Pleacă Darius Olaru de la FCSB?! Mihai Stoica a confirmat negocierile pentru transfer: “Suntem în discuţii!” Ce se întâmplă cu Bîrligea

Care sunt șansele ca FCSB să piardă în această vară o parte dintre piesele grele din lot, precum Darius Olaru sau Daniel Bîrligea. Anunțul de ultimă oră al lui Mihai Stoica. Oferta primită de club.
Adrian Baciu
01.06.2026 | 22:17
Ce se întâmplă cu Darius Olaru și Daniel Bîrligea. Pleacă de la FCSB? Explicațiile lui Mihai Stoica. Sursa foto: colaj Fanatik
În sezonul 2025-2026 care s-a încheiat recent, FCSB s-a bazat în mare parte pe același nucleu de titulari. Darius Olaru, 28 de ani, căpitanul roș-albaștrilor, a fost din nou unul dintre jucătorii care au dus greul. Ce spune Mihai Stoica despre posibilitatea ca echipa din Capitală să-și piardă acest pion esențial din linia mediană.

Riscă FCSB să-l piardă pe Darius Olaru? Mihai Stoica: ”Există o discuție, o ofertă”

După un sezon intern extrem de modest, în care nu a câștigat nici măcar play-out-ul, iar în Cupă nu a ieșit din grupă, FCSB s-a mobilizat în cele două meciuri contând pentru accederea în turul 2 al preliminariilor Conference League. Cu Botoșani și cu Dinamo, echipa lui Marius Baciu s-a impus în prelungiri și și-a asigurat o nouă prezență în cupele europene.

Acum, în vederea viitorului sezon, echipa lui Gigi Becali, 67 de ani, caută să își întărească lotul. Chiar patronul fostei campioane a anunțat la FANATIK o campanie de transferuri impresionantă. Cel puțin 6 jucători vor veni la echipa antrenată de Marius Baciu, 51 de ani. Becali a anunțat și o serie de plecări de la formația lui Marius Baciu, în special din zona jucătorilor care au dezamăgit (Thiam, Alhassan) sau care au jucat mai puțin (Kiki).

FCSB ar putea să și vândă jucători în vară. În emisiunea ”MM la FANATIK”, managerul fostei campioane dezvăluie faptul că ”inima” echipei, Darius Olaru, poate fi lăsat să plece. ”(n.r. Există vreun risc ca Olaru să plece?) La Olaru există o discuție. O ofertă, dar care nu ajunge aproape de clauză (n.r. 5 milioane), pe care am refuzat-o. Gigi (Becali) vrea și să-l ajute, așa cum a făcut-o și când au plecat Florin Tănase, Florinel Coman. El se gândește că, practic, Darius Olaru este parte din generația lui Dennis Man”, dezvăluie Meme.

  • ”Darius Olaru, cel mai bun jucător cu care am lucrat vreodată”, spune MM despre căpitanul de la FCSB.

Ce se întâmplă cu atacantul Daniel Bîrligea

În ceea ce-l privește pe atacantul Daniel Bîrligea, 26 de ani, viitorul său apropiat este tot la FCSB. Mihai Stoica spune că atacantul nu are, în acest moment, nicio ofertă de transfer. Acesta nu a mai bifat minute pentru echipa sa de club de pe 20 martie. Atunci, a jucat o repriză în FCSB – UTA Arad 1-0, meci din play-out-ul campionatului.

La Bîrligea nu e nicio ofertă. Orice jucător poate și trebuie să plece când are o ofertă. La Bîrligea e puțin mai complicat pentru că a costat el aproape 4 milioane. Are o clauză de 15 milioane. Dar nu e vorba doar de clauză. El a avut un campionat în care a stat 2 luni accidentat la început și 2 la sfârșit”, punctează Stoica.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
