADVERTISEMENT

În etapa a 9-a din play-off, Rapid a terminat la egalitate meciul cu FC Argeș, scor 2-2. Lideri la începutul părții finale din SuperLiga, giuleștenii s-au stins dramatic și au ratat prezența în Europa pentru sezonul viitor. Robert Niță vorbește fără perdea despre situația alb-vișiniilor și spune că se teme de faptul că patronul Dan Șucu și-ar putea pierde entuziasmul cu care a intrat în fotbal.

Dan Șucu și-ar putea pierde entuziasmul cu care a venit la club: „Nu va plăti la infinit mediocritatea! Rapidul se poate întoarce cu mulți zeci de ani în urmă”

În mai 2022, Rapid anunța oficial că omul de afaceri Dan Șucu devine acționar al clubului. Atunci, el prelua 50% din acțiuni, alături de Victor Angelescu, care a păstrat cealaltă jumătate. Ulterior a crescut treptat participația, de la 70% până spre 90% în cursul anului 2025. Rezultatele giuleștenilor au întârziat să apară în toți acești ani, în ciuda investițiilor uriașe.

ADVERTISEMENT

Din nou, de această dată cu Costel Gâlcă pe bancă, echipa din Capitală nu ia nici trofeu și, în plus, ratează și o prezență europeană în sezonul viitor. Prezent în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță . Acesta admite că se teme de un singur lucru în prezent: acela ca Dan Șucu să nu-și piardă din entuziasmul cu care a venit la echipă.

„E un moment dificil pentru Rapid, probabil și pentru banca tehnică. Mi-e frică de un singur lucru în momentul de față, de pierderea unui anumit entuziasm. Și când mă refer la entuziasm, mă gândesc la patronul echipei (n.r. Dan Șucu) care intră în fenomenul ăsta cu un entuziasm la cote înalte, uriaș, care asigură toate condițiile și pe care ușor-ușor l-ar putea pierde.

ADVERTISEMENT

Aici iau tot pachetul, nu mă refer doar la performanțele echipei, mă refer și la ceea ce se întâmplă la adresa domniei sale și a familiei în mass-media, la atacurile care sunt, la faptul că în momentul de față, din păcate, la Rapid este singurul care își respectă promisiunile și contractul, contractele semnate. Și angajamentul. Este om care a reușit în business și cred că este un om care nu va plăti la infinit mediocritatea. Pentru că a reușit în alte domenii și a făcut performanță. Cred că pierderea asta a entuziasmului poate duce la lucruri rele pentru Rapid și poate întoarce Rapidul cu mulți zeci de ani în urmă. Lipsa asta de asumare care cu siguranță îl deranjează și îl poate face să-și piardă din entuziasm unde toată lumea este de vină mai puțin actorii principali”, afirmă Niță.

ADVERTISEMENT

Există riscul ca Dan Șucu să plece de la Rapid? Răspunsul dat de Robert Niță

, în spațiul public s-a născut natural și întrebarea dacă nu cumva Dan Șucu se gândește să plece de la Rapid. Robert Niță nu știe care sunt planurile omului de afaceri, însă e convins că, la un moment dat, tot avântul de a investi se poate opri. „(n.r. Ce înseamnă această pierdere a entuziasmului? La un moment dat, s-ar putea Șucu chiar retrage sau să se gândească la retragere?) Nu știu dacă s-ar putea gândi la retragere. Sunt zeci de milioane de euro pe care le bagi an de an. Construiești baze. E un om care business îl face la nivel de top. Păi de ce să plătească milioane și milioane cu entuziasm și cu încredere an de an ca să ce? Care-i care-i bucuria? Care-i mândria? Ok, entuziasmul, dar ăsta are și el o limită. Îl respecți la virgulă, la virgulă respecți. An de an plătești, investești, aduci jucători. Păi ajungi în momentul de față să râdă lumea că tu plătești mult și că ești corect și că oferi, că ai bază nouă de câteva milioane. Cât entuziasm să ai? (…) Păi cât să mai ducă și entuziasmul ăsta? Repet, pe milioane de euro. An de an, milioane de euro”, adaugă Robert Niță.

ADVERTISEMENT

Prezentatorul emisiunii FANATIK Rapid se teme de faptul că, la un moment dat, Dan Șucu își va pierde totul interesul și nu va mai investi. „(n.r. Există riscul ca Dan Șucu să spună stop?) Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu să-și piardă entuziasmul și să spună: Descurcați-vă! Faceți ce faceți și descurcați-vă!”.