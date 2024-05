Pleacă Răzvan Lucescu de la PAOK? Răspunsul care dă cu virgulă: „Am prelungit cu trei ani! Teoretic, am treabă aici”

, meci câștigat de formația lui Răzvan Lucescu cu scorul de 2-1. Zeci de mii de fani au ieșit pe străzi pentru a sărbători un nou titlul de campioană al formației din Salonic.

Pleacă Răzvan Lucescu de la PAOK? Răspunsul care dă cu virgulă

Imediat după seara magică trăită în Grecia, Răzvan Lucescu a vorbit și despre o posibilă plecare a sa de la PAOK, formație la care activează din 2021 și pe care a mai pregătit-o și în perioada 2017-2019.

Tehnicianul român a declarat că nu se gândește la o plecare de la formația din Salonic.

„Viitorul meu este azi, nimic mai mult. Am semnat pentru încă 3 ani, în iarnă. Teoretic, am treabă aici. Deocamdată, azi e bucurie, mânie bucurie și după începe treaba. A fost nebunia unui an, nebunia meciului. Vreau doar să mă liniștesc.

Diseară o să mergem în aer liber la un fel de barbeque. O să ne liniștim. Ieri a fost toată nebunia pentru fanii noștri, azi o să fim noi într-un cadru mai restrâns, liniștitor. Mâine sper să mă trezesc ușurat, să pot dormi la noapte și să-mi fac un program pentru zilele următoare care să mă liniștească.

Apoi, o să iau în calcul tot ce trebuie luat vizavi de echipă. În două luni ne așteaptă meciurile din preliminariile Champions League, trebuie să mă apuc de treabă”, a declarat Răzvan Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Lucescu: „A fost cel mai complicat titlu din viața mea”

Tehnicianul a mai vorbit la FANATIK SUPERLIGA și de al doilea său titlu cu formația din Salonic,

„Pot să spun că acesta a fost cel mai complicat. Cel mai complicat, cel mai greu și nu numai prin faptul că am jucat 58 de meciuri, cu tot cu Europa.

În Europa suntem doar noi, City și Liverpool cu 58 de meciuri. Nu mai e o altă echipă care să fie peste ca meciuri jucate.

Dar gândește-te pe lângă asta și la adversarii pe care i-am avut și la faptul că am jucat play-off. Acum cinci ani, în 2019, când am câștigat titlul, a fost un campionat normal.

Și pentru că este cel mai complicat, dacă vrei, aș putea spune și că este cel mai frumos. Deși și celelalte titluri îmi creează o senzație specială. Când câștigi, e ceva special, rămâne ceva special în memoria mea”, a mai spus Răzvan Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.