Pleacă Denis Alibec de la FCSB încă din această vară?! „Nu e un jucător care să accepte să fie rezervă!”

Denis Alibec, capăt de drum la FCSB?! „Sub presiune el nu dă randament”

Marian Aliuță : „Eu nu vreau să-l supăr pe Denis, dar eu am spus de la început că venirea lui la FCSB e o eroare. El este un jucător foarte bun, talentat, dar deși are experiență a nu putut să-și gestioneze emoțiile pentru că sub presiune el nu dă randament”.

Fostul mijlocaș a vorbit și despre ocazia irosită în ultimele secvențe ale derby-ului cu Dinamo: „A mai fost la FCSB și deși are calități foarte mari la ultima fază a luat o decizie extrem de proastă. Vin toți fundașii, vrei să surprinzi, să dai pe poartă și nici pe poartă nu dai. Adică o atitudine care a lăsat de dorit la faza aia. Nu era momentul pentru că și el a fost criticat, chiar dacă e un jucător foarte bun”.

Cristi Coste a oferit ultimele detalii despre probleme cu care se confruntă jucătorul: „Alibec în acest moment este nepregătit din ce am vorbit cu cei de la FCSB. Ăsta e marele semn de întrebare pe care și-l punea și Șumudică. Dacă tot ești nepregătit de ce intri? De ce nu spui: ‘Bă, vreau să mai stau două săptămâni să mă pun la punct fizic și să fiu OK, iar apoi când intru chiar să fac diferența, pentru ceea ce am fost adus aici’”.

Denis Alibec, avertizat de Marian Aliuță: „Nu văd cum ar putea să continue”

Robert Niță vine și el cu o altă ipoteză: „Nu știi nici presiunea celor de acolo. Poate i s-a spus: ‘Hai bă, trage de tine să joci! Intră 30-40 de minute că avem nevoie, suntem în criză. Faci un dribling, dai un șut’”.

Marian Aliuță știe de ce Alibec nu a reușit să se impună: „Când vii la FCSB și joci cu presiune deși ești un jucător de echipă națională, și te duci la Farul unde ai libertate și ești tu în prim plan… Nu este aceeași presiune.

Aici dacă ai jucat prost 2-3 meciuri este presiunea patronului. Eu nu văd cum ar putea să continue dacă el nu va randament și nu va marca. Și asta e valabil pentru orice jucător la FCSB. Nu ține doar de el”, a mai spus fostul jucător al Stelei.

Ce șanse sunt ca atacantul să plece de la FCSB

Cristi Coste nu exclude ca atacantul venit în vară de la Farul Constanța să își rezilieze contractul: : „Dacă nu e OK și nu se va pune la punct, nu va fi ceea ce își dorește Gigi Becali, e foarte posibil ca până când se termină în această perioadă de mercato în septembrie să fie o despărțire”.

Marian Aliuță aduce în discuție și personalitatea lui Alibec: „Nici el nu este un jucător care să accepte orice. Ei de-aia l-au și luat, că s-au gândit că vor merge pe toate fronturile”.

Robert Niță marșează pe aceeași idee și se pune și în locul celor de la FCSB: „Nu cred că acceptă nici el să stea să joace 10 minute pe etapă. Și cred că și ca atmosferă, ca lot, costuri, nu ții un jucător de nivelul lui Alibec rezervă, să fie variantă din când în când. Adică pe Alibec l-ai adus să aibă cel puțin minutele lui Bîrligea, să fie acolo ei doi”.

Cristi Coste readuce aminte de ce l-a adus Gigi Becali pe Alibec la FCSB: „Adică dacă ajung în grupele în cupele europene, unul joacă duminică, altul în timpul săptămânii. A fost adus pentru Champions League. Astea au fost declarațiile de la început”.