“Pleacă de la FCSB!”. Anunțul ferm al agentului Ioan Becali despre jucătorul cheie al lui Mirel Rădoi

FCSB este foarte aproape să rămână din vară fără un jucător de echipa națională! Giovanni Becali a anunțat în direct că așteaptă oferte pentru fotbalist.
Alex Bodnariu
20.04.2026 | 06:39
Rămâne FCSB fără unul dintre cei mai importanți jucători!? Ce spune Giovanni Becali
Sunt șanse foarte mari ca Ștefan Târnovanu, portarul numărul unu de la FCSB din ultimele sezoane, să plece de la campioana României în vară. Goalkeeperul a fost trimis pe bancă în ultimele săptămâni din cauza regulii U21, la cererea lui Gigi Becali, iar impresarul său anunță că se caută soluții pentru perioada de mercato.

Ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu. Pleacă sau nu din vară de la FCSB

Gigi Becali, dezamăgit de rezultate, a decis să îl trimită între buturi pe Matei Popa, un portar care respectă criteriul de vârstă. Automat, Ștefan Târnovanu a luat loc pe banca de rezerve, iar acest lucru l-a nemulțumit serios pe goalkeeper, care și-ar dori ca din vară să înceapă o nouă aventură.

Deși în ultimul meci de campionat Ștefan Târnovanu a fost titular, iar FCSB s-a impus categoric cu 4-0 în fața celor de la Oțelul, situația portarului nu s-a schimbat prea mult. E greu de crezut că va trece peste ceea ce i s-a întâmplat. Practic, fără să fie vina lui, a fost nevoit să accepte statutul de rezervă, deși era un jucător de echipa națională.

Giovanni Becali îi caută echipă lui Târnovanu! Impresarul a făcut anunțul

Giovanni Becali a explicat că, cel mai probabil, în vară, Ștefan Târnovanu va face pasul către o altă echipă. Impresarul portarului a spus clar că așteaptă oferte concrete și că sunt minime șansele ca Gigi Becali să îl convingă să rămână în lot, deși Mirel Rădoi se va baza pe serviciile sale până la finalul sezonului actual de SuperLiga României.

„A apărat cu Oțelul. E bine. E un semn de respect pentru ceea ce a făcut în ultimii ani. În continuare căutăm o plecare. Noi căutăm o ofertă scrisă care să ajungă la patron. Undeva la două milioane, cam așa. Eu cred că va pleca. Doar dacă patronul spune că nu pleacă, nu se va întâmpla. Să îl bage în poartă și să îi facă un contract dublu. Eu zic că sunt șanse foarte mari să plece. Și el vrea.

Eu deja vorbesc în dreapta și în stânga. Nu mai sunt banii de care se vorbea, dar merită. Au fost niște ani fabuloși. Cred că Rădoi îi întoarce respectul pentru anii pe care i-a avut. Mirel cred că poate să înțeleagă ce spune nașul. E și el finuț. Pe patron îl știm cu toții. Poți să te aștepți la orice”, a explicat impresarul la Giovanni Show.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
