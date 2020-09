Se transferă Elvir Koljic de la Universitatea Craiova la Dinamo Kiev?! Anunţul făcut de Cristiano Bergodi

Oltenii au start perfect de sezon, cu cinci victorii din cinci posibile și nu se oprește aici. Cu patru puncte peste urmăritoarea CFR Cluj, Știința domină autoritar campionatul Ligii 1.

Evoluțiile foarte bune ale „alb-albaștrilor” au stârnit interesul marilor cluburi, iar FANATIK a anunțat în exclusivitate că Elvir Koljic este dorit de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev.

Despre eventualitatea unei plecări a lui Elvir Koljic de la Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi a spus că nu s-ar opune, mai ales când clubul ar încasa mulți bani pe atacantul bosniac.

Pleacă Elvir Koljic de la Universitatea Craiova? Bergodi: „Când e vorba de sume mari de bani, un jucător trebuie să plece”

Elvir Koljic este o adevarată mașinărie de goluri. În acest sezon, „dragonul” bosniac a înscris de șase ori în cinci etape și nu pare că se va opri: „Elvir Koljic este, după părerea mea, cel mai bun atacant din România, sper că va fi un campionat important pentru el, a explodat deja, a început foarte bine, are şi un pic de noroc, echipa îl ajută, îl împinge în careu şi el fructifică ocaziile.”

FANATIK a anunțat că Dinamo Kiev, cu Mircea Lucescu la timonă, îl dorește pe jucătorul Universității, iar ucrainienii sunt dispuși să ofere șapte milioane de euro, însă patronul Mihai Rotaru vrea mai mult: „Când e vorba de sume mari de bani, un jucător trebuie să plece, dar nu ştiu nimic despre transferul lui la Dinamo Kiev,” a mai spus tehnicianul Cristiano Bergodi despre posibilitatea ca Elvir Koljic să părăsească Bănia.

În ceea ce privește partida cu Poli Iași, de vineri, ora 21:00, Bergodi a declarat: „Ne aşteaptă un meci delicat, fiindcă ne întâlnim o echipă bună, de care mă leagă amintiri frumoase, am antrenat acolo în 2008. Iaşiul a început să joace bine, este agresivă, are un antrenor tânăr, dar foarte bun, care poate ajunge un tehnician important în fotbalul românesc.

Pe Daniel Pancu îl cunosc mai bine ca persoană, l-am avut jucător la Rapid, experienţa ca jucător motivează bine echipa, care şi-a revenit imediat după ce a făcut un meci prost. Şi ei sunt încrezători, au declarat că vor toate cele 3 puncte la Craiova. Nu ne sperie nimeni, pentru că e fotbal, iar în fotbal nu există teamă, se întâlnesc două echipe bune şi va ieşi un meci frumos. Noi ne-am pregătit bine din toate punctele de vedere, echipa capătă mai multă încredere, vom juca pentru a şasea victorie. Vom vedea vineri dacă am învăţat din greşelile meciurilor anterioare”

Andrei Ivan ar putea fi convocat la națională. Tehnicianul său de la echipa de club are mare încredere

Universitatea Craiova ar putea da un nou jucător echipei naționale. Având în vedere problemele lui Florinel Coman, Dennis Man și Valentin Mihăilă, selecționerul echipei naționale, Mirel Rădoi, ar putea apela la Andrei Ivan: „Ivan are toate calităţile pentru un atacant de valoare, are viteză, tehnică, face faza defensivă bine, iar Mirel Rădoi poate spune mai bine ca mine dacă poate face parte din echipa naţională. Eu vreau cât mai mulţi jucători la naţională, fiindcă s-au întors la club cu evoluţii bune, Bancu, Cicâldău şi Nistor, dar şi cei de la under 21 şi de la under 19”

FANATIK a dezvăluit și că Mihăilă va fi indisponibil o perioadă de timp, fiind în Germania pentru un tratament legat de pubalgie: „Mihăilă are probleme, din păcate, ne deranjează acest lucru, dar avem lot şi cine îl va înlocui va trebui să joace bine. Valentin e un plus pentru echipă, sper că nu i se va simţi lipsa şi cine va juca o va face foarte bine.” Din informațiile FANATIK, extrema Craiovei ar putea lipsi o lună.

Mirko Pigliacelli: „Nu ne sperie nimeni!” L-a lăudat pe Elvir Koljic

Faptul că Poli Iași i-a administrat FCSB-ului o înfrângerea grea, scor 5-2, nu îi sperie pe „juveți”. Mirko Pigliacelli spune că echipa sa nu ar trebui să se sperie de nimeni: „Va fi un meci greu cu Iaşi, am văzut că au bătut FCSB, au marcat 5 goluri, dar nu ne sperie nimeni. Noi suntem pe primul loc, cred că alte echipe trebuie să se sperie de noi. Sincer, niciodată nu am avut 5 victorii în primele 5 etape.

Noi ne gândim la victorie în fiecare meci, acum parcurgem o perioadă bună, vor veni cu siguranţă şi momente mai grele, dar, oricum, noi jucăm la victorie mereu. Mă aşteptam să începem aşa de tare, fiindcă avem echipă bună, iar anul trecut am fost aproape de a câştiga titlul. Îl ştiu pe Andrei Cristea, a jucat la noi, e un atacant foarte bun, are experienţă, dar încercăm să nu-l lăsăm să dea gol.

Dar chiar dacă va marca, pe noi ne interesează punctele, nu cine dă gol. În fotbal e presiune tot timpul, mai ales la Craiova, fiindcă avem echipă bună, sunt condiţii bune. E normal să fie presiune, dacă nu vrei presiune, te duci la altă echipă, te apuci de altceva. Sper să luăm campionatul anul acesta, cred că merită Craiova un titlu. Sper să le dea drumul spectatorilor la stadion, pe noi ne ajută foarte mult, e un plus foarte mare.”

Posibilitatea ca Elvir Koljic să plece îi dă fiori colegului său: „Avem cu siguranţă cel mai bun atacant din ţară, sper să nu plece la Dinamo Kiev. E important că avem jucători valoroşi, mulţi sunt la echipele naţionale.”

E bine că se întrerupe campionatul după acest meci, ne mai odihnim şi noi câteva zile. Mă simt în siguranţă cu fundaşii, toţi sunt foarte buni,”a mai spus goalkeeper-ul Universității Craiova.