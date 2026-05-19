Pleacă Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova?! Managerul sportiv dă cărţile pe faţă: „Simte că e momentul potrivit!” Suma pe care o cer oltenii + care e situaţia lui Rus

Ștefan Baiaram (23 de ani) are zilele numărate la Universitatea Craiova. „Decarul” oltenilor își dorește enorm un transfer în străinătate, mai ales după ce a câștigat campionatul și Cupa României în acest sezon. Mario Felgueiras (39 de ani) a dezvăluit suma de bani pe care o cere Mihai Rotaru.

Câți bani vrea Craiova pentru transferul lui Ștefan Baiaram

. Internaționalul român are toate șansele să se transfere după ce a făcut eventul cu echipa sa de suflet. „Baiaram e un băiat cu care am avut plăcerea să lucrez un an și jumătate. Îl cunosc foarte bun. Ar trebui protejat nu doar aici la Craiova, ci și la nivel național. E un jucător care poate ajuta și naționala României să se califice la următorul Campionat European. E un băiat de care noi trebuie să avem grijă.

Poate că în acest an a avut câteva momente în care nu a putut să facă ce voia și el, dar e normal. Mi-aduc aminte foarte rapid săptămâna aia în care a fost convocat prima dată la națională. A avut și probleme la națională, s-a spus că el nu vrea să joace. După s-a întors la Craiova și a avut probleme cu fostul antrenor. Nu e ușor. E un băiat de 22-23 de ani și poate nu are maturitatea necesară, dar a terminat sezonul cum trebuie.

El e un jucător care știe ce înseamnă să fii oltean, e crescut aici, a pus și el multă presiune pe el. Oamenii nu știu cât a suferit. Eu îl văd zilnic. Îmi imaginez ce a fost de multe ori în capul lui. Mă bucur că a terminat foarte bine sezonul. E un activ foarte mare al clubului. Știe și patronul cât valorează Baiaram. Dacă pleacă e fericit și el, e bine și pentru club, pentru conducere, pentru toți.

Din ce știu eu nu există nimic concret, dar abordări sunt. El își dorește să plece. Poate înțelege că e momentul potrivit să plece pentru ciclul lui ca jucător. A terminat acum cum trebuie. Vedem ce apare în vară. Poate ne ajută și el să intrăm în Liga Campionilor. (n.r. – Baiaram, undeva la 4-5 milioane?) Eu am mare încredere în domnul Rotaru. Negociază foarte bine. Sperăm să facem ceva. Dar eu cred că da”, a declarat Mario Felgueiras, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce se întâmplă cu Adrian Rus

Directorul sportiv al Universității Craiova a discutat și despre viitorul lui Adrian Rus. . „Rus e un jucător care a venit în vară. Eu îl știam dinainte. Am discutat de 2-3 ori cu el. Ne-a ajutat foarte mult și dorința a fost să vină să ne ajute un an și noi să îl ajutăm pe el.

Chiar ieri am vorbit ieri cu el. Se simte foarte bine, familia lui se simte foarte bine. Și suntem într-o stare de negociere foarte, foarte avansată să ne înțelegem. Trebuie doar să vină agentul lui în România. (n.r. – O perioadă mai lungă, de 3 ani?) Da, da. Nu doar un an. El știe care e sentimentul clubului față de el. E un jucător pe care noi ne bazăm pe viitor ca să trecem la nivelul următor. E un lider al echipei, cum sunt și Screciu și Bancu și Cic și Crețu și Mogoș. Sunt jucători care ne-au ajutat foarte mult. Și ne bazăm pe Rus pentru următorii 2-3 ani.

(n.r. – Cine mai e la final de contract?) Termină Mogoș și Silvică Lung. Dar vrem să prelungim și cu ei încă un an. Mai e și Florin Ștefan, care avea clauză automată de prelungire. E oricum și dorința noastră să ajungem la o înțelegere”, adăugat Felgueiras.

