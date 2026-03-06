Pleacă Daniel Pancu de la CFR Cluj?! Probleme pentru Neluţu Varga: „A făcut nişte salturi mortale!” Ce clauză de reziliere are antrenorul. Exclusiv  

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a făcut minuni la CFR Cluj. Antrenorul în vârstă de 48 de ani a calificat-o in extremis pe vicecampioană în play-off. Din acest motiv, conducerea vrea să-i prelungească în vară contractul, dar Giovanni Becali are vești proaste. Sunt șanse mari ca „Pancone” să nu mai continue în Gruia.

De ce nu ar mai continua Daniel Pancu la CFR Cluj

și-a îndeplinit obiectivul de a intra în play-off. Un mare merit i se datorează lui Daniel Pancu. Cu el pe bancă, ardelenii au obținut 10 victorii consecutive. Giovanni Becali nu este însă convins că „Pancone” va continua în Gruia.

„El are o clauză prin care dacă ocupă un loc de cupă europeană continuă obligatoriu. Cred că Pancu își va da în play-off toată silința să ducă echipa în Europa. Pancu nu are echipa Craiovei. Are o echipă pe care și-a format-o și mai are patru rezerve bune în loc de cinci. De multe ori face trei că a mers bine echipa. E o echipă fără public. Eu nu înțeleg, acolo domină U Cluj. Și cu Dan Petrescu au luat cinci campionate la rând și veuneau 2-3-4 mii de suporteri.

Și mai e și situația financiară, pe care el o suportă. Suporți o lună, două. Dar când trec două luni, jucătorii încep să strâmbe din nas. Sper în a treia lună s-a plătit. Eu am vorbit cu domnul Mureșan. M-a asigurat că vor fi date prime și că nu intră în a treia lună de neplată. Domnul Mureșan a făcut salturi deosebite acolo, nu știu prin ce. A dres-o domnul Mureșan. Eu cred că a dres-o”, a dezvăluit Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

60% șanse ca Pancu să plece de la CFR Cluj

Daniel Pancu este antrenor la CFR Cluj din 1 noiembrie 2025, dar mutarea a fost la un pas să pice. Giovanni Becali a dat detalii de la negocieri. „Era cât pe-aci să nu se facă. Nu că am cerut vreun contract extraordinar. Are un contract extraordinar. E modest pentru ce a făcut. (n.r. – 15.000?) Poate și mai mult, dar e modest pentru ce a făcut.

S-a supărat Neluțu atunci că a zis că nu are echipă. După care am revenit, i-am zis că vine. Pancu vedea dezastrul de atunci. Nu ai văzut că până când nu a câștigat 6-7… Tot zicea ‘Dacă intrăm în play-off e ca și cum am lua campionatul’. A ajuns și în sferturile cupei, se zbate acum să ocupe un loc 3 sau 4. (n.r. – Șansele să rămână Pancu sunt 50:50? ) Prin contract e obligat să rămână, dacă nu, cine își dorește pe Pancu trebuie să plătească o clauză de 50.000 de euro ca să îl ia. Ce înseamnă 50 de mii pentru o echipă care vrea să facă performanță?

Șansele să rămână sunt să spun 40%. 60% pentru Pancu să plece și 40% să rămână. Depinde ce salturi face Neluțu, Mureșan. Că și Mureșan are relații în Cluj. În Cluj mai sunt oameni care respectă CFR-ul, pot veni să pună umărul la viitorul CFR-ului. Cu Pancu, cu niște tineri, Pancu are nevoie de niște tineri, ca Biliboc, Fică, dar ăștia trebuie cumpărați”, a adăugat celebrul agent FIFA.

Eu știu sigur. Neluțu are 2 luni neplătite. Nu știu dacă a dres-o Iuliu Mureșan. Lumea trebuie să înțeleagă un lucru. Lumea trebuie să înțeleagă că e greu să faci fotbal. Și Neluțu e mână largă. Abia acum a început să mai curețe. A făcut niște salturi mortale, cu Zouma, că s-a supărat când rădeam de Zouma. ‘Neluțu, noi am zis-o pentru tine’. Eu îl respect enorm pentru ce a făcut. Ți-am zis ‘Ai grijă! Nu l-a văzut nimeni pe ăla și l-ai văzut tu?’ Noi îi spunem asta din inimă, nu să îl criticăm. N-aveai ce să faci cu ăia și s-a dovedit că am avut dreptate” – Horia Ivanovici