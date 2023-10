Pleacă Lionel Messi de la Inter Miami? „Vreau să fiu la cel mai înalt nivel”

După ce Inter Miami nu a reușit să prindă un loc în play-off, multe persoane din lumea fotbalului s-au întrebat dacă argentinianul va face pasul înapoi în Europa sau chiar spre Arabia Saudită. Lionel Messi a răspuns la curiozitatea tuturor, legată de plecarea din MLS.

Pleacă Lionel Messi de la Inter Miami?

Formația lui David Beckham mai are doar două meciuri de jucat în acest sezon de MLS. Inter Miami nu a reușit să prindă un loc în play-off, astfel, după cele două dueluri din campionat, formația argentinianului va juca din nou meciuri oficiale tocmai în sezonul următor. Campionatul de anul viitor va începe spre finalul lunii februarie, data oficială nefiind anunțată momentan.

În condițiile prezentate, multe persoane din lumea sportului și-au pus întrebarea “Pleacă Lionel Messi de la Inter Miami?”. Argentinianul nu prea a evoluat în tricoul echipei de club în ultima perioadă, din cauza unei accidentări, dar și a oboselii. Însă, cu toate acestea, legenda Barcelonei a negat plecarea de la echipa lui David Beckham și a răspuns cu un categoric “Nu!”.

Planurile de viitor ale lui Messi

După ce a negat plecarea de la Inter Miami, Lionel Messi a vorbit despre planurile sale de viitor. La 36 de ani, argentinianul își dorește să ofere maximul la echipa națională. Astfel că .

Messi își dorește să fie prezent la următorul mare turneu al echipelor naționale. Așadar, starul lui Inter Miami este focusat să se ridice la cel mai înalt nivel atât la echipa de club, cât și la naționala Argentinei. Până atunci, Lionel va profita de vacanța sa din luna decembrie.

“E păcat că nu am reușit să ne calificăm în play-off. Am fost foarte aproape. Am ratat ultimele meciuri, am avut și câțiva accidentați. Luna iulie a fost foarte dificilă pentru noi, am jucat la trei zile, am călătorit mult. E important pentru club că totuși am reușit să câștigăm un trofeu în acest an.

Mă voi antrena, voi juca următorul meci la Inter Miami, iar ulterior vreau să mă întorc în cea mai bună formă la naționala Argentinei, în noiembrie. Ulterior, mă voi bucura de vacanță în Argentina. E prima dată când voi avea mai multe zile de vacanță în decembrie, de Sărbători, alături de familie. În ianuarie mă voi întoarce pentru cantonament, o voi lua de la zero și vreau să fiu la cel mai înalt nivel”, a spus Messi, potrivit celor de la .

Lionel Messi, aproape de-al 8-lea Balon de Aur

Pe 30 octombrie va fi decernarea ceremoniei Balon d’Or 2023, în Franța, Paris, la ‘Theatre du Chatelet’. Astfel, în mai puțin de două săptămâni vom afla cine a triumfat în lupta pentru cel mai important trofeu individual. , fiind și favoritul publicului.

În ultima perioadă, au apărut tot mai multe declarații legate de faptul că argentinianul ar fi câștigat deja trofeul cel mare. Potrivit francezilor de la , se pare că Leo a fost deja informat de France Football despre victoria sa. Așadar, jurnaliștii celebrei reviste au mers deja în Miami pentru a realiza tradiționalul interviu al câștigătorului.

7 Baloane de Aur are în palmares campionul mondial