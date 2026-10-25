Pleacă Nsimba de la Craiova? Anunț clar de la un idol al fanilor olteni: ”Sută la sută”

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Sunt deja trei meciuri consecutive, două în Conference League și unul în SuperLiga, în care Steven Nsimba (30 de ani) nu a prins nici măcar un minut pentru Universitatea Craiova. Joi, în deplasarea din Andorra cu Inter Club d’Escaldes, francezul a privit de pe bancă cum colegii săi înving cu 3-1. Un idol al publicului oltean vine cu o declarație surpriză în privința viitorului lui Nsimba la ”Știința”.

Ce spune un idol din Bănie despre situația lui Nsimba la U Craiova. Va mai pleca vârful de la campioană: ”Sută la sută!”

Universitatea Craiova și-a respectat statutul de favorită și s-a impus în Andorra, cu Inter Club d’Escaldes, în etapa a 2-a din grupa de Conference League. A fost 3-1 pentru campioana din SuperLiga. Oltenii au condus după numai 5 minute grație golurilor lui Assad Al-Hamlawi ’3 și Baiaram ’5. Românii s-au relaxat după pauză, iar gazdele au redus din diferență prin Arellano ’78. Nu s-a terminat 1-2, pentru că pe teren s-a aflat Simon Elisor, care și-a făcut o tradiție din a marca meci de meci.

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O ”tradiție” și-a făcut, la Craiova, și . Francezul nu a mai fost titular de pe 3 septembrie, de la meciul de Cupa României cu FC Bacău (2-1) pentru Craiova. De atunci, Filipe Coelho (45 de ani) l-a mai folosit, ca rezervă, doar 51 de minute. În alte 5 partide, Nsimba a stat pe bancă, fiind neutilizat. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Silvian Cristescu (55 de ani), un fost important jucător în Bănie, este de părere că relația Nsimba – U Craiova nu se apropie de final, așa cum au spus alte personalități din fotbalul intern. Cristescu pune postura atacantului pe seama concurenței acerbe din avanposturile campioanei.

”(n.r. Ce se întâmplă cu Nsimba?) Dacă se antrenează bine, îi va veni și lui rândul. Deocamdată, cei care au intrat și-au făcut datoria. Și Assad și Elisor. Nu poți să bagi un jucător, chiar dacă acesta te-a ajutat în trecut foarte mult. Îi bagi pe cei care sunt cel mai în formă. (n.r. Înseamnă asta că nu se antrenează bine?) Nu, eu spun să se antreneze, să fie serios, iar când intră să demonstreze că e mai bun decât ceilalți doi.

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(n.r. Chiar să nu mai aibă loc să joace câteva minute? Cu Inter Club d’Escaldes, cu Getafe, Coelho mai avea o schimbare, putea să îl introducă pe Nsimba, pentru a-i da puțină încredere) Păi, singurul jucătorul în locul căruia putea să intre era Elisor. El intrase a doua repriză. Ce faci, îl scoți în minutul 80? Nu mi se pare normal. Avem 3 vârfuri foarte valoroase. Deocamdată joacă cei doi. Îi va veni și rândul lui Nsimba. (n.r. Așa credeți?) Sută la sută așa va fi. (n.r. Gică Craioveanu era convins că Nsimba va pleca la iarnă) Eu nu știu nimic. Dacă spune asta Gică… nu exclud nici această posibilitate. Însă, din informațiile mele, el va rămâne sută la sută la Craiova până în vară”, spune Cristescu.

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Sabin Ilie: ”O să-i vină rândul și lui Nsimba. Dacă intră, va marca și el”

Pe tema situației lui Steven Nsimba la Craiova au discutat și invitații lui Cristi Coste de la FANATIK SUPERLIGA. Fostul mare vârf al fotbalului intern, Sabin Ilie (51 de ani) este convins că, pe viitor, Nsimba, dacă va fi utilizat, va da și el randament. În prezent, francezul trebuie să aștepte doar să-i vină rândul să joace. ”(n.r. Dacă îl bagă pe Nsimba marchează și el?) Eu zic că da. O să-i vină și lui rândul. Deocamdată, ambii atacanți sunt în formă: Assad e cel mai bun atacant din campionatul nostru, iar acesta, Simon Elisor, cum intră, cum dă gol”.

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La rândul său, Marius Mitran a avut aceeași părere. ”Are și o concurență teribilă, pentru că amândoi din față (Assad și Elisor) joacă foarte bine. În primul rând, faptul că Assad, și sunt la asentimentul lui Sabin Ilie, e cel mai bun din campionatul intern pe postul său. A doua parte a concurenței este golgheterul SuperLigii (n.r. Simon Elisor)”, a spus reputatul jurnalist.

Președintele CSU Craiova, despre postura lui Nsimba: ”Sunt surprins și îmi pare rău că nu-l vedem jucând”

Pavel Badea (59 de ani), președintele de la CS Universitatea Craiova, a avut și el o intervenție la FANATIK SUPERLIGA în care și-a spus punctul de vedere despre situația lui Nsimba din acest moment. Oficialul din Bănie recunoaște că este surprins de faptul că atacantul nu mai apare deloc pe teren de mai multe meciuri. Pe de altă parte, Badea nici nu neagă forma de excepție pe care o arată .

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”Ceea ce ajunge la noi nu reflectă vreo situație conflictuală la vedere. Este clar că există o nemulțumire și din partea unuia (n.r. a antrenorului) și, e clar, și din partea jucătorului. Sunt surprins și totodată îmi pare rău că nu-l vedem jucând, pentru că până la urmă a fost un jucător care în ultimul an a reușit performanțe remarcabile. A avut un aport bun pe fază ofensivă. Dar, uitându-ne la ceea ce se întâmplă în ultimele etape, la golurile pe care le dau Assad și Elisor, nici nu poți să spui ceva, pentru că chiar sunt atacanți performanți și cu reușite importante”, a spus Badea.