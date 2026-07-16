Pleacă de la Universitatea Craiova? Anunțul de impact al conducerii: „Ar fi o mare pierdere! Mai mulți jucători au oferte”

ADVERTISEMENT

Momentan, Universitatea Craiova nu a renunțat la jucătorii importanți din sezonul trecut, chiar dacă ofertele nu lipsesc. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate faptul că precum 2.000.000 de euro în schimbul lui Oleksandr Romanchuk.

Fotbaliștii Craiovei, asaltați cu oferte după sezonul excepțional

Universitatea Craiova a dominat fotbalul românesc în stagiunea precedentă, iar acest lucru i-a adus un event istoric. Oltenii au câștigat atât SuperLiga României, cât și Cupa României, iar în urmă cu câteva zile au pus mâna și pe Supercupa României, toate cele trei trofee în detrimentul Universității Cluj.

ADVERTISEMENT

Acest lucru a atras după sine însă conducerea formației din Bănie nu renunță ușor la starurile sale. Pavel Badea, președintele CSU Craiova, a dezvăluit că mai mulți jucători au oferte scrise în prezent, însă va rămâne la decizia conducerii și a antrenorului ce se va întâmpla cu aceștia. Dintre toți fotbaliștii Craiovei, el ar vedea pierderea lui Anzor Mekvabishvili ca fiind cea mai importantă:

„Anzor ar fi o pierdere mare, pentru că în sezonul trecut a fost placa turnantă a mijlocului nostru. Împreună cu Băluță și Cicâldău au creat premizele pentru ceea ce am reușit, în speță cele trei trofee pe care le-am câștigat. Este clar că sunt mai mulți jucători care au ofertă. Va depinde foarte mult de cum va gândi managementul echipei, coroborat cu ceea ce-și dorește antrenorul. Momentan luptăm pentru aceste obiective, foarte importante pentru fotbalul românesc și pentru noi”, a declarat Pavel Badea la

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova întâlnește Levski Sofia în turul al doilea din Champions League

Oltenii au trecut fără mari emoții de campioana din Belarus, Vitebsk, iar în următorul tur vor întâlni campioana Bulgariei, Levski Sofia. Acest meci este foarte important pentru Universitatea Craiova, întrucât o calificare în turul al treilea din Champions League i-ar asigura prezența pe tabloul principal al uneia dintre competițiile UEFA.

ADVERTISEMENT

Totuși, elevii lui Coelho țintesc o calificare istorică în Liga Campionilor, chiar dacă acest lucru a devenit extrem de dificil pentru echipele românești: „Noi suntem optimiști (n.r. – cu Levski), meciul retur se va juca la Craiova, unde sunt sigur că vor fi 25.000 de oameni care vor purta echipa către marea performanță. Eu cred că putem face o figură frumoasă în cupele europene, dar știți foarte bine că după ce treci turul doi din Champions League întâlnești echipe cu bugete mult mai mari și va trebui să ai factorul șansă de partea ta”, a mai spus Pavel Badea.