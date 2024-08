Pleacă Daniel Bîrligea de la CFR Cluj? Transferul lui Louis Munteanu schimbă total situația: „Sigur au ceva pentru el”

Patronul celor de la Universitatea Craiova este de părere că schimbă lucrurile la echipa lui Dan Petrescu. Așadar, Mihai Rotaru crede că Daniel Bîrligea va pleca de la CFR Cluj.

Pleacă Daniel Bîrligea de la CFR Cluj? Transferul lui Louis Munteanu schimbă total situația

Plecarea lui pare iminentă, deoarece transferul lui Louis Munteanu este post pe post. Așadar, Neluțu Varga nu va putea ține doi jucători tineri și de perspectivă pe același post în același timp, având în vedere că Dan Petrescu folosește un sistem cu un singur vârf.

ADVERTISEMENT

Pe acest considerent, Mihai Rotaru este sigur că ardelenii au deja o ofertă pentru Bîrligea, mai ales că mutarea fostului atacant de la Fiorentina a fost făcută pe mulți bani.

“Nu am avut niciun sentiment legat de acest transfer. Am văzut în presă că noi am concurat pentru el. Niciodată. Am pus doar o întrebare la un anumit moment pur și simplu.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu este un jucător bun spre foarte bun, un jucător care a demonstrat anul trecut în campionatul românesc. Îi felicităm că au putut să aducă de la Fiorentina un jucător cu o cotă în creștere. Pentru că de obicei aduci jucători de afară cu o cotă în scădere.

Louis Munteanu este un jucător cu o cotă în creștere și este un lucru foarte bun că poți aduce un așa jucător, pentru că nivelul crește. Eu cred că Bîrligea va pleca, pentru că e greu de crezut faptul că îi vor ține pe amândoi”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

“Sigur au ceva pentru el”

“Sigur au ceva pentru el, pentru că de aceea au plătit și sumele acelea. Sunt sume mari pentru campionatul românesc. E bucătăria lor, dar cred că au ceva pentru Bîrligea.

Au vândut bine anul trecut și anul ăsta și îi felicit. Erau un club cu o balanță negativă în ceea ce privește transferurile. Acum au o balanță pozitivă și îi felicit pe toți din echipă.

ADVERTISEMENT

Au schimbat paradigma CFR-ului și au făcut-o bine cu rezultate incredibile din punct de vedere financiar”, a mai spus patronul celor de la Universitatea Craiova.

Mihai Rotaru, despre transferul lui Louis Munteanu și situația lui Daniel Bîrligea