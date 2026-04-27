Pleacă sau rămâne Zeljko Kopic la Dinamo? Anunțul staff-ului: „Asta am vorbit cu el înainte de meci”

Dinamo a învins Rapid cu 3-1 în etapa a 6-a din play-off-ul SuperLigii, impunându-se clar pe teren propriu. Formația pregătită de Costel Gâlcă a fost dominată categoric de rivali, iar echipa din Ștefan cel Mare a obținut astfel prima victorie împotriva giuleștenilor după 11 ani. Cum rezultatele din ultima perioadă au încântat, fanii își pun continuu o întrebare: rămâne sau pleacă Zeljko Kopic din vară?

După mai mulți ani grei, Dinamo redevine, ușor, ușor, la nivelul la care erau obișnuiți suporterii. Jocul implementat de perechea Kopic – Petre de pe bancă le dă încredere fanilor că formația din Ștefan cel Mare poate ajunge din nou în cupele europene, iar în sezoanele viitoare se poate aborda chiar un trofeu pe plan intern. În acest context, lumea se întreabă de viitorul celor doi tehnicieni.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Florentin Petre a transmis un mesaj clar: proiectul continuă! Fostul internațional a dezvăluit că atât el, cât și Zeljko Kopic și-au prelungit contractele pentru încă doi ani, iar, cel puțin în acest moment, nu se pune problema unei despărțiri de echipă.

„Eu mai am contract cu Dinamo până la 31 mai, apoi încă alți doi ani, pentru că l-am reînnoit. Kopic a făcut la fel. Suntem doi oameni de cuvânt, doi oameni de onoare, care își duc până la capăt contractul. Eu așa am fost crescut și educat, să mă conformez și să mă dedic la tot ceea ce fac.

Din vară nu pot să spun eu dacă se pleacă sau nu se pleacă, însă, din discuția pe care am avut-o cu el ieri sau alaltăieri, mai avem doi ani de contract și mergem mai departe. Intenția este să ne respectăm contractele, în contextul tuturor lucrurilor frumoase pe care le-am făcut împreună. Eu cred că nu ar fi un motiv de plecare, ci doar în cazul în care se întâmplă ceva extraordinar”, a declarat Florentin Petre.

Zeljko Kopic, antrenorul care a readus-o pe Dinamo în vârf

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în iarna anului 2023. , croatul a fost ironizat la început, Andrei Nicolescu fiind întrebat, la prima conferință de presă, dacă tehnicianul a fost găsit pe Google. În ciuda neîncrederii, Kopic a fost omul care a reușit să readucă formația din Ștefan cel Mare pe linia de plutire, după mai multe sezoane în care clubul s-a luptat pentru supraviețuire, existând chiar și o retrogradare în eșalonul secund.

Tehnicianul a evitat retrogradarea în primul său sezon la Dinamo, iar în al doilea a reușit „minunea”: calificarea în play-off. În cel de-al treilea, actualul, nivelul a crescut din nou, . Un alt pas important făcut în „Groapă” a fost ieșirea din insolvență. Revenind la Kopic, acesta mai are în CV următoarele echipe: NK Lučko, Cibalia, NK Zagreb, Slaven Belupo, Hajduk Split, Pafos, Dinamo Zagreb și Botev Plovdiv.