Sport

Pleacă Hagi de la națională după meciul cu Suedia? Selecționerul României a vorbit fără ocolișuri

La conferința de presă premergătoare partidei România - Suedia, Gică Hagi a fost întrebat despre viitorul său pe banca naționalei. Ce a răspuns selecționerul României
Ciprian Păvăleanu
04.10.2026 | 13:39
Pleaca Hagi de la nationala dupa meciul cu Suedia Selectionerul Romaniei a vorbit fara ocolisuri
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Pleacă Gică Hagi de la națională după România - Suedia? Care este obiectivul selecționerului. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
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Gică Hagi (61 de ani) are un debut dificil la naționala României. „Tricolorii” au pierdut toate cele trei meciuri din noua ediție de Nations League și este puțin probabil ca selecționata sa să mai poată evita ultimul loc din grupă. Inevitabil, el a fost întrebat despre viitorul său în timpul conferinței de presă premergătoare meciului cu Suedia.

Ce a spus Gică Hagi despre viitorul său pe banca naționalei României

După cele trei meciuri în care România nu a obținut niciun punct, Gică Hagi se aștepta la acest val de critici, însă momentan rămâne încrezător că poate schimba jocul naționalei. El a explicat la conferința de presă că obiectivul său este acela de a schimba echipa României în bine și că dorește să stea cât mai mult pe banca naționalei.

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Totodată, el a recunoscut că atunci când va observa că filosofia sa nu mai dă roade, iar victoriile vin din ce în ce mai greu, se va retrage de bună voie din activitate: „Când nu câștigi, trebuie să te aștepți la critică. Pentru mine este doar un început slab. Eu sunt la început de drum și sper să schimb acest lucru pentru că este fundamental și necesar să schimb lucrul ăsta. Când îți place fotbalul și faci ce îți place cel mai mult, cred eu că trebuie să fii fericit și să faci lucrurile cu multă încredere. 

Să fii antrenorul echipei naționale este o onoare. Îmi place să câștig și trebuie să fac lucrul ăsta. Asta trebuie să fac eu. În momentul în care nu o să pot, este clar că o să mă las. Este o chestiune de onoare. Este foarte important pentru noi să câștigăm”, a declarat Gică Hagi.

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„Eu voi decide când plec. Eu sper să rămân cât mai mult. Am venit aici să fac naționala să joace. Este nevoie de victorie, de încredere. Aici se joacă totul. Vom vedea. Momentul în care o să plec sper să vină cât mai târziu”, a continuat el.

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Gică Hagi a dat impresia că s-a gândit la plecare după meciul cu Bosnia & Herțegovina

Chiar dacă înfrângerea cu Polonia a fost una de proporții, Gică Hagi a părut mult mai afectat după meciul cu Bosnia. Atunci, înfrângerea a venit pe teren propriu, într-un meci de 11 la 11, însă la final, Gică Hagi și-a dat seama de un lucru: România nu poate să alinieze două echipe cu jucători diferiți, dar de valoare apropiată.

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La conferința de presă de la finalul meciului, el a repetat excesiv expresiile „cu mine sau fără mine” și „vom vedea de mâine”, însă înaintea returului cu Suedia a părut mult mai calm și încrezător că România doar trece printr-o pasă proastă, iar cu timpul el va putea redresa totul.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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