„Pleacă, nu mai sta la FCSB! Te lași umilit?!” Bănel Nicoliță, Marius Șumudică și Marius Aliuță, sfaturi pentru Vlad Chiricheș

Vlad Chiricheș (36 de ani) l-a scos din sărite pe Gigi Becali (67 de ani) cu evoluțiile din partidele cu UTA și cu Farul, acesta fiind unul dintre motivele pentru care Mirel Rădoi s-a supărat și a vrut să plece. Experții FANATIK SUPERLIGA consideră că și mijlocașul are partea lui de vină.

Vlad Chiricheș ar fi trebuit să plece de la FCSB

Vlad Chiricheș a fost sfătuit să plece de la FCSB. Gigi Becali a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că veteranul echipei s-a ales cu . Marian Aliuță, care a jucat la FCSB alături de Mirel Rădoi, susține că Chiricheș a greșit în momentul în care a continuat la clubul lui Gigi Becali. „Cu ce l-au expus? Oricum îl dădeau afară. Sunt 6 luni de când Gigi Becali spune că a vorbit cu un doctor și că nu mai e în parametri, că nu mai poate? El trebuia să se ducă la patron, să aibă o discuție, poate i-ar fi dat un post sau să se ducă în altă parte dacă mai voia să joace. Eu, ca jucător, așa am fost. Unde nu am fost dorit, am plecat”, a transmis Aliuță.

Vlad Chiricheș are 7 trofee cu FCSB

Vlad Chiricheș a revenit la FCSB în vara lui 2023 și a reușit să câștige încă două campionate cu roș-albaștrii, după cele două titluri obținute în precedenta sa aventură. „Avea salariul 40.000 și a renunțat la bani când a fost accidentat. Nu sunt mulți jucători care renunțau la bani”, a adăugat Bănel. „Nu merita să fie tratat așa. Nu sunt de acord nici că a rămas. Dacă vezi că patronul te respinge, du-te să ai o discuție cu el. Când ai intrat în vizorul lui Becali e greu să îl mai împaci. E foarte greu. Nu știu dacă a mai reușit cineva să îl întoarcă. Și Neaga când a dat goluri tot a plecat, tot l-a ușchit”, a adăugat Aliuță.

Marius Șumudică, sfat pentru Chiricheș: „Nu înțeleg de ce nu te oprești!”

La finalul meciului de la Ovidiu, . Fostul căpitan al naționalei României mai are contract cu FCSB până în vară. „Îmi era milă de el și nu-l înțeleg. În momentul în care ai venit la FCSB, știi unde ai venit. E adevărat că ai făcut foarte multe pentru acest club. Ai fost vândut pe o sumă destul de mare. Ai jucat la un nivel extraordinar… Dragoste cu forța nu mai merge, în momentul în care vezi că patronul nu te dorește și vine cu astfel de afirmații, nu înțeleg încăpățânarea lui, adică nu face decât să sufere, nu face decât să își păteze cariera pe care a avut-o.

La FCSB, Gigi este cel care dictează. Și atunci, dacă tu săptămână de săptămână primești astfel de bobârnace, eu nu înțeleg de ce nu te oprești. Sau dacă tu, cum ai spus la interviu, că îți dorești foarte mult să continui cariera de fotbalist, cu toate că în ultima perioadă a avut foarte multe probleme musculare, eu nu înțeleg de ce, dacă îți dorești lucrul ăsta, nu spui stop și te duci în altă parte. Fiindcă nu mai există viață din punctul meu de vedere. Adică între Gigi și Chiricheș, în momentul de față, e foarte greu.

Mă uitam la el, îl durea ceea ce s-a întâmplat și ceea ce s-a afirmat după joc. Eu, dacă aș fi fost Chiricheș, aș fi ridicat mâna și aș fi renunțat. E un băiat inteligent, l-am văzut și cum vorbește. Nu știu dacă este încăpățânare, dar nu știu ce vrea să demonstreze. Fiindcă atâta timp cât patronul nu te mai dorește, atâta timp cât patronul te critică meci de meci și spune că bine că am scăpat de el. Îți iei mașina din parcare, îți iei ghetele și te duci pe drumul tău. Probabil vrea să își ducă contractul la bun sfârșit.

Din punctul meu de vedere, eu spun că în momentul de față este foarte greu ca această colaborare să mai aibă loc în contextul în care Rădoi a plecat. Orice antrenor va veni, eu cred că va fi destul de greu să se impună în fața lui Gigi.”, a fost și părerea lui Marius Șumudică.