Kylian Mbappe, out de la Real Madrid!? Francezul nu mai este dorit pe Bernabeu: „1.500.000 de semnături”

Kylian Mbappe (27 de ani) a venit la Real Madrid ca o mare vedetă, însă golgheterul francez nu a reușit să câștige niciun trofeu alături de „galactici”. Deși el a fost o mașinărie de goluri în cele două sezoane petrecute pentru „los blancos”, suporterii sunt de părere că el nu poate juca împreună cu Vinicius, iar influența sa din vestiar afectează negativ echipa, tocmai de aceea au realizat o petiție prin care cer plecarea atacantului de la echipă. Rezultatele sunt șocante.

Jumătate din populația Madridului nu îl mai vrea pe Kylian Mbappe la echipă

Fanii lui Real Madrid au semnat această petiție într-un număr incredibil de mare. La acest moment, nu mai puțin de 1.5 milioane de suporteri sunt de părere că Mbappe ar trebui să plece cât mai repede de la echipă, în ciuda numărului mare de goluri pe care îl dă în tricoul echipei favorite. Numărul este uriaș ținând cont că ținta era de 50.000 de semnături, însă în prezent a fost semnată de un număr egal cu jumătate din populația totală a capitalei Spaniei.

, una chiar toxică, iar el ar fi avut un cuvânt important de spus în ceea ce privește demiterea lui Xabi Alonso, care nu a fost pe placul vestiarului cu nume grele de la Real Madrid, în special al francezului.

🚨BREAKING: Over 1,500,000 people have signed a petition to get Kylian Mbappé out of Real Madrid. Thats about 47% of Madrid's population. — Polymarket Sports (@PolymarketSport)

Kylian Mbappe nu este complementar cu Vinicius Jr

Ambii atacanți ai „los blancos” sunt fără doar și poate doi dintre cei mai buni fotbaliști la nivel mondial, însă până în acest moment nu au demonstrat că pot face meciuri mari împreună. Chiar dacă ei au lăsat de înțeles în timpul meciurilor, dar și prin intermediul rețelelor de socializare, că relația dintre ei este una de prietenie, realitatea fotbalistică este alta.

Atât Mbappe, cât și Vinicius sunt doi fotbaliști decisivi, însă calitatea de marcator a francezului îl umbrește complet pe cel ce pierdea la limită „Balonul de Aur” în urmă cu două sezoane, în fața lui Rodri. De fiecare dată când golgheterul lui Real Madrid nu este în teren, în ciuda comportamentului capricios. Cel mai bun exemplu a fost oferit chiar în ultimul meci, cel cu Espanyol. Accidentat, Kylian Mbappe nu a fost în lotul lui Real Madrid, iar Vinicius a dat două goluri superbe pentru echipa sa, care a câștigat cu scorul de 2-0.