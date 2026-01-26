Pleacă de la Craiova până la finalul perioadei de mercato: „E pus pe lista de transferuri!”. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihnea Ştefan
26.01.2026 | 12:06
FANATIK a aflat în exclusivitate cine este jucătorul care a intrat pe lista neagră la Universitatea Craiova. Lyes Houri a intrat în dizgrațiile lui Mihai Rotaru și Mario Felgueiras.

Lyes Houri, out de la Universitatea Craiova

Lyes Houri a bifat la Universitatea Craiova al doilea meci consecutiv în care a fost lăsat în afara lotului. Confruntat dacă mijlocașul va rămâne în Bănie, Sorin Cârțu a afirmat că toate deciziile tehnico-tactice îi aparțin lui Filipe Coelho.

„Nu știu ce să spun, sunt deciziile antrenorului, sunt opțiunile lui. În timpul săptămânii el stă cu ei în pregătire, vede procesul de pregătire, tonusul competiției. Dar el nici până acum nu a fost un jucător care neapărat trebuia să fie în loc sau în echipă. A fost în funcție de interesul echipei.

(n.r. Plătește nota de plată pentru greșeala cu AEK?) Vedem, nu știu ce să zic. Coelho știe cel mai bine. Sunt deciziile lui. Pe mine nu mă surprinde că nu prinde lotul. Probabil sunt alții considerați de antrenor înaintea lui”, a declarat Sorin Cârțu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ulterior, Horia Ivanovici a dezvăluit că Lyes Houri a intrat în dizgrațiile lui Mihai Rotaru și Mario Felgueiras și că se forțează plecarea mijlocașului central încă din această iarnă. Totul a plecat de la gafa comisă pe francezul de 30 de ani în meciul decisiv cu AEK Atena, când a comis în prelungiri penalty-ul care i-a răpit Universității Craiova calificarea în optimile UEFA Conference League.

„Informațiile noastre la FANATIK sunt că Houri e pe lista de transferuri și că se poate să vă despărțiți de el până se închide mercato. Sunt șanse mari să plece. Motivul principal este că Mihai Rotaru și Mario Felgeiras nu l-au iertat pentru greșeala aia cu AEK Atena. E considerată o greșeală impardonabilă. E pus pe lista de transferuri și dacă vine o ofertă bună e pa de la Craiova”, a mărturisit Horia Ivanovici.

Confruntat cu această dezvăluire, Sorin Cârțu s-a limitat în a spune că angajamentul lui Houri cu oltenii expiră în această vară: „Houri are contractul până în vară. Tu ai spus-o. Nu vorbesc eu pentru a nu face o polemică. Nu mai fac comentarii”, a răspuns președintele grupării din Bănie.

Lyes Houri, ofertă de a pleca de la Universitatea Craiova vara trecută

Lyes Houri a fost aproape de plecarea de la Universitatea Craiova înainte de startul sezonului. Potrivit informațiilor FANATIK, mijlocașul a fost dorit insistent de Noah, campioana Armeniei, calificată în acel moment în preliminariile UEFA Champions League. Numai că, negocierile dintre cele două părți au picat, iar Houri a rămas în Bănie.

În acest sezon, prestațiile francezului în tricoul Universității Craiova au fost șterse. A bifat 24 de meciuri pentru olteni, majoritatea din postură de jucător introdus pe parcursul partidei, fără a marca vreun gol. A oferit, în schimb, 4 pase decisive.

  • 600.000 de euro este cota lui Lyes Houri, potrivit publicației Transfermarkt
  • 2 trofee a câștigat Houri în România: Cupa și Supercupa României cu Viitorul Constanța (n.r. actuala Farul Constanța)
