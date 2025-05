Pleacă Eric Bicfalvi de la Oțelul după doar 3 luni? Ce îl nemulțumește pe „Viking” la Galați: „Sunt mai mulți factori”

Eric Bicfalvi mai are contract cu Oțelul Galați până în 2026, însă ia în calcul să plece mai repede de la formația antrenată de Laszlo Balint. este nemulțumit de faptul că mulți dintre fotbaliștii care au strălucit în acest play-out vor părăsi echipa în următoarea perioadă de mercato.

Eric Bicfalvi, dezamăgit de plecările ce vor urma la Oțelul Galați: „Era important dacă rămâneau”

Oțelul Galați a remizat pe teren propriu împotriva Farului lui Gică Hagi și Eric Bicfalvi a părăsit terenul destul de devreme din cauza unei accidentări, iar la finalul partidei a vorbit despre situația sa la club.

Deși mai are un an de contract, Bicfalvi ia în calcul o posibilă despărțire de Oțelul Galați dacă cei din conducere nu vor aduce jucători competitivi la echipă: „Am fost plecat mulți ani, pentru mine prioritar a fost să vin, să joc, să mă simt cât mai bine, îmi place ceea ce fac, încă am pasiunea asta, să mă antrenez, să joc, chiar dacă uneori condițiile nu sunt cele mai bune. Pentru mine contează foarte mult să mă simt bine, să joc și asta voi face și de acum încolo.

Mai am un an de contract, dar sunt mulți factori care vor conta pentru a mai sta sau nu la Galați. Îmi doresc să rămân, dar pentru asta trebuie să se formeze o echipă bună. Îmi pare rău că vor pleca foarte mulți jucători.

Chiar vorbeam cu băieții că era important dacă rămâneau mai departe, dar vor merge spre bine, deci mă bucur pentru ei. Conducerea va decide ceea ce își dorește pentru anul următor. Noi ca jucători trebuie să ne facem treaba cât mai bine, să fim sănătoși, să avem plăcerea de a juca, iar rezultatele vor veni”, a declarat Erik Bicfalvi, la TV Prima Sport.

Oțelul Galați a făcut un play-out de vis

Gălățenii au avut un parcurs superb în play-out cu Laszlo Balint la cârma echipei. Oțelul a primit doar două goluri și a pierdut doar 4 puncte din 27 puse în joc. Deși păreau o echipă ce se va lupta pentru rămânerea în prima ligă, oțelarii au ratat șansa de a câștiga play-out-ul chiar în ultima etapă.

Echipa lui Balint a terminat sezonul pe locul 8, însă mai mulți jucători care au ieșit în evidență în acest sezon sunt pe picior de plecare și rămâne de văzut ce decizii va lua conducerea în privința înlocuitorilor.

