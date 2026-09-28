Pleacă Hagi de la naţională? 10 declaraţii şoc ale selecţionerului Romaniei după 2-4 cu Bosnia & Herțegovina

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Gică Hagi a vorbit la cald despre eșecul pe care l-a suferit România în etapa a doua din Grupa B4 a Ligii Națiunilor, scor 2-4, cu Bosnia & Herțegovina. „Regele” a dat 10 declarații șoc după partidă și crede că el este principalul vinovat pentru a doua înfrângere conscutivă.

1. Gică Hagi își face mea culpa după România – Bosnia & Herțegovina: „Primul vinovat sunt eu”

Selecţionerul spune că trebuie să se producă schimbări pentru ca lucrurile să fie din nou într-o direcţie bună pentru „tricolori” şi astfel rezultatele să fie cele aşteptate de către suporteri. Hagi a avut cuvinte de laude pentru adversari şi a ţinut să recunoască faptul că examenul a fost picat de către prima reprezentativă.

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„Un joc usturător, examenul nu l-am trecut, primul vinovat sunt eu, îmi asum. Vom gândi, eu cred că trebuie schimbat mult lucrurile ca România să performeze, să fie la nivelul unde a fost înainte. Toate mi le asum eu, am jucat, eu am făcut echipa, eu sunt principalul vinovat, dar nu am trecut examenul, nici eu, nici ei”, a declarat Gică Hagi, după România – Bosnia Herțegovina 2-4.

2. „Regele” regretă că a apărat cu Ionuț Radu

Gică Hagi și-a turnat cenușă în cap și . Goalkeeperul de la Celta Vigo a greșit la toate cele goluri ale bosniacilor. „Regele” a recunoscut că trebuia să folosească alt portar: pe Otto Hindrich! „Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Hindrich! Merita!”, a transmis Hagi la Conferința de presă.

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3. Hagi a vrut să schimbe la pauză meciului cu Bosnia toată echipa României!

Gică Hagi și-a făcut mea culpa, dar a dat vina și pe alegeriile pe care le-a făcut pentru partida cu Bosnia & Herțegovina. Selecționerul României spune că ar fi schimbat nu mai puțin de jucători la pauza meciului. „Nu puteam sa schimb 10 jucători, ca o făceam la pauză!”, a tunat selecționerul României. La pauză au fost schimbați doar doi jucători, Mihăilă și Olaru, și au intrat Cicâldău și Louis Munteanu.

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4. L-a remarcat pe Andrei Coubiș: „Va fi un jucător important al echipei naționale”

Unul dintre cei mai conestați „tricolori” de la această acțiune, . „Îl felicit pe Coubiș pe această cale. A făcut un meci foarte bun și în Suedia, și aici. Un băiat tânăr care progresează și care va fi un jucător important al echipei naționale.

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Absolut nimic pozitiv din acest meci, doar Coubiș, David Matei, care a intrat, băieții tineri. Restul, eu cred că, începând cu mine, am rămas puțin în urmă. Nu ne putem feri. Nu mai e momentul. Totul are un moment care trebuie reflectat foarte, foarte serios: unde mergem, ce trebuie să facem, cum o facem”, a declarat „Regele”.

5. „Voi reflecta o noapte, o să dorm bine la Mogoșoaia”

Hagi a avut apoi un discurs amplu despre direcția naționalei și nevoia de schimbare.„Ce am văzut în seara asta, avem de lucrat foarte, foarte mult. Nu știu când am zis bine că România trebuie să construiască o mentalitate de campion. Dacă ne mulțumim cu puțin, puțin o să vină.

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Am avut încredere, am zis, am planificat anumite lucruri. Eu sunt vinovatul, mi-o asum, așa îmi place și vom vedea. Voi reflecta o noapte, o să dorm bine la Mogoșoaia, o să avem o ședință și vom trata lucrurile foarte serios, pe ce direcție trebuie făcută și cum trebuie mers.

Trebuie reflectat foarte, foarte serios. Lăsați-mă să dorm o noapte și vom vedea de mâine încolo ce va fi. Contează mai puțin Hagi. Aici e cine lucrează pentru România și trebuie să fie România la mijloc și trebuie făcut ceva foarte, foarte serios”, a transmis Hagi.

6. Pleacă Hagi de la națională? „Cu siguranță o să vă zic”

Gică Hagi are obiectiv calificarea la Campionatul European din 2028, dar a lăsat de înțeles că e dispus să plece și mai devreme de la prima reprezentativă. „Cu siguranță o să vă zic. Mi-am dorit să fiu la echipa națională, am respectat-o, am făcut, dar trebuie să performăm. Trebuie să ai succes, să-l căutăm, ca să potolim lumea și suporterii. Avem nevoie. România are nevoie de acest lucru, pentru că a dovedit și înainte, și după noi, băieții au dovedit că pot face performanță.

Trebuie să construim o echipă puternică, care are mentalitatea foarte bună. Să mai trăim ce a fost acum doi ani, să mai vorbim de ce a fost? N-are rost. Hai să coborâm cu picioarele pe pământ, să construim ceva puternic care să aducă rezultate, să facă România fericită, să mulțumească media și suporterii, pentru că numai așa îi potolești.

Să fim reci, să ne răcim și după să luăm un drum, chiar dacă vine o înfrângere ca aceasta, să te duci clar undeva, să știi ce îți dorești”, a spus Gică Hagi.

7. „Cu mine, fără mine, nu mai contează”

„Cu mine, fără mine, nu mai contează. Să ne ducem sus. Nu există altă cale. Nu putem accepta rezultatul acesta, niciodată. Atunci chiar e dureros. Trebuie reflectat din toate punctele de vedere, începând cu Piața Victoriei. Trebuie să facem ceva pentru România. Lucrăm toți pentru România, nu pentru unul sau pentru celălalt.

Cu mine, fără mine, trebuie să ajungem departe. Cum ai auzit, România trebuie să se ducă sus, să facă țara fericită, să facă calificări, să se ducă la nivel foarte bun”, a dezvăluit selecționerul.

8. „Prima oară n-am trecut eu examenul. A fost proastă planificarea”

Prima oară n-am trecut eu examenul. A fost proastă planificarea, probabil. Am crezut în ea, mi-a mers bine în vară, acum îmi asum eu, asta e. Vom vedea ce vom face de mâine încolo. N-am trecut examenul. După aia și ei trebuie să reflecteze, să meargă acasă și să se uite în oglindă, și ei să vadă lucrurile diferit puțin sau ce trebuie schimbat. Eu o s-o fac, am o noapte la dispoziție și o s-o fac” – Gică Hagi

9. „Am crezut că e o echipă foarte bună cea pe care am plănuit-o”

Selecționerul a explicat și de ce Dennis Man nu a putut fi folosit. „Dennis Man are o problemă, nu putea să joace. Are o problemă, s-a antrenat la jumătate din capacitae, nici nu știu dacă e valabil să joace meciul următor.

După aceea, ceilalți, am crezut că jucătorii care sunt de experiență și care au trecut prin multe… Am crezut că e o echipă foarte bună pe care am plănuit-o. Nu puteam să schimb 10, că o făceam la pauză. Ai numai 5 schimbări. Lăsați-mă să dorm și vedem. Când nu câștig sunt supărat toată noaptea”, a mai zis Hagi.

10. Hagi, discurs-manifest despre fotbalul românesc

Selecționerul și-a extins apoi discursul dincolo de meciul cu Bosnia și a vorbit despre dezvoltarea sportului românesc. „N-am trecut examenul, nici eu, nici ei. Ce să ne mai ascundem? Ce să facem? Spuneți ce doriți, ce vreți, aveți dreptate. Să tăcem din gură și să vedem unde mergem, începând cu Piața Victoriei. E România la mijloc, să nu uitați asta.

Cât am progresat noi după anul 1990? Suntem la nivelul ăla? Nu. Trebuie să creăm un drum unde să ne ducem, să avem ambiție. Unde e proiectul? Ăla mare. E România la mijloc, e proiect național.

România în sport… s-a zis că nu ne interesează sportul. Păi de aia norvegienii… dacă îi interesează sportul și au interes și au început de la copii, de la 7 ani, proiect național, 14 ani, toată lumea vibrează, atunci trebuie să ne uităm. Noi de ce n-o facem? Sportul nu e important, e ceva așa… Atunci trebuie să devină prioritate și în România.

Trebuie să începem să investim ca lumea în ei. Am crezut și sunt în continuare, sunt 99%, nu 100%. În Germania a fost generația de suflet, o bază există, dar nu e de ajuns. Trebuie să mergem ca lumea la nivel foarte mare. Ce o să facem, nu știu, voi vedea”, a conchis Gică Hagi.