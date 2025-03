Pleacă de la Rangers? Ianis Hagi și-a stabilit următoarea destinație, dar păstrează misterul: „Clubul și agenții mei trebuie să vorbească despre viitorul meu!”

Ianis Hagi a fost reprimit în octombrie la prima echipă a lui Rangers, iar internaționalul român a început să joace constant la formația scoțiană, fiind . Înainte de primul său meci european din acest sezon, în deplasare contra lui Fenerbahce, mijlocașul a vorbit despre viitorul său.

Ianis Hagi a vorbit despre viitorul său: „Fotbalul se schimbă foarte repede”

Internaționalul român a fost întrebat despre planurile de viitor la conferința de presă premergătoare jocului dintre Fenerbahce și Rangers, care se va disputa joi, de la ora 19:45, în prima manșă a optimilor din Europa League.

„Din respect pentru toată lumea, clubul și agenții mei trebuie să vorbească despre viitorul meu. Nu mă gândesc cu adevărat la viitor. Pentru mine este important doar ce pot face pentru a mă pregăti de joc. O iau pas cu pas. Nu cred că acesta este un moment pentru a vorbi despre viitorul meu.

Acum mă concentrez complet pe Rangers și pe meciul cu Fenerbahce. De un an aștept să mă întorc pe scena europeană, așa că sunt prea entuziasmat ca să mă gândesc măcar la asta. Nici măcar nu are sens să vorbesc despre viitor. După cum știți, fotbalul se schimbă foarte repede și mă concentrez pe ziua de mâine” a afirmat internaționalul român, conform .

Printre formațiile interesate de Ianis Hagi s-a numărat chiar Fenerbahce, iar unchiul său, . Dacă va rămâne la Rangers, .

Meci special pentru Ianis Hagi

Rangers va juca joi seară la Istanbul, iar meciul va fi unul special pentru Ianis Hagi, care s-a născut în capitala Turciei, în perioada în care tatăl său, Gică Hagi, juca pentru marea rivală a lui Fenerbahce, Galatasaray.

„Este un lucru special să revin aici și să joc în orașul în care m-am născut. Familia noastră are foarte multe amintiri frumoase aici, e special și mă voi bucura joi seară. E o motivație în plus pentru mine să o reprezint pe Rangers în cel mai bun mod aici. Faptul că am semnat cu acest club uriaș m-a făcut un om mai bun și un jucător mai bun” a transmis Ianis Hagi, conform sursei menționate.