Sport

Pleacă Daniel Pancu de la CFR Cluj?! Probleme pentru Neluţu Varga: „A făcut nişte salturi mortale!” Ce clauză de reziliere are antrenorul. Exclusiv  

Giovanni Becali a făcut dezvăluiri uluitoare despre viitorul lui Daniel Pancu pe banca lui CFR Cluj. De ce sunt șanse bune ca antrenorul vicecampioanei să plece în vară din Gruia
Cristian Măciucă
06.03.2026 | 17:02
Pleaca Daniel Pancu de la CFR Cluj Probleme pentru Nelutu Varga A facut niste salturi mortale Ce clauza de reziliere are antrenorul Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Pleacă Daniel Pancu de la CFR Cluj?! Probleme pentru Neluţu Varga: „A făcut nişte salturi mortale!” Ce clauză de reziliere are antrenorul. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a făcut minuni la CFR Cluj. Antrenorul în vârstă de 48 de ani a calificat-o in extremis pe vicecampioană în play-off. Din acest motiv, conducerea vrea să-i prelungească în vară contractul, dar Giovanni Becali are vești proaste. Sunt șanse mari ca „Pancone” să nu mai continue în Gruia.

De ce nu ar mai continua Daniel Pancu la CFR Cluj

Deși a fost eliminată din Cupa României, CFR Cluj și-a îndeplinit obiectivul de a intra în play-off. Un mare merit i se datorează lui Daniel Pancu. Cu el pe bancă, ardelenii au obținut 10 victorii consecutive. Tehnicianul în vârstă de 48 de ani are contract până la vară, iar conducerea vrea să îi propună prelungirea. Giovanni Becali nu este însă convins că „Pancone” va continua în Gruia.

ADVERTISEMENT

„El are o clauză prin care dacă ocupă un loc de cupă europeană continuă obligatoriu. Cred că Pancu își va da în play-off toată silința să ducă echipa în Europa. Pancu nu are echipa Craiovei. Are o echipă pe care și-a format-o și mai are patru rezerve bune în loc de cinci. De multe ori face trei că a mers bine echipa. E o echipă fără public. Eu nu înțeleg, acolo domină U Cluj. Și cu Dan Petrescu au luat cinci campionate la rând și veuneau 2-3-4 mii de suporteri.

Și mai e și situația financiară, pe care el o suportă. Suporți o lună, două. Dar când trec două luni, jucătorii încep să strâmbe din nas. Sper în a treia lună s-a plătit. Eu am vorbit cu domnul Mureșan. M-a asigurat că vor fi date prime și că nu intră în a treia lună de neplată. Domnul Mureșan a făcut salturi deosebite acolo, nu știu prin ce. A dres-o domnul Mureșan. Eu cred că a dres-o”, a dezvăluit Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Digi24.ro
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
ADVERTISEMENT

60% șanse ca Pancu să plece de la CFR Cluj

Daniel Pancu este antrenor la CFR Cluj din 1 noiembrie 2025, dar mutarea a fost la un pas să pice. Giovanni Becali a dat detalii de la negocieri. „Era cât pe-aci să nu se facă. Nu că am cerut vreun contract extraordinar. Are un contract extraordinar. E modest pentru ce a făcut. (n.r. – 15.000?) Poate și mai mult, dar e modest pentru ce a făcut.

ADVERTISEMENT
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a...
Digisport.ro
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea

S-a supărat Neluțu atunci că a zis că nu are echipă. După care am revenit, i-am zis că vine. Pancu vedea dezastrul de atunci. Nu ai văzut că până când nu a câștigat 6-7… Tot zicea ‘Dacă intrăm în play-off e ca și cum am lua campionatul’. A ajuns și în sferturile cupei, se zbate acum să ocupe un loc 3 sau 4. (n.r. – Șansele să rămână Pancu sunt 50:50? ) Prin contract e obligat să rămână, dacă nu, cine își dorește pe Pancu trebuie să plătească o clauză de 50.000 de euro ca să îl ia. Ce înseamnă 50 de mii pentru o echipă care vrea să facă performanță? 

Șansele să rămână sunt să spun 40%. 60% pentru Pancu să plece și 40% să rămână. Depinde ce salturi face Neluțu, Mureșan. Că și Mureșan are relații în Cluj. În Cluj mai sunt oameni care respectă CFR-ul, pot veni să pună umărul la viitorul CFR-ului. Cu Pancu, cu niște tineri, Pancu are nevoie de niște tineri, ca Biliboc, Fică, dar ăștia trebuie cumpărați”, a adăugat celebrul agent FIFA.

ADVERTISEMENT

Eu știu sigur. Neluțu are 2 luni neplătite. Nu știu dacă a dres-o Iuliu Mureșan. Lumea trebuie să înțeleagă un lucru. Lumea trebuie să înțeleagă că e greu să faci fotbal. Și Neluțu e mână largă. Abia acum a început să mai curețe. A făcut niște salturi mortale, cu Zouma, că s-a supărat când rădeam de Zouma. ‘Neluțu, noi am zis-o pentru tine’. Eu îl respect enorm pentru ce a făcut. Ți-am zis ‘Ai grijă! Nu l-a văzut nimeni pe ăla și l-ai văzut tu?’ Noi îi spunem asta din inimă, nu să îl criticăm. N-aveai ce să faci cu ăia și s-a dovedit că am avut dreptate” – Horia Ivanovici

Daniel Pancu, PE FARAS LA CFR Cluj dupa ELIMINAREA din Cupa!? PROBLEMELE GRAVE ce-i grabesc PLECAREA

Filipe Coelho a răbufnit după ce a aflat că e suspendat: „M-am așteptat...
Fanatik
Filipe Coelho a răbufnit după ce a aflat că e suspendat: „M-am așteptat să fiu tratat precum alți antrenori”
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali...
Fanatik
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv
Novak Djokovic, declarație neașteptată despre Serena Williams, după ce s-a vehiculat că revine...
Fanatik
Novak Djokovic, declarație neașteptată despre Serena Williams, după ce s-a vehiculat că revine în tenis. Ce a putut să spună
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Bombă! TAS a emis motivarea! CFR Cluj are probleme serioase
iamsport.ro
Bombă! TAS a emis motivarea! CFR Cluj are probleme serioase
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!