Pleacă! S-a înțeles cu noua echipă chiar în ziua meciului FCSB – Fenerbahce

Fenerbahce s-a înțeles pentru cedarea unui jucător chiar în ziua meciului cu FCSB de pe Arena Națională din ultima etapă a fazei principale din Europa League. Anunțul a fost făcut de către cunoscutul jurnalist italian Fabrizio Romano. În această mutare este implicată și ultima echipă întâlnită de campioana României în această competiție înaintea partidei decisive cu formația din Istanbul.

Fenerbahce l-a cedat pe Dominik Livakovic sub formă de împrumut la Dinamo Zagreb chiar în ziua meciului cu FCSB din Europa League

Este vorba bineînțeles despre Dinamo Zagreb, club care a ajuns la un acord cu Fener pentru transferul portarului croat în vârstă de 31 de ani Dominik Livakovic, internațional al țării sale. El a mai jucat pentru echipa din capitala Croației anterior, iar acum revine acolo, în primă fază doar sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon, iar turcii vor încasa în schimbul acestei mutări suma de 300.000 de euro.

Potrivit lui Fabrizio Romano, transfer este deja rezolvat. Toate hârtiile au fost semnate, iar în cursul zilei de joi Livakovic este așteptat la Zagreb pentru a face vizita medicală, iar ulterior, dacă totul va fi în regulă, să fie prezentat oficial.

🚨🇭🇷 Dominik Livaković to Dinamo Zagreb, here we go! All documents in place and signed. €300k loan fee to Fenerbahçe until June, player arriving today for medical tests. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Dominik Livakovic fusese împrumutat până acum de Fenerbahce în Spania, la Girona, iar acest împrumut era inițial valabil până la finalul acestui sezon, doar că turcii au decis acum să încheie înțelegerea pentru a-l trimite pe portar în schimb

Cum vede Sabin Ilie meciul FCSB – Fenerbahce

Fostul atacant a jucat atât pentru Steaua, cât și pentru echipa din Istanbul, printre altele,

„Îmi doresc ca FCSB să câștige, dar cred că Fenerbahce are clar prima șansă. Au 14 jucători străini de valoare care au jucat prin Franța, pe la Real Madrid: Asensio, Guendouzi, deci nu are rost să vorbim de bugete și de transferuri. Mai au și ei niște absențe importante și nu sunt de nebătut.

FCSB deja de 7-8 luni trece printr-o perioadă proastă și toată echipa este în scădere de formă. Va fi greu fără Bîrligea și fără Tănase.

Nu cred că e Fenerbahce cel mai puternic adversar. Toate meciurile au fost grele. Cu Dinamo Zagreb și CFR Cluj am văzut că parcă nu au mai fost motivați jucătorii față de anul trecut. FCSB joacă foarte haotic și nu au nici măcar principiile de bază. Contează foarte mult și fazele fixe.

Nu se vede nimic, o tactică de joc, o disciplină, de-asta toți reacționează, dau din mâini, se ceartă. E prea puțin ce arată FCSB și fotbalul nu de iartă. Toma are ocazie mare, acolo trebuie să dai gol chiar dacă ești copil și să închizi meciul. Și dacă joacă cu o echipă mult mai slabă și îi lase să joace, FCSB are probleme.

Ei nu mai sunt echipa de anul trecut. Ce să facă un nou antrenor când primește 11-le? Nu vine niciun antrenor cu coloană vertebrală la FCSB să facă ce îi spune Gigi. Plus că mi se pare echipa îmbătrânită. Nu poți să faci ceva cu jucători de 35, 37 de ani. Cred că nu se mai impun nici la antrenamente Charalambous și cu Pintilii. Nici Meme Stoica nu mai are cuvinte.

Trebuie jucători. Echipa e dărâmată la toate capitolele. Ce transferuri au făcut in iarnă? Dacă mai pierd un meci nu mai au șanse la play-off. Acuma toți că cel mai ușor meci e cu FCSB. Și dacă ajung în play-off cred că sunt șanse mici de calificare. Toate meciurile sunt capitale pentru ei, și așa sunt cu moralul la pământ”.