Sport

Pleacă din SuperLiga și se umple de bani! Salariu dublu la noua echipă

Brazilianul Conrado le spune adio celor de la Oțelul Galați în această vară. Sud-americanul este gata să bată palma cu o echipă din Europa antrenată în trecut de un tehnician român.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
04.07.2026 | 20:15
Pleaca din SuperLiga si se umple de bani Salariu dublu la noua echipa
EXCLUSIV FANATIK
Gata! Pleacă în Polonia pe salariu dublu față de cel din România. Foto: Sport Pictures.
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Oțelul se pregătește de noul sezon, însă a primit o lovitură importantă. Brazilianul Conrado, adus de moldoveni în vara anului trecut, pleacă acum pe un salariu dublu în Polonia. Cu cât se aleg gălățenii și cine este echipa antrenată în trecut de un tehnician român care se alege cu semnătura sa.

Conrado lasă Oțelul pentru Radomiak. Salariu dublu pentru brazilian în Polonia

Oțelul, echipa care a terminat recent la egalitate cu Farul, scor 0-0, într-o partidă amicală disputată pe unul din terenurile secundare ale Academiei Hagi, pune la cale ultimele pregătiri de dinaintea noului sezon competițional. După ce l-au adus pe Joao Paulino, fratele geamăn al lui Joao Paulo, fotbalistul FCSB-ului care și-a încheiat aventura cu naționala Insulelor Capului Verde la Campionatul Mondial 2026, moldovenii pierd însă un jucător de bază.

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Mai exact, brazilianul Conrado merge la Radomiak, fosta echipă a lui Costel Gâlcă, pentru suma de 250.000 de euro. Oțelul păstrează 20% dintr-un viitor transfer. FANATIK a aflat că fundașul stânga va avea contract pe 2 ani, cu un salariu de 15.000 de euro pe lună, dublu față decât a avut în România. Pentru a se alătura fără probleme noului său club, el renunță din partea Oțelului la salariul pe 2 luni și la bonusurile pentru îndeplinirea obiectivului din ultimul sezon. Primul care a scris despre această mutare este jurnalistul Emanuel Roșu.

Conrado prelungise cu Oțelul

Pe finalul lunii mai din acest an, Oțelul informa pe site-ul oficial că brazilianul Conrado va continua încă un an la echipă după ce îi fusese activată clauza de prelungire pe care o avea stipulată în contractul scadent pe data de 30 iunie. El a strâns la echipa moldavă 32 de partide oficiale (29 în Superliga și 3 în Cupa României), marcând în total de 8 ori.

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Stjepan Tomas continuă pe banca tehnică a Oțelului. Ce program are echipa în noul sezon

Stjepan Tomas, venit la Oțelul în primăvara acestui an, a rămas la fosta campioană a României. Tehnicianul croat a semnat pentru sezonul 2026/2027, pentru care formația gălățeană a aflat ce program va avea. Stagiunea următoare va începe cu un meci acasă în compania CFR-ului, programat sâmbătă, 18 iulie.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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