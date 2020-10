Impresarul fundașului central a vorbit despre varianta în care pleacă Radu Drăgușin de la Juventus. Fundașul central mai are contract cu echipa din Torino până în vara lui 2021.

Format de Regal București, Drăgușin a ajuns la Juventus în 2017 și a evoluat, de atunci, pentru echipele U17, U19 și U23 ale clubului.

Fundașul central este și internațional român de tineret, fiind convocat de trei ori la reprezentativa U21, pentru care a jucat doar un minut în meciul cu Finlanda, din septembrie.

Pleacă Radu Drăgușin de la Juventus? Este dorit de câștigătoarea Europa League

Radu Drăgușin a fost un om de bază pentru echipele U17 și U19 ale lui Juventus. Alături de formația U19, are și cinci prezențe în UEFA Youth League, care i-au adus șansa de a fi promovat la U23, acolo unde a evoluat de șapte ori.

Înțelegerea pe care fundașul în vârstă de 18 ani o are cu echipa campioană a Italiei va expira în vara anului următor. Drăgușin este unul dintre cei mai apreciați tineri jucători ai formației din Torino, iar juventinii deja negociază pentru prelungirea contractului său.

Pe fir ar fi intrat și alte cluburi interesate de serviciile tânărului fundaș central, printre care și FC Sevilla. Câștigătoarea trofeului Europa League ar fi interesată să îl aducă pe Drăgușin și ar fi discutat deja cu impresarul fotbalistului, agentul Florin Manea.

„Acum două zile vorbeam cu Monchi, de la Sevilla, pentru un jucător român. Să vedem dacă se face. Chiar l-am întrebat cum se fac transferurile la ei, mi a zis că se fac în trei: ‘Patronul dă bugetul, antrenorul dă profilul de jucător pe care îl vrea și eu aleg jucătorii’.

Da, sunt discuții. Sunt echipe mari care se interesează de el, cred că știți despre cine e vorba, Drăgușin. Sunt anumite interese, nimic concret deocamdată. Nu vreau să dau mai multe detalii, că poate îl studiază mai mult și spun că nu-l mai vor.

M-a întrebat Monchi despre Drăgușin, i-am zis că e ok, are contract cu Juventus încă un an, suntem în discuții avansate cu cei de la Juventus să prelungească contractul”, a spus Florin Manea la Digisport.

Monchi, un director sportiv cu ochi buni

Ramon Rodriguez Verdejo, cunoscut mai mult ca „Monchi” este cel care ocupă rolul de director sportiv al FC Sevilla. El a fost și fotbalist și a evoluat exclusiv pentru câștigătoarea Europa League, din 1990 până în 1999.

După retragere, el a devenit director sportiv și s-a ocupat foarte mult de sistemul de scouting al clubului și de promovarea tinerilor. Printre numele descoperite și promovate de Monchi se numără Jesus Navas, Sergio Ramos, Jose Antonio Reyes, Dani Alves, Julio Baptista, Ivan Rakitic, dar și regretatul Antonio Puerta sau Diego Capel, cel care a fost aproape să semneze cu Dinamo în această toamnă.

După ce în 2017 a ajuns la Roma, Monchi nu a avut impactul dorit și a revenit la Sevilla în 2019. După doar un sezon, el a reușit să ajute clubul să cucerească încă un trofeu Europa League și acum vrea să îl aducă pe Radu Drăgușin, de la Juventus.