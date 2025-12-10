Pleacă în iarnă? Victor Angelescu, ultimatum pentru jucătorul de aproape 1 milion de euro al Rapidului: „Trebuie să realizeze unde este”

ADVERTISEMENT

Antoine Baroan a fost exclus din lot de către Costel Gâlcă înainte de partida pe care Rapid a disputat-o pe terenul celor de la FC Botoșani, care avea să se încheie la egalitate, 0-0. Președintele giuleștenilor, Victor Angelescu, a vorbit despre situația fotbalistului și a analizat posibilitatea ca acesta să părăsească echipa în perioada de transferuri din iarnă.

Ce a declarat Victor Angelescu după ce Antoine Baroan a fost exclus din lot de Costel Gâlcă

După un start pozitiv la Rapid, Antoine Baroan a dezamăgit crunt în Giulești și a devenit doar o variantă de rezervă pentru Costel Gâlcă. Înainte de partida cu FC Botoșani, francezul a fost exclus din lot de către tehnicianul Rapidului, iar Victor Angelescu a comentat această situație.

„Au fost acte de indisciplină. Gâlcă a considerat să-l scoată din lot pentru acel meci. Vom vedea ce decizie va lua la meciul cu Oţelul. N-aş vrea să intru în chestiile care ar trebui să rămână în cadrul clubului. Nu e nimic atât de grav. Nu a avut legătură cu întârziatul de la antrenamente.

E o chestie internă. Nu a fost ceva foarte grav. Repet, e o chestie care s-a întâmplat, trebuie să înveţe. Unii jucători se aşteaptă să vină în România şi să fie lucrurile mai uşoare. Costel cere de la toţi jucătorii aceleaşi lucruri”, a declarat președintele Rapidului, conform .

Pleacă Antoine Baroan de la Rapid în iarnă?

a comentat mai apoi și posibilitatea ca Antoine Baroan să plece de la Rapid în perioada de transferuri din iarnă. „100% vor pleca jucători. Cred că dacă nu realizează unde este şi ce trebuie să facă, e posibil să plece.

E posibil să plece oricine. Nu înseamnă că nu ne bazăm pe Baroan. Ne aşteptam la mai mult. Depinde de Costel Gâlcă. Ce face şi el la antrenamente, în meciuri”, a afirmat oficialul giuleștenilor pentru sursa menționată. Rapid a plătit 400.000 de euro în vară pentru a-l transfera pe Antoine Baroan de la formația elvețiană Winterthur.

800.000 de euro este cota de piață a lui Antoine Baroan, conform Transfermarkt.com

Ce realizări a avut Antoine Baroan la Rapid

a debutat la Rapid în partida cu Csikszereda din etapa a 3-a a Superligii, iar în următorul meci, cel cu FC Botoșani, marca o „dublă” prin care contribuia la succesul obținut atunci de giuleșteni, 2-1. Din nefericire pentru francez, acesta nu a mai reușit să înscrie vreun gol de atunci. Atacantul a mai oferit însă o pasă decisivă, în partida câștigată de Rapid cu 4-0 contra divizionarei secunde CSC Dumbrăvița în Cupa României Betano.

În mare parte, Baroan a reprezentat doar o variantă de rezervă pentru Costel Gâlcă, francezul fiind introdus pe parcursul partidelor de 10 ori în acest sezon. Atacantul a fost titular în doar patru partide, iar Rapid nu s-a impus în niciuna dintre ele: 1-1 cu Oțelul, 2-2 cu FCSB, 1-2 cu Hermannstadt și 0-3 cu CFR Cluj.