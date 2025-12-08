Pleacă Musi după anunțul lui Giovanni Becali? Cum arată campania de transferuri a lui Dinamo în iarnă și ce oferte are Stoinov. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo are un sezon foarte bun, iar sâmbătă seară a remizat, scor 0-0, în deplasare, cu FCSB, campioana României din ultimii doi ani. “Cânii” vor să revină în Europa la finalul actualei ediții a SuperLigii, astfel că vor fi foarte atenți în perioada de mercato din iarnă. Andrei Nicolescu, președintele roș-albilor, a dezvăluit cum arată campania de transferuri a clubului.

Ce spune Andrei Nicolescu despre plecarea lui Alexandru Musi

Deși se află în perioada de recuperare și, cel mai probabil, nu va mai juca în acest an, Alexandru Musi nu duce lipsă de oferte. Potrivit lui Giovanni Becali, pentru internaționalul U21. Andrei Nicolescu nu crede, însă, că tânărul fotbalist își dorește să plece de la echipă.

“Nu am intrat în detalii, mi-a sugerat și mi-a spus, la un moment dat, că ar exista. Dar nu am intrat în detalii pentru că dânsul știe de la început viziunea noastră despre cum să crească Musi. Eu cred că Musi este acum într-un moment foarte bun și foarte prielnic pentru a se definitiva ca jucător. Îi trebuie aici să aibă consistență și mi se pare că el e total focusat pe lucrul ăsta. Cred că nici măcar el nu se gândește la așa ceva pentru că s-a integrat și se simte foarte bine. (n.r. Este Musi netransferabil în acest an?) Da, nu se pune problema. Cred că și el își dorește să realizeze cu Dinamo ceva major înainte de a se gândi la vreun eventual transfer”, a spus președintele lui Dinamo, la FANATIK SUPERLIGA.

Posturile unde Dinamo are nevoie de noi jucători

Totodată, Andrei Nicolescu a dezvăluit și posturile unde Dinamo are nevoie de întăriri. Lisav Eissat, internațional român care evoluează în Israel, la Maccabi Haifa, are șanse minime că ajungă la “câini”.

“La Eissat e foarte greu, forte complicat. E doar așa o dorință în aer, nu știu dacă există nici măcar unu, doi la sută șanse. (n.r. câți jucători vrea să transfere în iarnă) Trei sau patru. Posturile le știți. Un fundaș central, o dublură la Opruț dacă se poate, cel puțin una cu potențial chiar dacă nu e acum o variantă care să fie la nivelul lui Opruț, și căutăm, evident, și un atacant pentru că acolo suferim. Cumva trebuie să găsim o soluție să fim mai eficienți în față. De fapt, doi fundași centrali vrem.

(n.r. există pericolul ca Dinamo să se despartă de vreun jucător important în iarnă?) Nu, nu… Bine, teoria e aceeași. La Dinamo nimeni nu e netransferabil. Mă rog, cu excepțiile pe care le-am discutat și doar dacă se întâmplă ceva să ne dea pragul psihologic peste cap. Dar nu cred”, a completat Nicolescu.

Ce oferte are fundașul central Nikita Stoinov

Nikita Stoinov este alt jucător al roș-albilor care nu duce lipsă de oferte. Nicolescu susține, însă, că Dinamo nu este disperată să vândă, deși niște resurse suplimentare ar fi binevenite.

“Deja impresarii au venit din nou să discutăm, sunt niște discuții dar, mă rog, cred că și el trebuie să rămână și să crească. Deja sunt oferte pentru el. (n.r. veți încerca să-l țineți?) Sută la sută. Contractul e pe patru ani. Nu suntem disperați să vindem nimic, chiar dacă e al treilea an în care suntem în deficit operational și clubul ar avea nevoie de resurse suplimentare”, a mai spus Nicolescu.

Ce obiective are Dinamo pentru finalul anului

a anunțat, de asemenea, ce așteaptă de la ultimele două partide ale lui Dinamo din acest an calendaristic, cu Metaloglobus și UTA Arad.

“Urmează două zile de pauză pentru jucători. E final de sezon și sunt destul de încărcați și atunci Mister a considerat că e important să aibă o zi, două pentru ei. O pregătire bună pentru meciul cu Metaloglobus și apoi o ultimă deplasare la UTA. Dacă reușim să obținem maximum din aceste două meciuri e un an foarte reușit, care ne dă o poziție foarte bună pentru abordarea finalului de sezon”, a declarat oficialul lui Dinamo, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce strategie are Dinamo privind investițiile în transferuri

În final, Nicolescu i-a asigurat pe fani că la Dinamo se investește calculat, nu ca la alte cluburi. A precizat că acționarul principal nu va cheltui niciodată mai mult decât este necesar.

“(n.r. acționarul principal are buzunarele nelimitate?) Nu, nu, am spus asta. La nivelul acționariatului lui Dinamo nu se va gândi niciodată la nivel foarte, foarte rudimentar apropo de transferuri și am dat exemplul ăla cu… Cumva, să vină cineva, și să zică gata, băgăm trei milioane într-un atacant că asta ne trebuie. Dacă avem atacantul, după aia am câștigat campionatul. Nu o să facem analize de genul ăsta și o să facem același lucru pe care îl facem de doi, trei ani”, a mai spus Nicolescu.