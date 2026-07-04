Pleacă din SuperLiga și se umple de bani! Salariu dublu la noua echipă

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Oțelul se pregătește de noul sezon, însă a primit o lovitură importantă. Brazilianul Conrado, adus de moldoveni în vara anului trecut, pleacă acum pe un salariu dublu în Polonia. Cu cât se aleg gălățenii și cine este echipa antrenată în trecut de un tehnician român care se alege cu semnătura sa.

Conrado lasă Oțelul pentru Radomiak. Salariu dublu pentru brazilian în Polonia

, într-o partidă amicală disputată pe unul din terenurile secundare ale Academiei Hagi, pune la cale ultimele pregătiri de dinaintea noului sezon competițional. După ce l-au adus pe fotbalistul FCSB-ului care și-a încheiat aventura cu naționala Insulelor Capului Verde la Campionatul Mondial 2026, moldovenii pierd însă un jucător de bază.

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Mai exact, brazilianul Conrado merge la Radomiak, fosta echipă a lui Costel Gâlcă, pentru suma de 250.000 de euro. Oțelul păstrează 20% dintr-un viitor transfer. FANATIK a aflat că fundașul stânga va avea contract pe 2 ani, cu un salariu de 15.000 de euro pe lună, dublu față decât a avut în România. Pentru a se alătura fără probleme noului său club, el renunță din partea Oțelului la salariul pe 2 luni și la bonusurile pentru îndeplinirea obiectivului din ultimul sezon. Primul care a scris despre această mutare este

Conrado prelungise cu Oțelul

Pe finalul lunii mai din acest an, Oțelul informa pe că brazilianul Conrado va continua încă un an la echipă după ce îi fusese activată clauza de prelungire pe care o avea stipulată în contractul scadent pe data de 30 iunie. El a strâns la echipa moldavă 32 de partide oficiale (29 în Superliga și 3 în Cupa României), marcând în total de 8 ori.

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Stjepan Tomas continuă pe banca tehnică a Oțelului. Ce program are echipa în noul sezon

Stjepan Tomas, venit la Oțelul în primăvara acestui an, a rămas la fosta campioană a României. Tehnicianul croat a semnat pentru sezonul 2026/2027, pentru care formația gălățeană a aflat ce program va avea. Stagiunea următoare va începe cu un meci acasă în compania CFR-ului, programat sâmbătă, 18 iulie.